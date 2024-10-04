https://ria.ru/20241004/ryabkov-1976292250.html

В МИД оценили вероятность вооруженного столкновения России и США

В МИД оценили вероятность вооруженного столкновения России и США - РИА Новости, 04.10.2024

В МИД оценили вероятность вооруженного столкновения России и США

Вероятность вооруженного столкновения России и США зависит от дальнейших шагов Вашингтона, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T07:16

2024-10-04T07:16

2024-10-04T09:46

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вероятность вооруженного столкновения России и США зависит от дальнейших шагов Вашингтона, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков."Безусловно. Комплексно, со всех точек зрения", — сказал дипломат, отвечая на вопрос, означает ли готовность России к долгому противостоянию с США, что просчитываются сценарии как политического, так и военного противостояния.По его словам, вопрос о том, идет ли речь о геополитическом противостоянии или вооруженном, "зависит от американцев"."Мы их предостерегаем от дальнейшей эскалации. Потому что до бесконечности играть в те геополитические игры, которыми они занимаются долгое время и которые, по сути, и спровоцировали нынешний открытый конфликт и кризис в сфере безопасности в Евроатлантике, не получается. Они зря думают, что бесконечные попытки испытать нас на прочность не приведут к жестким контрмерам. Гораздо более жестким, чем то, что уже делается сейчас", — заявил Рябков.Для повышения устойчивости экономики к санкциям, которые приобрели огромный размах и самодовлеющий характер, делается все необходимое, подчеркнул замминистра. Он также отметил, что в условиях, когда Запад взял решительный курс на стратегическое поражение России, стране требуется максимальная мобилизация и понимание того, что она противостоит серьезному противнику."Делаем это эффективно, наши интересы в этой ситуации — интересы развития, интересы спокойствия в обществе, интересы формирования, если хотите, крепостной стены, за которой мы будем развиваться, не опасаясь враждебных выпадов США и их группы подпевал и прихвостней, — эта политика становится для нас на американском направлении основополагающей", — добавил Рябков.Владимир Путин 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию объявил об обновлении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Президент указал, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу суверенитету, уточнил глава государства.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, изменения в российской ядерной доктрине — сигнал недружественным странам. По его словам, здравомыслящие главы государств и ранее понимали серьезность заявлений Путина, тем более когда речь идет о "такой беспрецедентной конфронтации", которую спровоцировало прямое участие западных стран в украинском конфликте.

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сша

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сша, россия, вашингтон (штат), в мире, сергей рябков