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СМИ: главком ВСУ отдал первый приказ после потери Угледара - РИА Новости, 04.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 04.10.2024 (обновлено: 07:55 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/smi-1976292562.html
СМИ: главком ВСУ отдал первый приказ после потери Угледара
СМИ: главком ВСУ отдал первый приказ после потери Угледара - РИА Новости, 04.10.2024
СМИ: главком ВСУ отдал первый приказ после потери Угледара
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ об усилении обороны на востоке Донецкой области вскоре после того, как украинские военные сдали Угледар,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T07:21
2024-10-04T07:55
специальная военная операция на украине
в мире
угледар
донецкая область
донецкая народная республика
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ об усилении обороны на востоке Донецкой области вскоре после того, как украинские военные сдали Угледар, сообщает Reuters.&quot;Я принял ряд решений, направленных на укрепление устойчивости и эффективности нашей обороны&quot;, — приводит его слова агентство.В четверг в Минобороны сообщили, что российские подразделения взяли под контроль Угледар в ДНР. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении.
https://ria.ru/20241004/trebovanie-1976284361.html
угледар
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в мире, угледар, донецкая область, донецкая народная республика, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Донецкая область, Донецкая Народная Республика, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
СМИ: главком ВСУ отдал первый приказ после потери Угледара

Reuters: главком ВСУ Сырский приказал усилить оборону после потери Угледара

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ об усилении обороны на востоке Донецкой области вскоре после того, как украинские военные сдали Угледар, сообщает Reuters.
«

"Я принял ряд решений, направленных на укрепление устойчивости и эффективности нашей обороны", — приводит его слова агентство.

В четверг в Минобороны сообщили, что российские подразделения взяли под контроль Угледар в ДНР. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУгледарДонецкая областьДонецкая Народная РеспубликаАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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