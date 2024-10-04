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Потери ВСУ в Курской области превысили 20 тысяч человек
Потери ВСУ в Курской области превысили 20 тысяч человек - РИА Новости, 04.10.2024
Потери ВСУ в Курской области превысили 20 тысяч человек
За время боевых действий на территории Курской области потери ВСУ превысили 20 тысяч человек, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:12
2024-10-04T14:12
2024-10-04T14:39
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. За время боевых действий на территории Курской области потери ВСУ превысили 20 тысяч человек, сообщило Минобороны."Противник потерял более 20 200 военнослужащих, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 870 боевых бронированных машин, 580 автомобилей, 165 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня", — говорится в сводке ведомства.За минувшие сутки российские войска отбили пять попыток противника прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь.Кроме того, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады Нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ.Также подразделения группировки отбили две контратаки противника в направлении Любимовки, Ольговки И Плехово.По резервам противника в Сумской области нанесли удары оперативно-тактической авиацией и ракетами.Действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области, продолжаются, подчеркнули в Минобороны.
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, США
Потери ВСУ в Курской области превысили 20 тысяч человек
За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 20 200 человек
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
За время боевых действий на территории Курской области потери ВСУ превысили 20 тысяч человек, сообщило Минобороны
.
"Противник потерял более 20 200 военнослужащих, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 870 боевых бронированных машин, 580 автомобилей, 165 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня", — говорится в сводке ведомства.
За минувшие сутки российские войска отбили пять попыток противника прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь.
Кроме того, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады Нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ.
Также подразделения группировки отбили две контратаки противника в направлении Любимовки, Ольговки И Плехово.
По резервам противника в Сумской области
нанесли удары оперативно-тактической авиацией и ракетами.
Действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области, продолжаются, подчеркнули в Минобороны.