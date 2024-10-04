https://ria.ru/20241004/ssha-1976286015.html

Американцы в панике начали скупать туалетную бумагу, сообщили СМИ

Американцы в панике начали скупать туалетную бумагу, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2024

Американцы в панике начали скупать туалетную бумагу, сообщили СМИ

Американцы на фоне забастовки портовых работников испугались проблем с поставками и начали скупать туалетную бумагу несмотря на то, что она в подавляющем... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T03:22

2024-10-04T03:22

2024-10-04T11:16

сша

мексика

канада

джо байден

walmart

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976302972_0:0:2832:1592_1920x0_80_0_0_6953b7ee36a553acf708799a1706b9d2.jpg

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Американцы на фоне забастовки портовых работников испугались проблем с поставками и начали скупать туалетную бумагу несмотря на то, что она в подавляющем большинстве производится в США, сообщил телеканал CNN. "Во вторник в социальных сетях появились сообщения о дефиците товаров, свидетельствующие о пустых полках там, где должны были находиться туалетная бумага и в меньшей степени бумажные полотенца", — говорится в сообщении.Однако телеканал приводит оценки, что более 90% туалетной бумаги производится в США, в то время как остальное завозится по суше из Мексики и Канады, соответственно портовые забастовки никак не могут повлиять на наличие товара на прилавках. "Они cмели туалетную бумагу из моего местного (гипермаркета. — Прим. ред.) Walmart в Вирджинии. Ажиотаж на туалетную бумагу 2.0!" — приводит телеканал пост пользователя соцсети X, отсылающий к панике, которую американцы и жители других стран испытывали в пандемию коронавируса, ринувшись скупать туалетную бумагу и другие товары первой необходимости.Вместе с тем в пятницу Международная ассоциация портовых грузчиков (ILA) заявила, что прекратила забастовку и достигла временного соглашения, которое продлится до 15 января 2025 года. Президент США Джо Байден поприветствовал это решение, заявив, что оно крайне важно на фоне того, что страна сейчас устраняет последствия смертоносного урагана "Хелен".Забастовка могла стоить экономике США пять миллиардов долларов в день. Она также могла негативно повлиять на поставки скоропортящихся продуктов, так как бананы и свежее мясо, сообщали СМИ.

https://ria.ru/20240718/moskva-1960566892.html

https://ria.ru/20230910/evrosoyuz-1895285339.html

сша

мексика

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, мексика, канада, джо байден, walmart, в мире