https://ria.ru/20241004/stolknovenie-1976370532.html

В Волгоградской области теплоход столкнулся с буксиром

В Волгоградской области теплоход столкнулся с буксиром - РИА Новости, 04.10.2024

В Волгоградской области теплоход столкнулся с буксиром

Теплоход "Шлюзовой 160" во время разворота столкнулся с буксиром "Рейдовый – 3" на Волге возле Волгограда, проводится проверка, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:03

2024-10-04T14:03

2024-10-04T14:03

происшествия

волгоград

россия

южная транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 4 окт – РИА Новости. Теплоход "Шлюзовой 160" во время разворота столкнулся с буксиром "Рейдовый – 3" на Волге возле Волгограда, проводится проверка, сообщает в пятницу пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. "Сегодня, 4 октября 2024 года, в акватории реки Волги произошло столкновение теплохода "Шлюзовой 160" с буксиром "Рейдовый – 3", в результате которого буксир и теплоход получили повреждения", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Южная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента . По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, теплоход столкнулся с буксиром во время совершения разворота.

https://ria.ru/20240818/peterburg-1966945279.html

волгоград

россия

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, волгоград, россия, южная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область