В Сибири до 2030 года создадут 200 тысяч рабочих мест
Патрушев: в Сибири до 2030 года планируется создать 200 тысяч рабочих мест
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Сибири до 2030 года планируется создать порядка 200 тысяч рабочих мест и привлечь более 6,5 триллиона рублей инвестиций в рамках утвержденной правительством стратегии развития Сибирского федерального округа (СФО), сообщила пресс-служба кабмина.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев провел совещание по развитию СФО. "Вице-премьер напомнил, что правительством была принята стратегия развития Сибири и утвержден план ее реализации. В рамках стратегии предполагается до 2030 года привлечь более 6,5 триллиона рублей инвестиций и создать порядка 200 тысяч рабочих мест", - говорится в сообщении.
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Согласно сообщению, на уровне правительства по округу отобран 41 приоритетный проект. В их реализацию уже вложено более триллиона рублей инвестиций и создано 20 тысяч рабочих мест. Сейчас по поручению председателя правительства перечень инвестпроектов уточняется и актуализируется, сообщается в пресс-релизе.
Кроме того, Патрушев поручил аккумулировать все важные инициативы регионов по развитию СФО и после проработки направить их в правительство, провести аудит инвестпроектов и до 9 октября направить в Минэкономразвития и Аналитический центр предложения по корректировке перечня. Минэкономразвития предстоит до 11 октября обобщить информацию и направить ее в правительство, а также актуализировать стратегию развития Сибири и скорректировать план ее реализации с учетом обозначенных президентом национальных целей.
Также вице-премьер выступил с инициативой отразить в стратегии проекты кураторства и индивидуальных программ развития. В частности, он отметил, что по таким направлениям, как экология и АПК, завершается формирование новых нацпроектов. Войти в них смогут регионы, которые обеспечат региональное софинансирование и привлечение внебюджетных средств, говорится в сообщении.
Уточняется, что в совещании в Новосибирске приняли участие полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, главы всех десяти регионов, входящих в СФО, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
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