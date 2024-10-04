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В Севастополе возобновили работу катера и паромы - РИА Новости, 04.10.2024
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23:10 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/sevastopol-1976461242.html
В Севастополе возобновили работу катера и паромы
В Севастополе возобновили работу катера и паромы - РИА Новости, 04.10.2024
В Севастополе возобновили работу катера и паромы
Катера и паромы возобновили работу в Севастополе, сообщил в пятницу департамент транспорта региона. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T23:10
2024-10-04T23:10
севастополь
общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Катера и паромы возобновили работу в Севастополе, сообщил в пятницу департамент транспорта региона. Ранее сообщалось о приостановке движения морского пассажирского транспорта. "Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
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севастополь, общество, республика крым
Севастополь, Общество, Республика Крым
В Севастополе возобновили работу катера и паромы

В Севастополе возобновили работу морской пассажирский транспорт

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкВид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя
Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Катера и паромы возобновили работу в Севастополе, сообщил в пятницу департамент транспорта региона.
Ранее сообщалось о приостановке движения морского пассажирского транспорта.
«
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
В Севастополе приостановили движение катеров и паромов
7 мая, 07:30
 
СевастопольОбществоРеспублика Крым
 
 
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