https://ria.ru/20241004/sud-1976456823.html
Арестованному в Москве гражданину Нидерландов грозит срок до десяти лет
Арестованному в Москве гражданину Нидерландов грозит срок до десяти лет - РИА Новости, 04.10.2024
Арестованному в Москве гражданину Нидерландов грозит срок до десяти лет
Гражданину Нидерландов, арестованному в Москве по обвинению в применении насилия к полицейскому, грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T22:02
2024-10-04T22:02
2024-10-04T23:06
москва
нидерланды
происшествия
россия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Гражданину Нидерландов, арестованному в Москве по обвинению в применении насилия к полицейскому, грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде."Вану Вурдену Харри Йоханесу предъявлено обвинение по части 2 статьи 318 УК России, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет", — рассказал собеседник агентства.Таганский суд Москвы арестовал иностранца на два месяца.Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, инцидент произошел возле станции метро "Смоленская". Сотрудник полиции сделал мужчине замечание из-за сбитого дорожного знака. Тот, в свою очередь, ударил сотрудника правопорядка по лицу, после чего был немедленно задержан.
https://ria.ru/20240815/moskva-1966455364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, нидерланды, происшествия, россия
Москва, Нидерланды, Происшествия, Россия
Арестованному в Москве гражданину Нидерландов грозит срок до десяти лет
Суд заключил под стражу гражданина Нидерландов, напавшего на полицейского
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Гражданину Нидерландов, арестованному в Москве по обвинению в применении насилия к полицейскому, грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Вану Вурдену Харри Йоханесу предъявлено обвинение по части 2 статьи 318 УК России, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет", — рассказал собеседник агентства.
Таганский суд Москвы арестовал иностранца на два месяца.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, инцидент произошел возле станции метро "Смоленская". Сотрудник полиции сделал мужчине замечание из-за сбитого дорожного знака. Тот, в свою очередь, ударил сотрудника правопорядка по лицу, после чего был немедленно задержан.