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Взрывное устройство сработало в салоне авто сотрудника Запорожской АЭС
Взрывное устройство сработало в салоне авто сотрудника Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.10.2024
Взрывное устройство сработало в салоне авто сотрудника Запорожской АЭС
Взрывное устройство сработало в салоне автомобиля сотрудника Запорожской АЭС, мужчина скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:01
2024-10-04T11:01
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Взрывное устройство сработало в салоне автомобиля сотрудника Запорожской АЭС, мужчина скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Отмечается, что СУ СК России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС."По версии следствия, 4 октября 2024 года под транспортное средство начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС, припаркованное у дома на бульваре Каштанова в городе Энергодаре, было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало. От полученных травм потерпевший скончался в больнице", - говорится в сообщении.В рамках уголовного дела проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к совершению этих преступлений, добавили в СК. Объекты, изъятые в ходе осмотра места происшествия, направлены на судебные экспертизы. Также были допрошены свидетели, очевидцы происшествия.
https://ria.ru/20241002/berdyansk-1976028904.html
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Происшествия, Запорожская АЭС, Следственный комитет России (СК РФ), Запорожская область, Энергодар, Россия
Взрывное устройство сработало в салоне авто сотрудника Запорожской АЭС
СК: взрывное устройство сработало в салоне авто сотрудника Запорожской АЭС