https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976373318.html

Потери ВСУ в Курской области превысили 20 тысяч человек

Потери ВСУ в Курской области превысили 20 тысяч человек - РИА Новости, 04.10.2024

Потери ВСУ в Курской области превысили 20 тысяч человек

За время боевых действий на территории Курской области потери ВСУ превысили 20 тысяч человек, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:12

2024-10-04T14:12

2024-10-04T14:39

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. За время боевых действий на территории Курской области потери ВСУ превысили 20 тысяч человек, сообщило Минобороны."Противник потерял более 20 200 военнослужащих, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 870 боевых бронированных машин, 580 автомобилей, 165 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня", — говорится в сводке ведомства.За минувшие сутки российские войска отбили пять попыток противника прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь.Кроме того, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады Нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ.Также подразделения группировки отбили две контратаки противника в направлении Любимовки, Ольговки И Плехово.По резервам противника в Сумской области нанесли удары оперативно-тактической авиацией и ракетами.Действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области, продолжаются, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976293636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, сша