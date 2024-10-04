https://ria.ru/20241004/sk-1976320358.html

Взрывное устройство сработало в салоне авто сотрудника Запорожской АЭС

Взрывное устройство сработало в салоне авто сотрудника Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.10.2024

Взрывное устройство сработало в салоне авто сотрудника Запорожской АЭС

Взрывное устройство сработало в салоне автомобиля сотрудника Запорожской АЭС, мужчина скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:01

2024-10-04T11:01

2024-10-04T11:11

происшествия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Взрывное устройство сработало в салоне автомобиля сотрудника Запорожской АЭС, мужчина скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Отмечается, что СУ СК России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС."По версии следствия, 4 октября 2024 года под транспортное средство начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС, припаркованное у дома на бульваре Каштанова в городе Энергодаре, было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало. От полученных травм потерпевший скончался в больнице", - говорится в сообщении.В рамках уголовного дела проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к совершению этих преступлений, добавили в СК. Объекты, изъятые в ходе осмотра места происшествия, направлены на судебные экспертизы. Также были допрошены свидетели, очевидцы происшествия.

https://ria.ru/20241002/berdyansk-1976028904.html

https://ria.ru/20241003/dagestan-1976248723.html

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происшествия, запорожская аэс, следственный комитет россии (ск рф), запорожская область, энергодар, россия