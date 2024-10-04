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Бойцы "Юга" взяли под контроль населенный пункт Верхнекаменское в ДНР
Бойцы "Юга" взяли под контроль населенный пункт Верхнекаменское в ДНР - РИА Новости, 04.10.2024
Бойцы "Юга" взяли под контроль населенный пункт Верхнекаменское в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенный пункт Верхнекаменское в ДНР, отразили 20 атак, ВСУ потеряли до 5110... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:13
2024-10-04T13:13
2024-10-04T13:13
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенный пункт Верхнекаменское в ДНР, отразили 20 атак, ВСУ потеряли до 5110 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, двух пехотных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 20 контратак штурмовых подразделений ВСУ", - говорится в сводке министерства за неделю. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 5110 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 44 автомобиля, 47 орудий полевой артиллерии, из них 30 западного производства. "Уничтожены 13 полевых складов с боеприпасами", - сообщили в Минобороны.
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Юга" взяли под контроль населенный пункт Верхнекаменское в ДНР
Минобороны: бойцы "Юга" взяли под контроль Верхнекаменское в ДНР