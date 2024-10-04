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США продвигают механизмы контроля за финансами в СНГ, заявил Бортников - РИА Новости, 04.10.2024
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10:04 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/ssha-1976308101.html
США продвигают механизмы контроля за финансами в СНГ, заявил Бортников
США продвигают механизмы контроля за финансами в СНГ, заявил Бортников - РИА Новости, 04.10.2024
США продвигают механизмы контроля за финансами в СНГ, заявил Бортников
США последовательно и настойчиво продвигают механизмы контроля за финансовыми и товарными потоками в СНГ, заявил директор ФСБ России, председатель Совета... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:04
2024-10-04T10:04
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астана
александр бортников
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. США последовательно и настойчиво продвигают механизмы контроля за финансовыми и товарными потоками в СНГ, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Под предлогом обеспечения санкционного режима, а по сути, реализуя неоколониальную политику, Соединенные Штаты последовательно и настойчиво продвигают механизмы контроля за финансовыми и товарными потоками в СНГ, реализацией крупных энергетических и инфраструктурных проектов, - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. - В действительности создается система экономического принуждения наших государств к исполнению любых указаний Вашингтона, в том числе касающихся внешнеторговых отношений Содружества со странами БРИКС и ШОС".
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сша, россия, астана, александр бортников, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брикс, в мире
США, Россия, Астана, Александр Бортников, СНГ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), БРИКС, В мире
США продвигают механизмы контроля за финансами в СНГ, заявил Бортников

Бортников: США продвигают механизмы контроля за финансовыми потоками в СНГ

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. США последовательно и настойчиво продвигают механизмы контроля за финансовыми и товарными потоками в СНГ, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"Под предлогом обеспечения санкционного режима, а по сути, реализуя неоколониальную политику, Соединенные Штаты последовательно и настойчиво продвигают механизмы контроля за финансовыми и товарными потоками в СНГ, реализацией крупных энергетических и инфраструктурных проектов, - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. - В действительности создается система экономического принуждения наших государств к исполнению любых указаний Вашингтона, в том числе касающихся внешнеторговых отношений Содружества со странами БРИКС и ШОС".
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СШАРоссияАстанаАлександр БортниковСНГФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БРИКСВ мире
 
 
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