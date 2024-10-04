https://ria.ru/20241004/sevastopol-1976461242.html
В Севастополе возобновили работу катера и паромы
В Севастополе возобновили работу катера и паромы - РИА Новости, 04.10.2024
В Севастополе возобновили работу катера и паромы
Катера и паромы возобновили работу в Севастополе, сообщил в пятницу департамент транспорта региона. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T23:10
2024-10-04T23:10
2024-10-04T23:10
севастополь
общество
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152361/58/1523615873_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_9c08217843826e08d0a349578c0652da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Катера и паромы возобновили работу в Севастополе, сообщил в пятницу департамент транспорта региона. Ранее сообщалось о приостановке движения морского пассажирского транспорта. "Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20240507/sevastopol-1944286616.html
севастополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152361/58/1523615873_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_1499c40803c546d951a2e1ba3952c44e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, общество, республика крым
Севастополь, Общество, Республика Крым
В Севастополе возобновили работу катера и паромы
В Севастополе возобновили работу морской пассажирский транспорт