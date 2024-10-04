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Бортников заявил о намерении Запада вытеснить русский язык из СНГ - РИА Новости, 04.10.2024
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09:57 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/sng-1976306485.html
Бортников заявил о намерении Запада вытеснить русский язык из СНГ
Бортников заявил о намерении Запада вытеснить русский язык из СНГ - РИА Новости, 04.10.2024
Бортников заявил о намерении Запада вытеснить русский язык из СНГ
Запад продвигает проекты по вытеснению русского языка из всех сфер общественной жизни в СНГ, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:57
2024-10-04T09:57
россия
астана
украина
александр бортников
снг
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
содружество
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Запад продвигает проекты по вытеснению русского языка из всех сфер общественной жизни в СНГ, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Под крайне опасными лозунгами национальной исключительности в массовом сознании искажается и фальсифицируется общая история государств Содружества, насаждается ненависть к России. С подачи западных НКО продвигаются проекты по вытеснению общего для наших народов русского языка из всех сфер общественной жизни, подвергается нападкам православие", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. "Напомню, что именно такими способами в своё время англосаксы обрывали политические, экономические и культурные связи между нами и Украиной и готовили госпереворот в Киеве. Результаты хорошо известны", - добавил он.
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россия, астана, украина, александр бортников, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), содружество
Россия, Астана, Украина, Александр Бортников, СНГ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Содружество
Бортников заявил о намерении Запада вытеснить русский язык из СНГ

Бортников: Запад продвигает проекты по вытеснению русского языка из СНГ

© РИА Новости / Григорий Василенко | Перейти в медиабанкУрок русского языка в школе
Урок русского языка в школе - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Урок русского языка в школе. Архивное фото
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Запад продвигает проекты по вытеснению русского языка из всех сфер общественной жизни в СНГ, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"Под крайне опасными лозунгами национальной исключительности в массовом сознании искажается и фальсифицируется общая история государств Содружества, насаждается ненависть к России. С подачи западных НКО продвигаются проекты по вытеснению общего для наших народов русского языка из всех сфер общественной жизни, подвергается нападкам православие", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.
"Напомню, что именно такими способами в своё время англосаксы обрывали политические, экономические и культурные связи между нами и Украиной и готовили госпереворот в Киеве. Результаты хорошо известны", - добавил он.
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РоссияАстанаУкраинаАлександр БортниковСНГФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Содружество
 
 
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