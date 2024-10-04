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Против грузинского наемника возбудили дело из-за преступлений под Курском
Против грузинского наемника возбудили дело из-за преступлений под Курском - РИА Новости, 04.10.2024
Против грузинского наемника возбудили дело из-за преступлений под Курском
Дело возбуждено в отношении наемника из Грузии, причастного к преступлениям против жителей Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:43
2024-10-04T14:43
2024-10-04T14:47
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дело возбуждено в отношении наемника из Грузии, причастного к преступлениям против жителей Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России."Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении наемника из Грузии", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что Рати Бурудли подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийство и покушение на убийство, теракт, наемничество, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и применение насилия в отношении представителя власти, незаконное пересечение госграницы России, умышленное уничтожение и повреждение имущества.Следствием установлено, что Бурудли в настоящее время лично принимает участие в вооруженном конфликте в качестве наемника."Он и иные представители наемнических формирований в первой половине августа текущего года незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации и вторглись на территорию Курской области. После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения", - добавляется в сообщении.Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников, заключили в СК.
https://ria.ru/20241004/naemniki-1976306637.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, курская область, грузия
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Курская область, Грузия
Против грузинского наемника возбудили дело из-за преступлений под Курском
СК: против грузинского наемника возбудили дело из-за преступлений под Курском
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дело возбуждено в отношении наемника из Грузии, причастного к преступлениям против жителей Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении наемника из Грузии", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что Рати Бурудли подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийство и покушение на убийство, теракт, наемничество, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и применение насилия в отношении представителя власти, незаконное пересечение госграницы России, умышленное уничтожение и повреждение имущества.
Следствием установлено, что Бурудли в настоящее время лично принимает участие в вооруженном конфликте в качестве наемника.
"Он и иные представители наемнических формирований в первой половине августа текущего года незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации и вторглись на территорию Курской области. После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения", - добавляется в сообщении.
Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников, заключили в СК.