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Артиллерия уничтожила пункты БПЛА ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 04.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:07 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976285508.html
Артиллерия уничтожила пункты БПЛА ВСУ на Купянском направлении
Артиллерия уничтожила пункты БПЛА ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 04.10.2024
Артиллерия уничтожила пункты БПЛА ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ, точки взлета и пункты управления БПЛА на купянском участке фронта, сообщили журналистам в РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T03:07
2024-10-04T03:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ, точки взлета и пункты управления БПЛА на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы, точки взлета и пункты управления БПЛА ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали в МО. Уточняется, что координаты целей были переданы расчетами БПЛА на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения.
https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976134935.html
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вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Артиллерия уничтожила пункты БПЛА ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункты БПЛА на Купянском направлении

© Минобороны РоссииРасчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Днепр" уничтожил скопление живой силы украинской армии в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области
Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 Град группировки войск Днепр уничтожил скопление живой силы украинской армии в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Минобороны России
Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Днепр" уничтожил скопление живой силы украинской армии в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ, точки взлета и пункты управления БПЛА на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны.
"Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы, точки взлета и пункты управления БПЛА ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали в МО.
Уничтожение украинских боевиков ударом бомбы под Сумами - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Сумах
Вчера, 12:57
Уточняется, что координаты целей были переданы расчетами БПЛА на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения.
 
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