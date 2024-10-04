https://ria.ru/20241004/sk-1976381018.html

СК показал видео подорванной машины сотрудника Запорожской АЭС

СК показал видео подорванной машины сотрудника Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.10.2024

СК показал видео подорванной машины сотрудника Запорожской АЭС

СК показал видео подорванной машины сотрудника Запорожской АЭС, который был депутатом горсовета Энергодара. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:39

2024-10-04T14:39

2024-10-04T15:15

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. СК показал видео подорванной машины сотрудника Запорожской АЭС, который был депутатом горсовета Энергодара.Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ, в салоне автомобиля начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности ЗАЭС сработало взрывное устройство, мужчина скончался. Следственное управление СК России по Запорожской области возбудило уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. По сообщению пресс-службы ЗАЭС, погибший - бывший председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241003/magate-1976212195.html

россия

запорожская область

энергодар

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Машина, при подрыве которой в Энергодаре погиб сотрудник Запорожской АЭС СК показал видео с машиной, при подрыве которой в Энергодаре погиб сотрудник Запорожской АЭС 2024-10-04T14:39 true PT0M26S

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следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире, запорожская область, энергодар, андрей коротков, запорожская аэс