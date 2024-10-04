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США не будут участвовать в ответных ударах Израиля по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
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08:45 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/ssha-1976297910.html
США не будут участвовать в ответных ударах Израиля по Ирану, пишут СМИ
США не будут участвовать в ответных ударах Израиля по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
США не будут участвовать в ответных ударах Израиля по Ирану, пишут СМИ
США, как ожидается, не будут принимать участия в ответных ударах Израиля по целям в Иране, пишет газета Financial Times со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T08:45
2024-10-04T08:45
в мире
израиль
сша
иран
джо байден
мария захарова
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. США, как ожидается, не будут принимать участия в ответных ударах Израиля по целям в Иране, пишет газета Financial Times со ссылкой на американского чиновника. "Чиновники США и Израиля обсуждают возможность израильских ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре (Ирана - ред.). Представитель США заявил, что Вашингтон не собирается участвовать в ударах", - пишет издание. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что Израиль не рассматривает вариант с нанесением удара по ядерным объектам Ирана, а президент США Джо Байден отказался поддержать подобную атаку. При этом журнал New Yorker отмечал, что, несмотря на отказ Байдена поддержать нанесение Израилем ударов по ядерным объектам Ирана, израильские ВВС все равно могут предпринять такую попытку. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, говоря о перспективе ударов Израиля по ядерным объектам Ирана, заявил в среду, что США выступают против любых действий, которые приведут к полноценной войне на Ближнем Востоке. Он также отметил, что США находятся на этапе обсуждения с Израилем возможного ответа на ракетную атаку Тегерана. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241003/ssha-1976250852.html
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в мире, израиль, сша, иран, джо байден, мария захарова, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Иран, Джо Байден, Мария Захарова, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США не будут участвовать в ответных ударах Израиля по Ирану, пишут СМИ

FT: США не будут участвовать в ответных ударах Израиля по целям в Иране

© Фото : соцсетиИранский удар по Израилю
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : соцсети
Иранский удар по Израилю. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. США, как ожидается, не будут принимать участия в ответных ударах Израиля по целям в Иране, пишет газета Financial Times со ссылкой на американского чиновника.
"Чиновники США и Израиля обсуждают возможность израильских ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре (Ирана - ред.). Представитель США заявил, что Вашингтон не собирается участвовать в ударах", - пишет издание.
Часть ракеты, запущенной во время удара Ирана по Израилю, в городе Иерихон на Западном Берегу - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
США попросили Иран не атаковать американские базы, пишут СМИ
Вчера, 19:10
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что Израиль не рассматривает вариант с нанесением удара по ядерным объектам Ирана, а президент США Джо Байден отказался поддержать подобную атаку. При этом журнал New Yorker отмечал, что, несмотря на отказ Байдена поддержать нанесение Израилем ударов по ядерным объектам Ирана, израильские ВВС все равно могут предпринять такую попытку.
Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, говоря о перспективе ударов Израиля по ядерным объектам Ирана, заявил в среду, что США выступают против любых действий, которые приведут к полноценной войне на Ближнем Востоке. Он также отметил, что США находятся на этапе обсуждения с Израилем возможного ответа на ракетную атаку Тегерана.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Безъядерный статус Ирана не должен ставиться под сомнение, заявил Рябков
Вчера, 14:34
 
В миреИзраильСШАИранДжо БайденМария ЗахароваОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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