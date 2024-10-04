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В Сибири до 2030 года создадут 200 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 04.10.2024
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18:25 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/sibir-1976430021.html
В Сибири до 2030 года создадут 200 тысяч рабочих мест
В Сибири до 2030 года создадут 200 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 04.10.2024
В Сибири до 2030 года создадут 200 тысяч рабочих мест
В Сибири до 2030 года планируется создать порядка 200 тысяч рабочих мест и привлечь более 6,5 триллиона рублей инвестиций в рамках утвержденной правительством... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T18:25
2024-10-04T18:25
экономика
россия
новосибирск
дмитрий патрушев
анатолий серышев
александр козлов (глава минприроды)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Сибири до 2030 года планируется создать порядка 200 тысяч рабочих мест и привлечь более 6,5 триллиона рублей инвестиций в рамках утвержденной правительством стратегии развития Сибирского федерального округа (СФО), сообщила пресс-служба кабмина. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев провел совещание по развитию СФО. "Вице-премьер напомнил, что правительством была принята стратегия развития Сибири и утвержден план ее реализации. В рамках стратегии предполагается до 2030 года привлечь более 6,5 триллиона рублей инвестиций и создать порядка 200 тысяч рабочих мест", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, на уровне правительства по округу отобран 41 приоритетный проект. В их реализацию уже вложено более триллиона рублей инвестиций и создано 20 тысяч рабочих мест. Сейчас по поручению председателя правительства перечень инвестпроектов уточняется и актуализируется, сообщается в пресс-релизе. Кроме того, Патрушев поручил аккумулировать все важные инициативы регионов по развитию СФО и после проработки направить их в правительство, провести аудит инвестпроектов и до 9 октября направить в Минэкономразвития и Аналитический центр предложения по корректировке перечня. Минэкономразвития предстоит до 11 октября обобщить информацию и направить ее в правительство, а также актуализировать стратегию развития Сибири и скорректировать план ее реализации с учетом обозначенных президентом национальных целей. Также вице-премьер выступил с инициативой отразить в стратегии проекты кураторства и индивидуальных программ развития. В частности, он отметил, что по таким направлениям, как экология и АПК, завершается формирование новых нацпроектов. Войти в них смогут регионы, которые обеспечат региональное софинансирование и привлечение внебюджетных средств, говорится в сообщении. Уточняется, что в совещании в Новосибирске приняли участие полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, главы всех десяти регионов, входящих в СФО, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
https://ria.ru/20240617/kadry-1952865493.html
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экономика, россия, новосибирск, дмитрий патрушев, анатолий серышев, александр козлов (глава минприроды), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Новосибирск, Дмитрий Патрушев, Анатолий Серышев, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В Сибири до 2030 года создадут 200 тысяч рабочих мест

Патрушев: в Сибири до 2030 года планируется создать 200 тысяч рабочих мест

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Сибири до 2030 года планируется создать порядка 200 тысяч рабочих мест и привлечь более 6,5 триллиона рублей инвестиций в рамках утвержденной правительством стратегии развития Сибирского федерального округа (СФО), сообщила пресс-служба кабмина.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев провел совещание по развитию СФО. "Вице-премьер напомнил, что правительством была принята стратегия развития Сибири и утвержден план ее реализации. В рамках стратегии предполагается до 2030 года привлечь более 6,5 триллиона рублей инвестиций и создать порядка 200 тысяч рабочих мест", - говорится в сообщении.
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Согласно сообщению, на уровне правительства по округу отобран 41 приоритетный проект. В их реализацию уже вложено более триллиона рублей инвестиций и создано 20 тысяч рабочих мест. Сейчас по поручению председателя правительства перечень инвестпроектов уточняется и актуализируется, сообщается в пресс-релизе.
Кроме того, Патрушев поручил аккумулировать все важные инициативы регионов по развитию СФО и после проработки направить их в правительство, провести аудит инвестпроектов и до 9 октября направить в Минэкономразвития и Аналитический центр предложения по корректировке перечня. Минэкономразвития предстоит до 11 октября обобщить информацию и направить ее в правительство, а также актуализировать стратегию развития Сибири и скорректировать план ее реализации с учетом обозначенных президентом национальных целей.
Также вице-премьер выступил с инициативой отразить в стратегии проекты кураторства и индивидуальных программ развития. В частности, он отметил, что по таким направлениям, как экология и АПК, завершается формирование новых нацпроектов. Войти в них смогут регионы, которые обеспечат региональное софинансирование и привлечение внебюджетных средств, говорится в сообщении.
Уточняется, что в совещании в Новосибирске приняли участие полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, главы всех десяти регионов, входящих в СФО, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
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