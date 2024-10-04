Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали генсека НАТО вспомнить военную историю России - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:28 04.10.2024 (обновлено: 08:26 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/ryutte-1976292704.html
В Госдуме призвали генсека НАТО вспомнить военную историю России
В Госдуме призвали генсека НАТО вспомнить военную историю России - РИА Новости, 04.10.2024
В Госдуме призвали генсека НАТО вспомнить военную историю России
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал генсека НАТО Марка Рютте в своих заявлениях в отношении России вспомнить историю РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T07:28
2024-10-04T08:26
россия
киев
сша
марк рютте
леонид ивлев
нато
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954262352_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_46b6582534e1b66503c18f2fa722dbee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал генсека НАТО Марка Рютте в своих заявлениях в отношении России вспомнить историю и сойти с пути агрессоров, игнорирующих российские национальные интересы. Рютте в четверг во время необъявленного визита в Киев заявил, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО и у России нет права вето по тому вопросу. При этом Рютте не назвал никаких сроков возможного приглашения Украины в НАТО, которое требует единогласного решения всех членов альянса. "У России есть свои национальные интересы, включая геополитические и военно-стратегические, не учитывать которые пытались польские паны, Карл XII, Наполеон, Гитлер, при этом глубоко и бесповоротно просчитались. Широко шагая по пути агрессоров, Рютте рискует порвать штаны и опозориться, игнорируя военную историю и безопасность России", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, своими заявлениями Рютте отрабатывает мандат, выданный США на пост вождя в НАТО. "Причем даже не удосужился изучить устав НАТО, в частности, статью 10-ю Североатлантического договора, где изложены требования к многоэтапному процессу вступления в этот агрессивный блок", - сказал Ивлев. Ранее в РФ заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20241003/ryutte-1976150671.html
https://ria.ru/20240930/nato-1975553542.html
россия
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954262352_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_f861c2f8c2ef1fb5ab76457c0e6ba3a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, сша, марк рютте, леонид ивлев, нато, госдума рф, в мире
Россия, Киев, США, Марк Рютте, Леонид Ивлев, НАТО, Госдума РФ, В мире
В Госдуме призвали генсека НАТО вспомнить военную историю России

Депутат ГД Ивлев: Рютте нужно вспомнить историю России и сойти с пути агрессоров

© AP Photo / Vincent ThianМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал генсека НАТО Марка Рютте в своих заявлениях в отношении России вспомнить историю и сойти с пути агрессоров, игнорирующих российские национальные интересы.
Рютте в четверг во время необъявленного визита в Киев заявил, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО и у России нет права вето по тому вопросу. При этом Рютте не назвал никаких сроков возможного приглашения Украины в НАТО, которое требует единогласного решения всех членов альянса.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве. 3 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Рютте назвал увеличение помощи Украине своим приоритетом
Вчера, 14:04
"У России есть свои национальные интересы, включая геополитические и военно-стратегические, не учитывать которые пытались польские паны, Карл XII, Наполеон, Гитлер, при этом глубоко и бесповоротно просчитались. Широко шагая по пути агрессоров, Рютте рискует порвать штаны и опозориться, игнорируя военную историю и безопасность России", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, своими заявлениями Рютте отрабатывает мандат, выданный США на пост вождя в НАТО.
"Причем даже не удосужился изучить устав НАТО, в частности, статью 10-ю Североатлантического договора, где изложены требования к многоэтапному процессу вступления в этот агрессивный блок", - сказал Ивлев.
Ранее в РФ заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Эксперт оценил перспективы отношений России и НАТО при новом генсеке
30 сентября, 15:54
 
РоссияКиевСШАМарк РюттеЛеонид ИвлевНАТОГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала