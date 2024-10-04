Отставка Буданова* и Умерова откладывается, сообщили украинские СМИ
"Страна.ua": отставка Буданова и Умерова откладывается до выборов в США
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Отставка главы военной разведки Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова откладывается до выборов в США, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Как сообщает издание, ссылаясь на свои источники, отставку главы ГУР Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова отложили до выборов в США.
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"С одной стороны, чтоб понимать с кем именно в Вашингтоне придутся иметь дело после выборов и, в случае необходимости, подкорректировать кадровые планы. С другой стороны, нужно время, чтоб определиться с кандидатами на замену", - приводит слова источника издание.
По его словам, назначение нынешнего главы Службы внешней разведки Олега Иващенко на должность вместо Буданова* не устраивает тех, кто "качает" Буданова*, так как это приведет к усилению вертикали главкома ВСУ Сырского, которого тоже хотят "качать". Кроме того, как утверждает собеседник, с отставкой Умерова все еще сложнее.
"Михаил Федоров (министр цифровой трансформации - ред.), которого хотели назначить вместо Умерова, не хочет на должность министра обороны, кроме этого, у него есть сложности в отношениях с Генштабом ВСУ. В этом случае, все упирается в поиск нового кандидата, который пока не найден. Поэтому решили отложить этот вопрос до выборов в США", - резюмировал источник.
Ранее в пятницу местное издание Forbes Ukraine сообщало, что Офис Владимира Зеленского готовит отставку Буданова* и Умерова.
Ранее о том, что Умерова и Буданова* могут отправить в отставку, со ссылкой на источники написало украинское издание "Страна.ua". Другое местное издание "Бабель" ранее также сообщало, что в офисе Зеленского собираются уволить Буданова*. При этом один из членов профильного комитета парламента отмечал, что "в короткой перспективе" этого точно не произойдет.
Отношения Буданова* и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова* наряду с Сырским рассматривали на должность главнокомандующего ВСУ. Когда же на этот пост избрали Сырского, Буданову* собирались расширить полномочия.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.