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Около 400 экс-чиновников и военных в США поддержали Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
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12:25 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/ssha-1976343085.html
Около 400 экс-чиновников и военных в США поддержали Трампа, сообщили СМИ
Около 400 экс-чиновников и военных в США поддержали Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
Около 400 экс-чиновников и военных в США поддержали Трампа, сообщили СМИ
Около 400 экс-чиновников и военных США поддержали кандидатуру экс-лидера страны Дональда Трампа на пост президента в открытом письме, сообщает телеканал Fox... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:25
2024-10-04T12:25
в мире
сша
кабул (город)
афганистан
дональд трамп
камала харрис
майк помпео
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Около 400 экс-чиновников и военных США поддержали кандидатуру экс-лидера страны Дональда Трампа на пост президента в открытом письме, сообщает телеканал Fox News. "Подписанты осудили "последовательные неудачи" внешней политики администрации (президента США Джо – ред.) Байдена и (вице-президента и кандидата в президенты США Камалы – ред.) Харрис и призвали американцев переизбрать Трампа", - указывает телеканал. Отмечается, что письмо подписали в том числе бывший глава госдепа США Майк Помпео, бывший постпред страны при ООН Ники Хейли, а также 40 бывших послов США в различных странах, 75 высокопоставленных военных страны в отставке, а также несколько сотен экс-чиновников из сферы нацбезопасности. Телеканал обращает внимание, что письмо подписали и члены семей 13 американских солдат, убитых в аэропорту Кабула в 2021 году при выводе американских войск из Афганистана. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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в мире, сша, кабул (город), афганистан, дональд трамп, камала харрис, майк помпео, оон, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Кабул (город), Афганистан, Дональд Трамп, Камала Харрис, Майк Помпео, ООН, Выборы президента США — 2024
Около 400 экс-чиновников и военных в США поддержали Трампа, сообщили СМИ

Fox News: около 400 экс-чиновников и военных США поддержали Трампа на выборах

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Около 400 экс-чиновников и военных США поддержали кандидатуру экс-лидера страны Дональда Трампа на пост президента в открытом письме, сообщает телеканал Fox News.
"Подписанты осудили "последовательные неудачи" внешней политики администрации (президента США Джо – ред.) Байдена и (вице-президента и кандидата в президенты США Камалы – ред.) Харрис и призвали американцев переизбрать Трампа", - указывает телеканал.
Отмечается, что письмо подписали в том числе бывший глава госдепа США Майк Помпео, бывший постпред страны при ООН Ники Хейли, а также 40 бывших послов США в различных странах, 75 высокопоставленных военных страны в отставке, а также несколько сотен экс-чиновников из сферы нацбезопасности.
Телеканал обращает внимание, что письмо подписали и члены семей 13 американских солдат, убитых в аэропорту Кабула в 2021 году при выводе американских войск из Афганистана.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Трамп ведет переговоры по Украине и Ирану, заявил Помпео
2 октября, 20:44
 
В миреСШАКабул (город)АфганистанДональд ТрампКамала ХаррисМайк ПомпеоООНВыборы президента США — 2024
 
 
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