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СМИ: главком ВСУ отдал первый приказ после потери Угледара
СМИ: главком ВСУ отдал первый приказ после потери Угледара - РИА Новости, 04.10.2024
СМИ: главком ВСУ отдал первый приказ после потери Угледара
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ об усилении обороны на востоке Донецкой области вскоре после того, как украинские военные сдали Угледар,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T07:21
2024-10-04T07:21
2024-10-04T07:55
специальная военная операция на украине
в мире
угледар
донецкая область
донецкая народная республика
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ об усилении обороны на востоке Донецкой области вскоре после того, как украинские военные сдали Угледар, сообщает Reuters."Я принял ряд решений, направленных на укрепление устойчивости и эффективности нашей обороны", — приводит его слова агентство.В четверг в Минобороны сообщили, что российские подразделения взяли под контроль Угледар в ДНР. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении.
https://ria.ru/20241004/trebovanie-1976284361.html
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СМИ: главком ВСУ отдал первый приказ после потери Угледара
Reuters: главком ВСУ Сырский приказал усилить оборону после потери Угледара