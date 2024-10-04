https://ria.ru/20241004/sobaka-1976170979.html

"Повесили и ударили топором". Что учинили подростки в Иркутской области

"Повесили и ударили топором". Что учинили подростки в Иркутской области - РИА Новости, 04.10.2024

"Повесили и ударили топором". Что учинили подростки в Иркутской области

Подростки из села Котик жестоко расправились с собакой и засняли происходящее на телефон. Уголовное дело открывать не торопятся — в полиции утверждают, что пес... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T08:00

2024-10-04T08:00

2024-10-04T08:02

иркутская область

тулун

екатерина мизулина

подростки

общество

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Дарья Юдкина. Подростки из села Котик жестоко расправились с собакой и засняли происходящее на телефон. Уголовное дело открывать не торопятся — в полиции утверждают, что пес жив. Зоозащитники в это не верят, приводя все больше доказательств обратного. РИА Новости разбиралось в громкой истории."В мешок ее"К памятнику режиссеру Леониду Гайдаю с собакой в Иркутске на днях пришли больше сотни человек. Приезжали даже из соседних городов — все из-за одного видео.Речь идет о шестиминутном ролике, снятом еще в июле. Шестнадцатилетний Илья И. (имена несовершеннолетних здесь и далее изменены), сидя на крыше, держит в руках веревку, на которой подвешена собака. Четырнадцатилетние Миша П. и Толя С. записывают все на камеру. За ними наблюдает 11-летняя Тамара.Животное пытается вырваться, громко скулит.В какой-то момент Илья И. слезает с крыши, бьет пса топором, а затем протыкает вилами. "Это вторая такая собака в моей жизни", — кричит подросток.В конце живодеры цинично констатируют: "Ну что, пусть маленько повисит, потом снимаем и в мешок ее"."Прихрамывала на одну ногу"Когда запись попала в Сеть, жители Иркутской области стали выяснять, кто это такие. Оказалось — из села Котик Тулунского района.Посыпались угрозы в соцсетях. В итоге Толя признался в содеянном: "Я знаю, на что пошел. Она (собака. — Прим. ред.) жива, простите нас".По словам местных, семья, где жил пес, в июле продала дом и переехала в другой регион. Животное бросили.Убить его попросила своих друзей девочка-подросток из этой семьи. "Сказала, что собака надоела, ее надо повесить", — пояснил один из живодеров в телефонном разговоре, опубликованном в чате города Тулун (файл есть в распоряжении редакции).По ходу беседы он путается в версиях: "снимал, но не убивал", однако в итоге уверяет, что собака не погибла.Дескать, вытащили ее из петли, облили водой — и она ожила.Десятого сентября в своем Telegram-канале директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала видео с каким-то псом. Якобы тем самым, его подобрала соседка."Собака была очень худая, уже откормили. Когда мы ее забирали, она прихрамывала на одну ногу. Над ней, скорее всего, издевались. Она была привязана к забору", — рассказала женщина, приютившая пса."Не вызывать подозрений"Однако пользователи социальных сетей и зоозащитники не верят, что животное выжило. "Я изучала ролик поминутно. Сперва собака борется за жизнь, хватается лапами и грызет веревку, — говорит РИА Новости зоозащитница Капитолина Чертовских. — В конце пес опорожняется, пасть неестественно открывается, вываливается уже синий язык".К тому же на животных в видео разные ошейники, добавляет она. "В Сети есть несколько роликов, снятых якобы после издевательств. Ошейник был телесного цвета, потом резко стал синим, затем опять поменяли на тот, первый. Думаю, это сделали, чтобы не вызывать подозрений".Кинолог, директор АНО "Центр защиты и помощи животным "Друг человека" Анастасия Федорчук по просьбе РИА Новости изучила видеоролики."Это разные собаки. У них окрас отличается, — указывает специалист. — У пса на видео с подростками чепрак (более темный окрас верхней части туловища животного. — Прим. ред.) доходит до локтевого бугра, а в другом ролике заканчивается гораздо выше".Кроме того, после таких травм даже спустя два месяца останутся шрамы. "Если у животного были открытые раны или переломы, ветеринар это сразу увидит", — отмечает Федорчук."Из одного помета"Собаку, по словам зоозащитников и местных жителей, возили к ветеринарам в Тулун и Иркутск. "Они сказали, что у пса нет травм или следов от них. Это может быть пес одного помета с погибшим", — сообщила Анна из села Котик (имя изменено по ее просьбе).В МВД, напротив, утверждают: травмы обнаружили. "Требуется более тщательная экспертиза, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело", — сказал РИА Новости врио начальника пресс-службы МВД России по Иркутской области Александр Сверлов.Пока же подростков только поставили на профилактический учет в органах внутренних дел. Их родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП, предусматривающая лишь штраф в 500 рублей).Зоозащитники намерены добиваться для живодеров другого наказания — подросток, рубивший собаку топором, уже достиг возраста уголовной ответственности. Активисты, как и все жители Тулунского района, надеются на справедливое решение.

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иркутская область, тулун, екатерина мизулина, подростки, общество