https://ria.ru/20241004/sud-1976456823.html

Арестованному в Москве гражданину Нидерландов грозит срок до десяти лет

Арестованному в Москве гражданину Нидерландов грозит срок до десяти лет - РИА Новости, 04.10.2024

Арестованному в Москве гражданину Нидерландов грозит срок до десяти лет

Гражданину Нидерландов, арестованному в Москве по обвинению в применении насилия к полицейскому, грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T22:02

2024-10-04T22:02

2024-10-04T23:06

москва

нидерланды

происшествия

россия

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Гражданину Нидерландов, арестованному в Москве по обвинению в применении насилия к полицейскому, грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде."Вану Вурдену Харри Йоханесу предъявлено обвинение по части 2 статьи 318 УК России, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет", — рассказал собеседник агентства.Таганский суд Москвы арестовал иностранца на два месяца.Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, инцидент произошел возле станции метро "Смоленская". Сотрудник полиции сделал мужчине замечание из-за сбитого дорожного знака. Тот, в свою очередь, ударил сотрудника правопорядка по лицу, после чего был немедленно задержан.

https://ria.ru/20240815/moskva-1966455364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, нидерланды, происшествия, россия