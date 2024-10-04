https://ria.ru/20241004/sud-1976432730.html

В суд в Москве поступили иски от родственников погибших в "Зимней вишне"

В суд в Москве поступили иски от родственников погибших в "Зимней вишне" - РИА Новости, 04.10.2024

В суд в Москве поступили иски от родственников погибших в "Зимней вишне"

Родственники погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове подали 12 исков в Дорогомиловский суд Москвы о компенсации морального вреда к МЧС России и ОАО "Кемеровский РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T18:45

2024-10-04T18:45

2024-10-04T18:52

происшествия

москва

московский городской суд

коммерческая недвижимость

россия

кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Родственники погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове подали 12 исков в Дорогомиловский суд Москвы о компенсации морального вреда к МЧС России и ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В Дорогомиловский районный суд города Москвы поступили 12 исков родственников погибших в результате трагических событий в ТРЦ "Зимняя вишня". Иски о компенсации морального вреда предъявлены к МЧС России, ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", - сказал собеседник агентства.В инстанции уточнили, что вопрос о принятии исковых заявлений к производству суда еще не решен.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.Всего было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 фигурантов получили реальные сроки - от 5 до 18 лет лишения свободы.

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происшествия, москва, московский городской суд, коммерческая недвижимость, россия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)