https://ria.ru/20241004/stranaua-1976457701.html

Отставка Буданова* и Умерова откладывается, сообщили украинские СМИ

Отставка Буданова* и Умерова откладывается, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 04.10.2024

Отставка Буданова* и Умерова откладывается, сообщили украинские СМИ

Отставка главы военной разведки Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова откладывается до выборов в США, сообщает украинское издание... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T22:16

2024-10-04T22:16

2024-10-04T22:16

специальная военная операция на украине

сша

украина

россия

рустем умеров

владимир зеленский

михаил федоров

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893338822_420:34:2992:1481_1920x0_80_0_0_c8be32b52668f9496329171abbe46321.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Отставка главы военной разведки Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова откладывается до выборов в США, сообщает украинское издание "Страна.ua". Как сообщает издание, ссылаясь на свои источники, отставку главы ГУР Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова отложили до выборов в США. "С одной стороны, чтоб понимать с кем именно в Вашингтоне придутся иметь дело после выборов и, в случае необходимости, подкорректировать кадровые планы. С другой стороны, нужно время, чтоб определиться с кандидатами на замену", - приводит слова источника издание. По его словам, назначение нынешнего главы Службы внешней разведки Олега Иващенко на должность вместо Буданова* не устраивает тех, кто "качает" Буданова*, так как это приведет к усилению вертикали главкома ВСУ Сырского, которого тоже хотят "качать". Кроме того, как утверждает собеседник, с отставкой Умерова все еще сложнее. "Михаил Федоров (министр цифровой трансформации - ред.), которого хотели назначить вместо Умерова, не хочет на должность министра обороны, кроме этого, у него есть сложности в отношениях с Генштабом ВСУ. В этом случае, все упирается в поиск нового кандидата, который пока не найден. Поэтому решили отложить этот вопрос до выборов в США", - резюмировал источник. Ранее в пятницу местное издание Forbes Ukraine сообщало, что Офис Владимира Зеленского готовит отставку Буданова* и Умерова. Ранее о том, что Умерова и Буданова* могут отправить в отставку, со ссылкой на источники написало украинское издание "Страна.ua". Другое местное издание "Бабель" ранее также сообщало, что в офисе Зеленского собираются уволить Буданова*. При этом один из членов профильного комитета парламента отмечал, что "в короткой перспективе" этого точно не произойдет. Отношения Буданова* и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова* наряду с Сырским рассматривали на должность главнокомандующего ВСУ. Когда же на этот пост избрали Сырского, Буданову* собирались расширить полномочия.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241001/umerov-1975650114.html

https://ria.ru/20241004/dubinskiy-1976447795.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

сша, украина, россия, рустем умеров, владимир зеленский, михаил федоров, вооруженные силы украины