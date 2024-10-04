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В Волгоградской области теплоход столкнулся с буксиром
В Волгоградской области теплоход столкнулся с буксиром - РИА Новости, 04.10.2024
В Волгоградской области теплоход столкнулся с буксиром
Теплоход "Шлюзовой 160" во время разворота столкнулся с буксиром "Рейдовый – 3" на Волге возле Волгограда, проводится проверка, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:03
2024-10-04T14:03
2024-10-04T14:03
происшествия
волгоград
россия
южная транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 4 окт – РИА Новости. Теплоход "Шлюзовой 160" во время разворота столкнулся с буксиром "Рейдовый – 3" на Волге возле Волгограда, проводится проверка, сообщает в пятницу пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. "Сегодня, 4 октября 2024 года, в акватории реки Волги произошло столкновение теплохода "Шлюзовой 160" с буксиром "Рейдовый – 3", в результате которого буксир и теплоход получили повреждения", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Южная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента . По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, теплоход столкнулся с буксиром во время совершения разворота.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, россия, южная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Россия, Южная транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ), Волгоградская область
В Волгоградской области теплоход столкнулся с буксиром
В Волгоградской области теплоход столкнулся с буксиром "Рейдовый – 3"