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СК показал видео подорванной машины сотрудника Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.10.2024
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14:39 04.10.2024 (обновлено: 15:15 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/sk-1976381018.html
СК показал видео подорванной машины сотрудника Запорожской АЭС
СК показал видео подорванной машины сотрудника Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.10.2024
СК показал видео подорванной машины сотрудника Запорожской АЭС
СК показал видео подорванной машины сотрудника Запорожской АЭС, который был депутатом горсовета Энергодара. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:39
2024-10-04T15:15
следственный комитет россии (ск рф)
россия
в мире
запорожская область
энергодар
андрей коротков
запорожская аэс
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. СК показал видео подорванной машины сотрудника Запорожской АЭС, который был депутатом горсовета Энергодара.Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ, в салоне автомобиля начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности ЗАЭС сработало взрывное устройство, мужчина скончался. Следственное управление СК России по Запорожской области возбудило уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. По сообщению пресс-службы ЗАЭС, погибший - бывший председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241003/magate-1976212195.html
россия
запорожская область
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Машина, при подрыве которой в Энергодаре погиб сотрудник Запорожской АЭС
СК показал видео с машиной, при подрыве которой в Энергодаре погиб сотрудник Запорожской АЭС
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следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире, запорожская область, энергодар, андрей коротков, запорожская аэс
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, В мире, Запорожская область, Энергодар, Андрей Коротков, Запорожская АЭС

СК показал видео подорванной машины сотрудника Запорожской АЭС

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. СК показал видео подорванной машины сотрудника Запорожской АЭС, который был депутатом горсовета Энергодара.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ, в салоне автомобиля начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности ЗАЭС сработало взрывное устройство, мужчина скончался. Следственное управление СК России по Запорожской области возбудило уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. По сообщению пресс-службы ЗАЭС, погибший - бывший председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Военнослужащие ВС РФ обнаружили сбитый FPV-дрон на линии боевого соприкосновения у разрушенного моста в населенном пункте Каменское во время ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. 3 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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3 октября, 16:46
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоссияВ миреЗапорожская областьЭнергодарАндрей КоротковЗапорожская АЭС
 
 
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