https://ria.ru/20241004/ryutte-1976292704.html
В Госдуме призвали генсека НАТО вспомнить военную историю России
В Госдуме призвали генсека НАТО вспомнить военную историю России - РИА Новости, 04.10.2024
В Госдуме призвали генсека НАТО вспомнить военную историю России
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал генсека НАТО Марка Рютте в своих заявлениях в отношении России вспомнить историю РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T07:28
2024-10-04T07:28
2024-10-04T08:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал генсека НАТО Марка Рютте в своих заявлениях в отношении России вспомнить историю и сойти с пути агрессоров, игнорирующих российские национальные интересы. Рютте в четверг во время необъявленного визита в Киев заявил, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО и у России нет права вето по тому вопросу. При этом Рютте не назвал никаких сроков возможного приглашения Украины в НАТО, которое требует единогласного решения всех членов альянса. "У России есть свои национальные интересы, включая геополитические и военно-стратегические, не учитывать которые пытались польские паны, Карл XII, Наполеон, Гитлер, при этом глубоко и бесповоротно просчитались. Широко шагая по пути агрессоров, Рютте рискует порвать штаны и опозориться, игнорируя военную историю и безопасность России", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, своими заявлениями Рютте отрабатывает мандат, выданный США на пост вождя в НАТО. "Причем даже не удосужился изучить устав НАТО, в частности, статью 10-ю Североатлантического договора, где изложены требования к многоэтапному процессу вступления в этот агрессивный блок", - сказал Ивлев. Ранее в РФ заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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россия, киев, сша, марк рютте, леонид ивлев, нато, госдума рф, в мире
Россия, Киев, США, Марк Рютте, Леонид Ивлев, НАТО, Госдума РФ, В мире
В Госдуме призвали генсека НАТО вспомнить военную историю России
Депутат ГД Ивлев: Рютте нужно вспомнить историю России и сойти с пути агрессоров
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал генсека НАТО Марка Рютте в своих заявлениях в отношении России вспомнить историю и сойти с пути агрессоров, игнорирующих российские национальные интересы.
Рютте в четверг во время необъявленного визита в Киев заявил, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО и у России нет права вето по тому вопросу. При этом Рютте не назвал никаких сроков возможного приглашения Украины в НАТО, которое требует единогласного решения всех членов альянса.
"У России есть свои национальные интересы, включая геополитические и военно-стратегические, не учитывать которые пытались польские паны, Карл XII, Наполеон, Гитлер, при этом глубоко и бесповоротно просчитались. Широко шагая по пути агрессоров, Рютте рискует порвать штаны и опозориться, игнорируя военную историю и безопасность России", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, своими заявлениями Рютте отрабатывает мандат, выданный США
на пост вождя в НАТО
.
"Причем даже не удосужился изучить устав НАТО, в частности, статью 10-ю Североатлантического договора, где изложены требования к многоэтапному процессу вступления в этот агрессивный блок", - сказал Ивлев.
Ранее в РФ
заявляли, что именно ориентация Киева
на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине
.