https://ria.ru/20241004/sud-1976350894.html

В Брянске ужесточили приговор женщине, которая сожгла свой паспорт

В Брянске ужесточили приговор женщине, которая сожгла свой паспорт - РИА Новости, 04.10.2024

В Брянске ужесточили приговор женщине, которая сожгла свой паспорт

Брянский областной суд усилил приговор Евгении Хоффманн, которая публично сожгла свой паспорт, назначив ей за надругательство над государственным гербом РФ 1... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:59

2024-10-04T12:59

2024-10-04T12:59

происшествия

россия

брянск

брянский областной суд

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Брянский областной суд усилил приговор Евгении Хоффманн, которая публично сожгла свой паспорт, назначив ей за надругательство над государственным гербом РФ 1 год колонии-поселения, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Уточняется, что в июле Советский районный суд Брянска приговорил Хоффманн к ограничению свободы на 2 года 3 месяца, признав ее виновной по статье 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом РФ) и пункту "д" части 2 статьи 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений "Утром 1 января 2024 года девушка в состоянии алкогольного опьянения возле входа в ночной клуб Брянска демонстративно сожгла свой паспорт. Она же 12 ноября 2023 года в состоянии алкогольного опьянения в помещении кафе гостиницы "Брянск" из-за незначительного повода нанесла его посетительнице удар головой в лицо… повлекшую вред здоровью средней тяжести", – говорится в сообщении. Как отмечается, государственный обвинитель посчитал назначенное наказание чрезмерно мягким, не соответствующим общественной опасности совершенных преступлений, и принес на приговор апелляционное представление о назначении виновной лишения свободы. "Брянский областной суд, рассмотрев доводы представления, поддержанного представителем прокуратуры области, удовлетворил их. Хоффманн назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в колонии-поселении", – добавили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20241003/sud-1976253114.html

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происшествия, россия, брянск, брянский областной суд