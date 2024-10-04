Рейтинг@Mail.ru
Против грузинского наемника возбудили дело из-за преступлений под Курском - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 04.10.2024 (обновлено: 14:47 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/sk-1976381633.html
Против грузинского наемника возбудили дело из-за преступлений под Курском
Против грузинского наемника возбудили дело из-за преступлений под Курском - РИА Новости, 04.10.2024
Против грузинского наемника возбудили дело из-за преступлений под Курском
Дело возбуждено в отношении наемника из Грузии, причастного к преступлениям против жителей Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:43
2024-10-04T14:47
происшествия
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
россия
курская область
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973797087_0:276:960:816_1920x0_80_0_0_6e820af9b6655296883d10e1b90ef9c4.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дело возбуждено в отношении наемника из Грузии, причастного к преступлениям против жителей Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России."Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении наемника из Грузии", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что Рати Бурудли подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийство и покушение на убийство, теракт, наемничество, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и применение насилия в отношении представителя власти, незаконное пересечение госграницы России, умышленное уничтожение и повреждение имущества.Следствием установлено, что Бурудли в настоящее время лично принимает участие в вооруженном конфликте в качестве наемника."Он и иные представители наемнических формирований в первой половине августа текущего года незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации и вторглись на территорию Курской области. После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения", - добавляется в сообщении.Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников, заключили в СК.
https://ria.ru/20241004/naemniki-1976306637.html
https://ria.ru/20240929/naemniki-1975323786.html
россия
курская область
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973797087_0:186:960:906_1920x0_80_0_0_d3347550efd3d21c0f8d5cfc28fad16b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, курская область, грузия
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Курская область, Грузия
Против грузинского наемника возбудили дело из-за преступлений под Курском

СК: против грузинского наемника возбудили дело из-за преступлений под Курском

© Фото : Владимир Зайцев/TelegramПоследствия обстрела ВСУ в Курской области
Последствия обстрела ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Владимир Зайцев/Telegram
Последствия обстрела ВСУ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дело возбуждено в отношении наемника из Грузии, причастного к преступлениям против жителей Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении наемника из Грузии", - говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Бортников рассказал, наемников из каких стран больше всего на Украине
Вчера, 09:58
В ведомстве уточнили, что Рати Бурудли подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийство и покушение на убийство, теракт, наемничество, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и применение насилия в отношении представителя власти, незаконное пересечение госграницы России, умышленное уничтожение и повреждение имущества.
Следствием установлено, что Бурудли в настоящее время лично принимает участие в вооруженном конфликте в качестве наемника.
"Он и иные представители наемнических формирований в первой половине августа текущего года незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации и вторглись на территорию Курской области. После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения", - добавляется в сообщении.
Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников, заключили в СК.
Житель курского села о похищении соседа наемниками из Грузии и Польши - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Житель Курской области рассказал, как наемники похитили его соседа
29 сентября, 10:55
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКурская областьГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала