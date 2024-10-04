https://ria.ru/20241004/sibir-1976430021.html

В Сибири до 2030 года создадут 200 тысяч рабочих мест

В Сибири до 2030 года создадут 200 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 04.10.2024

В Сибири до 2030 года создадут 200 тысяч рабочих мест

В Сибири до 2030 года планируется создать порядка 200 тысяч рабочих мест и привлечь более 6,5 триллиона рублей инвестиций в рамках утвержденной правительством... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T18:25

2024-10-04T18:25

2024-10-04T18:25

экономика

россия

новосибирск

дмитрий патрушев

анатолий серышев

александр козлов (глава минприроды)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Сибири до 2030 года планируется создать порядка 200 тысяч рабочих мест и привлечь более 6,5 триллиона рублей инвестиций в рамках утвержденной правительством стратегии развития Сибирского федерального округа (СФО), сообщила пресс-служба кабмина. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев провел совещание по развитию СФО. "Вице-премьер напомнил, что правительством была принята стратегия развития Сибири и утвержден план ее реализации. В рамках стратегии предполагается до 2030 года привлечь более 6,5 триллиона рублей инвестиций и создать порядка 200 тысяч рабочих мест", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, на уровне правительства по округу отобран 41 приоритетный проект. В их реализацию уже вложено более триллиона рублей инвестиций и создано 20 тысяч рабочих мест. Сейчас по поручению председателя правительства перечень инвестпроектов уточняется и актуализируется, сообщается в пресс-релизе. Кроме того, Патрушев поручил аккумулировать все важные инициативы регионов по развитию СФО и после проработки направить их в правительство, провести аудит инвестпроектов и до 9 октября направить в Минэкономразвития и Аналитический центр предложения по корректировке перечня. Минэкономразвития предстоит до 11 октября обобщить информацию и направить ее в правительство, а также актуализировать стратегию развития Сибири и скорректировать план ее реализации с учетом обозначенных президентом национальных целей. Также вице-премьер выступил с инициативой отразить в стратегии проекты кураторства и индивидуальных программ развития. В частности, он отметил, что по таким направлениям, как экология и АПК, завершается формирование новых нацпроектов. Войти в них смогут регионы, которые обеспечат региональное софинансирование и привлечение внебюджетных средств, говорится в сообщении. Уточняется, что в совещании в Новосибирске приняли участие полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, главы всех десяти регионов, входящих в СФО, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

https://ria.ru/20240617/kadry-1952865493.html

https://ria.ru/20240330/razvitie-1936775400.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, новосибирск, дмитрий патрушев, анатолий серышев, александр козлов (глава минприроды), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)