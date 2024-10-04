https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976285508.html
Артиллерия уничтожила пункты БПЛА ВСУ на Купянском направлении
Артиллерия уничтожила пункты БПЛА ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 04.10.2024
Артиллерия уничтожила пункты БПЛА ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ, точки взлета и пункты управления БПЛА на купянском участке фронта, сообщили журналистам в РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T03:07
2024-10-04T03:07
2024-10-04T03:07
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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ, точки взлета и пункты управления БПЛА на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы, точки взлета и пункты управления БПЛА ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали в МО. Уточняется, что координаты целей были переданы расчетами БПЛА на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения.
https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976134935.html
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вооруженные силы украины, в мире
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Артиллерия уничтожила пункты БПЛА ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункты БПЛА на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ, точки взлета и пункты управления БПЛА на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны.
"Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы, точки взлета и пункты управления БПЛА ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали в МО.
Уточняется, что координаты целей были переданы расчетами БПЛА на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения.