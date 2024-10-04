Около 400 экс-чиновников и военных в США поддержали Трампа, сообщили СМИ
Fox News: около 400 экс-чиновников и военных США поддержали Трампа на выборах
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Около 400 экс-чиновников и военных США поддержали кандидатуру экс-лидера страны Дональда Трампа на пост президента в открытом письме, сообщает телеканал Fox News.
"Подписанты осудили "последовательные неудачи" внешней политики администрации (президента США Джо – ред.) Байдена и (вице-президента и кандидата в президенты США Камалы – ред.) Харрис и призвали американцев переизбрать Трампа", - указывает телеканал.
Отмечается, что письмо подписали в том числе бывший глава госдепа США Майк Помпео, бывший постпред страны при ООН Ники Хейли, а также 40 бывших послов США в различных странах, 75 высокопоставленных военных страны в отставке, а также несколько сотен экс-чиновников из сферы нацбезопасности.
Телеканал обращает внимание, что письмо подписали и члены семей 13 американских солдат, убитых в аэропорту Кабула в 2021 году при выводе американских войск из Афганистана.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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