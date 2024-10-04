Американцы в панике начали скупать туалетную бумагу, сообщили СМИ
CNN: в США в панике начали скупать туалетную бумагу из-за портовых забастовок
© AP Photo / David ZalubowskiАмериканка покупает туалетную бумагу в магазине
© AP Photo / David Zalubowski
Американка покупает туалетную бумагу в магазине. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Американцы на фоне забастовки портовых работников испугались проблем с поставками и начали скупать туалетную бумагу несмотря на то, что она в подавляющем большинстве производится в США, сообщил телеканал CNN.
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"Во вторник в социальных сетях появились сообщения о дефиците товаров, свидетельствующие о пустых полках там, где должны были находиться туалетная бумага и в меньшей степени бумажные полотенца", — говорится в сообщении.
"Они cмели туалетную бумагу из моего местного (гипермаркета. — Прим. ред.) Walmart в Вирджинии. Ажиотаж на туалетную бумагу 2.0!" — приводит телеканал пост пользователя соцсети X, отсылающий к панике, которую американцы и жители других стран испытывали в пандемию коронавируса, ринувшись скупать туалетную бумагу и другие товары первой необходимости.
Вместе с тем в пятницу Международная ассоциация портовых грузчиков (ILA) заявила, что прекратила забастовку и достигла временного соглашения, которое продлится до 15 января 2025 года. Президент США Джо Байден поприветствовал это решение, заявив, что оно крайне важно на фоне того, что страна сейчас устраняет последствия смертоносного урагана "Хелен".
Забастовка могла стоить экономике США пять миллиардов долларов в день. Она также могла негативно повлиять на поставки скоропортящихся продуктов, так как бананы и свежее мясо, сообщали СМИ.
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