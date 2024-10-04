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Арестованному в Москве гражданину Нидерландов грозит срок до десяти лет - РИА Новости, 04.10.2024
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22:02 04.10.2024 (обновлено: 23:06 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/sud-1976456823.html
Арестованному в Москве гражданину Нидерландов грозит срок до десяти лет
Арестованному в Москве гражданину Нидерландов грозит срок до десяти лет - РИА Новости, 04.10.2024
Арестованному в Москве гражданину Нидерландов грозит срок до десяти лет
Гражданину Нидерландов, арестованному в Москве по обвинению в применении насилия к полицейскому, грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T22:02
2024-10-04T23:06
москва
нидерланды
происшествия
россия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Гражданину Нидерландов, арестованному в Москве по обвинению в применении насилия к полицейскому, грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде.&quot;Вану Вурдену Харри Йоханесу предъявлено обвинение по части 2 статьи 318 УК России, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет&quot;, — рассказал собеседник агентства.Таганский суд Москвы арестовал иностранца на два месяца.Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, инцидент произошел возле станции метро "Смоленская". Сотрудник полиции сделал мужчине замечание из-за сбитого дорожного знака. Тот, в свою очередь, ударил сотрудника правопорядка по лицу, после чего был немедленно задержан.
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москва, нидерланды, происшествия, россия
Москва, Нидерланды, Происшествия, Россия
Арестованному в Москве гражданину Нидерландов грозит срок до десяти лет

Суд заключил под стражу гражданина Нидерландов, напавшего на полицейского

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Гражданину Нидерландов, арестованному в Москве по обвинению в применении насилия к полицейскому, грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде.
«

"Вану Вурдену Харри Йоханесу предъявлено обвинение по части 2 статьи 318 УК России, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет", — рассказал собеседник агентства.

Таганский суд Москвы арестовал иностранца на два месяца.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, инцидент произошел возле станции метро "Смоленская". Сотрудник полиции сделал мужчине замечание из-за сбитого дорожного знака. Тот, в свою очередь, ударил сотрудника правопорядка по лицу, после чего был немедленно задержан.
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В Москве арестовали гражданина США за нападение на полицейского
15 августа, 18:41
 
МоскваНидерландыПроисшествияРоссия
 
 
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