https://ria.ru/20241004/ssha-1976308101.html

США продвигают механизмы контроля за финансами в СНГ, заявил Бортников

США продвигают механизмы контроля за финансами в СНГ, заявил Бортников - РИА Новости, 04.10.2024

США продвигают механизмы контроля за финансами в СНГ, заявил Бортников

США последовательно и настойчиво продвигают механизмы контроля за финансовыми и товарными потоками в СНГ, заявил директор ФСБ России, председатель Совета... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:04

2024-10-04T10:04

2024-10-04T10:04

сша

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александр бортников

снг

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

брикс

в мире

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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. США последовательно и настойчиво продвигают механизмы контроля за финансовыми и товарными потоками в СНГ, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Под предлогом обеспечения санкционного режима, а по сути, реализуя неоколониальную политику, Соединенные Штаты последовательно и настойчиво продвигают механизмы контроля за финансовыми и товарными потоками в СНГ, реализацией крупных энергетических и инфраструктурных проектов, - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. - В действительности создается система экономического принуждения наших государств к исполнению любых указаний Вашингтона, в том числе касающихся внешнеторговых отношений Содружества со странами БРИКС и ШОС".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, астана, александр бортников, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брикс, в мире