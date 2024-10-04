https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976434989.html

В Минобороны сообщили об ударе "Искандера" в Сумской области

В Минобороны сообщили об ударе "Искандера" в Сумской области - РИА Новости, 05.10.2024

В Минобороны сообщили об ударе "Искандера" в Сумской области

Российские военные нанесли ракетный удар из комплекса "Искандер-М" по расположению украинских войск в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-04T18:53

2024-10-04T18:53

2024-10-05T00:23

специальная военная операция на украине

сумская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар из комплекса "Искандер-М" по расположению украинских войск в Сумской области, сообщило Минобороны."В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" был вскрыт район сосредоточения ротно-тактической группы одного из механизированных батальонов 47-й механизированной бригады ВСУ", — говорится в сообщении.Расположение было обустроено в лесополосе в районе села Фрунзенка.Ударом уничтожены до 80 человек личного состава, 12 боевых бронированных машин и пять пикапов.Противник сосредоточил в Сумской области резервы для попыток их переброски в Курскую область. По данным Минобороны, ВСУ за все время ведения там боевых действий потеряли уже более 20 тысяч человек.

https://ria.ru/20240928/bespilotnik-1975261166.html

https://ria.ru/20241004/khersonskoe-1976407743.html

сумская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сумская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность