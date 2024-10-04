https://ria.ru/20241004/sevastopol-1976461242.html

В Севастополе возобновили работу катера и паромы

В Севастополе возобновили работу катера и паромы - РИА Новости, 04.10.2024

В Севастополе возобновили работу катера и паромы

Катера и паромы возобновили работу в Севастополе, сообщил в пятницу департамент транспорта региона. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T23:10

2024-10-04T23:10

2024-10-04T23:10

севастополь

общество

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Катера и паромы возобновили работу в Севастополе, сообщил в пятницу департамент транспорта региона. Ранее сообщалось о приостановке движения морского пассажирского транспорта. "Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240507/sevastopol-1944286616.html

севастополь

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, общество, республика крым