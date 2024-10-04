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Сбой в терминалах "Сбера" привел к двойным списаниям, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
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22:37 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/sber-1976458735.html
Сбой в терминалах "Сбера" привел к двойным списаниям, сообщили СМИ
Сбой в терминалах "Сбера" привел к двойным списаниям, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
Сбой в терминалах "Сбера" привел к двойным списаниям, сообщили СМИ
Из-за сбоя в платежных POS-терминалах Сбербанка пользователи столкнулись с ошибочным двойным списанием денежных средств со своих карт, сообщает РБК со ссылкой... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T22:37
2024-10-04T22:37
сбер
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Из-за сбоя в платежных POS-терминалах Сбербанка пользователи столкнулись с ошибочным двойным списанием денежных средств со своих карт, сообщает РБК со ссылкой на источники на платежном и банковском рынке."Ошибочные списания произошли только по картам платежной системы Visa. Несмотря на то что платежная компания ушла из России в 2022 году, ее карты продолжают работать внутри страны через Национальную систему платежных карт", — уточняется в публикации.Как отмечается, проблема затронула весь банковский сектор, поскольку у "Сбера" крупнейшая сеть терминалов в стране. На данный момент банки занимаются перепроверкой операций по картам и возвращением ошибочно списанных денег.В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в стране как обычно, так как функции по их обслуживанию выполняет НСПК - оператор платежной системы "Мир". При этом расплатиться картами Visa и MasterCard россияне за рубежом не могут.
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сбер, visa, inc., mastercard, inc., россия, банки, экономика
Сбер, Visa, Inc., MasterCard, Inc., Россия, Банки, Экономика
Сбой в терминалах "Сбера" привел к двойным списаниям, сообщили СМИ

РБК: в терминалах "Сбера" произошел сбой с двойными списаниями средств

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКлиент "Сбера" у банкомата
Клиент Сбера у банкомата - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Клиент "Сбера" у банкомата. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Из-за сбоя в платежных POS-терминалах Сбербанка пользователи столкнулись с ошибочным двойным списанием денежных средств со своих карт, сообщает РБК со ссылкой на источники на платежном и банковском рынке.
"Ошибочные списания произошли только по картам платежной системы Visa. Несмотря на то что платежная компания ушла из России в 2022 году, ее карты продолжают работать внутри страны через Национальную систему платежных карт", — уточняется в публикации.
Как отмечается, проблема затронула весь банковский сектор, поскольку у "Сбера" крупнейшая сеть терминалов в стране. На данный момент банки занимаются перепроверкой операций по картам и возвращением ошибочно списанных денег.
В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в стране как обычно, так как функции по их обслуживанию выполняет НСПК - оператор платежной системы "Мир". При этом расплатиться картами Visa и MasterCard россияне за рубежом не могут.
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СберVisa, Inc.MasterCard, Inc.РоссияБанкиЭкономика
 
 
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