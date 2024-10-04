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Отставка Буданова* и Умерова откладывается, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:16 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/stranaua-1976457701.html
Отставка Буданова* и Умерова откладывается, сообщили украинские СМИ
Отставка Буданова* и Умерова откладывается, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
Отставка Буданова* и Умерова откладывается, сообщили украинские СМИ
Отставка главы военной разведки Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова откладывается до выборов в США, сообщает украинское издание... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T22:16
2024-10-04T22:16
специальная военная операция на украине
сша
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россия
рустем умеров
владимир зеленский
михаил федоров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Отставка главы военной разведки Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова откладывается до выборов в США, сообщает украинское издание "Страна.ua". Как сообщает издание, ссылаясь на свои источники, отставку главы ГУР Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова отложили до выборов в США. "С одной стороны, чтоб понимать с кем именно в Вашингтоне придутся иметь дело после выборов и, в случае необходимости, подкорректировать кадровые планы. С другой стороны, нужно время, чтоб определиться с кандидатами на замену", - приводит слова источника издание. По его словам, назначение нынешнего главы Службы внешней разведки Олега Иващенко на должность вместо Буданова* не устраивает тех, кто "качает" Буданова*, так как это приведет к усилению вертикали главкома ВСУ Сырского, которого тоже хотят "качать". Кроме того, как утверждает собеседник, с отставкой Умерова все еще сложнее. "Михаил Федоров (министр цифровой трансформации - ред.), которого хотели назначить вместо Умерова, не хочет на должность министра обороны, кроме этого, у него есть сложности в отношениях с Генштабом ВСУ. В этом случае, все упирается в поиск нового кандидата, который пока не найден. Поэтому решили отложить этот вопрос до выборов в США", - резюмировал источник. Ранее в пятницу местное издание Forbes Ukraine сообщало, что Офис Владимира Зеленского готовит отставку Буданова* и Умерова. Ранее о том, что Умерова и Буданова* могут отправить в отставку, со ссылкой на источники написало украинское издание "Страна.ua". Другое местное издание "Бабель" ранее также сообщало, что в офисе Зеленского собираются уволить Буданова*. При этом один из членов профильного комитета парламента отмечал, что "в короткой перспективе" этого точно не произойдет. Отношения Буданова* и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова* наряду с Сырским рассматривали на должность главнокомандующего ВСУ. Когда же на этот пост избрали Сырского, Буданову* собирались расширить полномочия.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241001/umerov-1975650114.html
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сша, украина, россия, рустем умеров, владимир зеленский, михаил федоров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины
Отставка Буданова* и Умерова откладывается, сообщили украинские СМИ

"Страна.ua": отставка Буданова и Умерова откладывается до выборов в США

© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Отставка главы военной разведки Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова откладывается до выборов в США, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Как сообщает издание, ссылаясь на свои источники, отставку главы ГУР Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова отложили до выборов в США.
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Министр обороны Украины уволил своих замов
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"С одной стороны, чтоб понимать с кем именно в Вашингтоне придутся иметь дело после выборов и, в случае необходимости, подкорректировать кадровые планы. С другой стороны, нужно время, чтоб определиться с кандидатами на замену", - приводит слова источника издание.
По его словам, назначение нынешнего главы Службы внешней разведки Олега Иващенко на должность вместо Буданова* не устраивает тех, кто "качает" Буданова*, так как это приведет к усилению вертикали главкома ВСУ Сырского, которого тоже хотят "качать". Кроме того, как утверждает собеседник, с отставкой Умерова все еще сложнее.
"Михаил Федоров (министр цифровой трансформации - ред.), которого хотели назначить вместо Умерова, не хочет на должность министра обороны, кроме этого, у него есть сложности в отношениях с Генштабом ВСУ. В этом случае, все упирается в поиск нового кандидата, который пока не найден. Поэтому решили отложить этот вопрос до выборов в США", - резюмировал источник.
Ранее в пятницу местное издание Forbes Ukraine сообщало, что Офис Владимира Зеленского готовит отставку Буданова* и Умерова.
Ранее о том, что Умерова и Буданова* могут отправить в отставку, со ссылкой на источники написало украинское издание "Страна.ua". Другое местное издание "Бабель" ранее также сообщало, что в офисе Зеленского собираются уволить Буданова*. При этом один из членов профильного комитета парламента отмечал, что "в короткой перспективе" этого точно не произойдет.
Отношения Буданова* и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова* наряду с Сырским рассматривали на должность главнокомандующего ВСУ. Когда же на этот пост избрали Сырского, Буданову* собирались расширить полномочия.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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Вчера, 20:36
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаРоссияРустем УмеровВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровВооруженные силы Украины
 
 
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