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Оружейный концерн KNDS поставит Украине 12 САУ Caesar - РИА Новости, 04.10.2024
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08:47 04.10.2024 (обновлено: 09:16 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/sau--1976298094.html
Оружейный концерн KNDS поставит Украине 12 САУ Caesar
Оружейный концерн KNDS поставит Украине 12 САУ Caesar - РИА Новости, 04.10.2024
Оружейный концерн KNDS поставит Украине 12 САУ Caesar
Франко-германский оборонный концерн KNDS подпиал контракт на поставку Украине 12 гаубиц Caesar, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в соцсети Х. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T08:47
2024-10-04T09:16
специальная военная операция на украине
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ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Франко-германский оборонный концерн KNDS подпиал контракт на поставку Украине 12 гаубиц Caesar, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в соцсети Х."На полях промышленного форума, организованного в Киеве, вчера KNDS France подписала контракт на поставку 12 гаубиц Caesar, финансируемых Украиной. Увеличение производственных мощностей нашей оборонной промышленности позволяет нам поддерживать Украину", - написал министр.Первого октября франко-германский оборонный концерн KNDS открыл дочернее предприятие в Киеве для ремонта поставленной западной бронетехники, включая танки Leopard 1 и Leopard 2, артиллерийские орудия Caesar, бронеавтомобили AMX10 RC, бронированные гаубицы PzH 2000 и зенитные самоходные установки Gepard. Дочерняя компания будет носить название KNDS Ukraine и заниматься содействием сотрудничеству между KNDS и украинскими государственными структурами и ВПК.Кроме того, KNDS планирует совместно с украинским ВПК выпускать на территории страны артиллерийские боеприпасы 155-миллиметрового калибра.В конце сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж продолжит поставлять Киеву вооружения и поможет ему обеспечить "безопасность в долгосрочной перспективе".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20241003/frantsiya-1976274861.html
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украина, франция, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Франция, В мире
Оружейный концерн KNDS поставит Украине 12 САУ Caesar

Оружейный концерн KNDS подписал контракт на поставку Украине 12 САУ Caesar

© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. SprenkleФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. Sprenkle
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Франко-германский оборонный концерн KNDS подпиал контракт на поставку Украине 12 гаубиц Caesar, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в соцсети Х.
"На полях промышленного форума, организованного в Киеве, вчера KNDS France подписала контракт на поставку 12 гаубиц Caesar, финансируемых Украиной. Увеличение производственных мощностей нашей оборонной промышленности позволяет нам поддерживать Украину", - написал министр.
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Первого октября франко-германский оборонный концерн KNDS открыл дочернее предприятие в Киеве для ремонта поставленной западной бронетехники, включая танки Leopard 1 и Leopard 2, артиллерийские орудия Caesar, бронеавтомобили AMX10 RC, бронированные гаубицы PzH 2000 и зенитные самоходные установки Gepard. Дочерняя компания будет носить название KNDS Ukraine и заниматься содействием сотрудничеству между KNDS и украинскими государственными структурами и ВПК.
Кроме того, KNDS планирует совместно с украинским ВПК выпускать на территории страны артиллерийские боеприпасы 155-миллиметрового калибра.
В конце сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж продолжит поставлять Киеву вооружения и поможет ему обеспечить "безопасность в долгосрочной перспективе".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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