В США в годовщину запуска спутника СССР вспомнили о взаимной дружбе
Посольство США в Москве: советские космонавты и астронавты находили общий язык
© РИА Новости / Алексей Иванов | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" со стартовой площадки космодрома Байконур. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Советские космонавты и американские астронавты даже в годы холодной войны находили общий язык и оставались друзьями на всю жизнь, заявили в пятницу в посольстве США в Москве.
В посольстве напомнили, что с запуском 4 октября 1957 года Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в космос был открыт "человечеству путь к звездам", а "радиолюбители в Соединенных Штатах смогли уловить его сигналы на коротких волнах".
"Даже в разгар холодной войны американские астронавты и советские космонавты находили общий язык и становились друзьями на всю жизнь. Сегодня, когда Соединенные Штаты стремятся вернуться на Луну в рамках программы "Артемида", мы вспоминаем достижения Советского Союза и Америки в космосе, которые вдохновили целое поколение", - говорится в сообщении посольства США в РФ, опубликованном в Telegram-канале.
СССР 4 октября 1957 года запустил на орбиту первый искусственный спутник, получивший название "Простейший спутник-1" (ПС-1). С этого момента в истории человечества началась космическая эра.