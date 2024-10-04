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Около 400 экс-чиновников и военных в США поддержали Трампа, сообщили СМИ

Около 400 экс-чиновников и военных в США поддержали Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2024

Около 400 экс-чиновников и военных в США поддержали Трампа, сообщили СМИ

Около 400 экс-чиновников и военных США поддержали кандидатуру экс-лидера страны Дональда Трампа на пост президента в открытом письме, сообщает телеканал Fox... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:25

2024-10-04T12:25

2024-10-04T12:25

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Около 400 экс-чиновников и военных США поддержали кандидатуру экс-лидера страны Дональда Трампа на пост президента в открытом письме, сообщает телеканал Fox News. "Подписанты осудили "последовательные неудачи" внешней политики администрации (президента США Джо – ред.) Байдена и (вице-президента и кандидата в президенты США Камалы – ред.) Харрис и призвали американцев переизбрать Трампа", - указывает телеканал. Отмечается, что письмо подписали в том числе бывший глава госдепа США Майк Помпео, бывший постпред страны при ООН Ники Хейли, а также 40 бывших послов США в различных странах, 75 высокопоставленных военных страны в отставке, а также несколько сотен экс-чиновников из сферы нацбезопасности. Телеканал обращает внимание, что письмо подписали и члены семей 13 американских солдат, убитых в аэропорту Кабула в 2021 году при выводе американских войск из Афганистана. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20241002/tramp-1976038526.html

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в мире, сша, кабул (город), афганистан, дональд трамп, камала харрис, майк помпео, оон, выборы президента сша — 2024