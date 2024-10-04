Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области теплоход столкнулся с буксиром - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/stolknovenie-1976370532.html
В Волгоградской области теплоход столкнулся с буксиром
В Волгоградской области теплоход столкнулся с буксиром - РИА Новости, 04.10.2024
В Волгоградской области теплоход столкнулся с буксиром
Теплоход "Шлюзовой 160" во время разворота столкнулся с буксиром "Рейдовый – 3" на Волге возле Волгограда, проводится проверка, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:03
2024-10-04T14:03
происшествия
волгоград
россия
южная транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15017/43/150174326_0:26:512:314_1920x0_80_0_0_4ed27907f2fd243fd8a2e4c9f2a28a21.jpg
ВОЛГОГРАД, 4 окт – РИА Новости. Теплоход "Шлюзовой 160" во время разворота столкнулся с буксиром "Рейдовый – 3" на Волге возле Волгограда, проводится проверка, сообщает в пятницу пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. "Сегодня, 4 октября 2024 года, в акватории реки Волги произошло столкновение теплохода "Шлюзовой 160" с буксиром "Рейдовый – 3", в результате которого буксир и теплоход получили повреждения", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Южная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента . По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, теплоход столкнулся с буксиром во время совершения разворота.
https://ria.ru/20240818/peterburg-1966945279.html
волгоград
россия
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15017/43/150174326_56:0:512:342_1920x0_80_0_0_6eb53d321d5abd370e56d3abd4870749.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, россия, южная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Россия, Южная транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ), Волгоградская область
В Волгоградской области теплоход столкнулся с буксиром

В Волгоградской области теплоход столкнулся с буксиром "Рейдовый – 3"

© РИА Новости / Федоренко ВладимирНабережная реки Волга
Набережная реки Волга - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Федоренко Владимир
Набережная реки Волга. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 4 окт – РИА Новости. Теплоход "Шлюзовой 160" во время разворота столкнулся с буксиром "Рейдовый – 3" на Волге возле Волгограда, проводится проверка, сообщает в пятницу пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
"Сегодня, 4 октября 2024 года, в акватории реки Волги произошло столкновение теплохода "Шлюзовой 160" с буксиром "Рейдовый – 3", в результате которого буксир и теплоход получили повреждения", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Южная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента . По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, теплоход столкнулся с буксиром во время совершения разворота.
Дворцовый мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
В Петербурге столкнулись два теплохода
18 августа, 22:06
 
ПроисшествияВолгоградРоссияЮжная транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)Волгоградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала