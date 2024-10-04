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В США в годовщину запуска спутника СССР вспомнили о взаимной дружбе - РИА Новости, 04.10.2024
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13:59 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/ssha-1976369397.html
В США в годовщину запуска спутника СССР вспомнили о взаимной дружбе
В США в годовщину запуска спутника СССР вспомнили о взаимной дружбе - РИА Новости, 04.10.2024
В США в годовщину запуска спутника СССР вспомнили о взаимной дружбе
Советские космонавты и американские астронавты даже в годы холодной войны находили общий язык и оставались друзьями на всю жизнь, заявили в пятницу в посольстве РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:59
2024-10-04T13:59
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Советские космонавты и американские астронавты даже в годы холодной войны находили общий язык и оставались друзьями на всю жизнь, заявили в пятницу в посольстве США в Москве. В посольстве напомнили, что с запуском 4 октября 1957 года Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в космос был открыт "человечеству путь к звездам", а "радиолюбители в Соединенных Штатах смогли уловить его сигналы на коротких волнах". "Даже в разгар холодной войны американские астронавты и советские космонавты находили общий язык и становились друзьями на всю жизнь. Сегодня, когда Соединенные Штаты стремятся вернуться на Луну в рамках программы "Артемида", мы вспоминаем достижения Советского Союза и Америки в космосе, которые вдохновили целое поколение", - говорится в сообщении посольства США в РФ, опубликованном в Telegram-канале. СССР 4 октября 1957 года запустил на орбиту первый искусственный спутник, получивший название "Простейший спутник-1" (ПС-1). С этого момента в истории человечества началась космическая эра.
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Космос - РИА Наука, США, Москва, Земля
В США в годовщину запуска спутника СССР вспомнили о взаимной дружбе

Посольство США в Москве: советские космонавты и астронавты находили общий язык

© РИА Новости / Алексей Иванов | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-20 со стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Алексей Иванов
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" со стартовой площадки космодрома Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Советские космонавты и американские астронавты даже в годы холодной войны находили общий язык и оставались друзьями на всю жизнь, заявили в пятницу в посольстве США в Москве.
В посольстве напомнили, что с запуском 4 октября 1957 года Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в космос был открыт "человечеству путь к звездам", а "радиолюбители в Соединенных Штатах смогли уловить его сигналы на коротких волнах".
"Даже в разгар холодной войны американские астронавты и советские космонавты находили общий язык и становились друзьями на всю жизнь. Сегодня, когда Соединенные Штаты стремятся вернуться на Луну в рамках программы "Артемида", мы вспоминаем достижения Советского Союза и Америки в космосе, которые вдохновили целое поколение", - говорится в сообщении посольства США в РФ, опубликованном в Telegram-канале.
СССР 4 октября 1957 года запустил на орбиту первый искусственный спутник, получивший название "Простейший спутник-1" (ПС-1). С этого момента в истории человечества началась космическая эра.
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