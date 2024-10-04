https://ria.ru/20241004/ryutte-1976292704.html

В Госдуме призвали генсека НАТО вспомнить военную историю России

В Госдуме призвали генсека НАТО вспомнить военную историю России - РИА Новости, 04.10.2024

В Госдуме призвали генсека НАТО вспомнить военную историю России

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал генсека НАТО Марка Рютте в своих заявлениях в отношении России вспомнить историю РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T07:28

2024-10-04T07:28

2024-10-04T08:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал генсека НАТО Марка Рютте в своих заявлениях в отношении России вспомнить историю и сойти с пути агрессоров, игнорирующих российские национальные интересы. Рютте в четверг во время необъявленного визита в Киев заявил, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО и у России нет права вето по тому вопросу. При этом Рютте не назвал никаких сроков возможного приглашения Украины в НАТО, которое требует единогласного решения всех членов альянса. "У России есть свои национальные интересы, включая геополитические и военно-стратегические, не учитывать которые пытались польские паны, Карл XII, Наполеон, Гитлер, при этом глубоко и бесповоротно просчитались. Широко шагая по пути агрессоров, Рютте рискует порвать штаны и опозориться, игнорируя военную историю и безопасность России", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, своими заявлениями Рютте отрабатывает мандат, выданный США на пост вождя в НАТО. "Причем даже не удосужился изучить устав НАТО, в частности, статью 10-ю Североатлантического договора, где изложены требования к многоэтапному процессу вступления в этот агрессивный блок", - сказал Ивлев. Ранее в РФ заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20241003/ryutte-1976150671.html

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россия, киев, сша, марк рютте, леонид ивлев, нато, госдума рф, в мире