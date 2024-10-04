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"Ростех" создал прибор для обнаружения утечек метана на большом расстоянии
"Ростех" создал прибор для обнаружения утечек метана на большом расстоянии - РИА Новости, 04.10.2024
"Ростех" создал прибор для обнаружения утечек метана на большом расстоянии
Специалисты холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" создали прибор, который позволяет на расстоянии до 20 километров выявлять утечки метана из... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:04
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Специалисты холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" создали прибор, который позволяет на расстоянии до 20 километров выявлять утечки метана из газопроводов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". "Новая инфракрасная камера УТК-4 разработана инженерами ЦНИИ "Электрон" (входит в "Росэлектронику", ведущее предприятие России по разработке и выпуску фотоэлектронных приборов, устройств и камер). Прибор имеет герметичный корпус и использует ближний инфракрасный диапазон 0,95-1,65 микрометров. Камера принимает поток излучения и измеряет степень его затухания в спектре поглощения метана с помощью специального телевизионного датчика. Также в составе устройства имеется чувствительный к излучению фотокатод и электронно-чувствительная матрица. Оборудование может устанавливаться на газораспределительных и магистральных станциях", - говорится в сообщении. Камера работает в комплексе с лазерной подсветкой и обнаруживает утечки на расстоянии до 20 километров. Применение лазерной подсветки позволяет использовать камеру как активную импульсную систему и формировать изображение в условиях плохой видимости, тумане или осадках. "Прибор уже успешно прошел первые испытания", - отмечает "Ростех". "В этой камере инфракрасное излучение преобразуется в изображение, на котором зоны повышенной концентрации метана выделяются на окружающем фоне. Метан поглощает инфракрасное излучение на конкретной длине волны, что позволяет четко определить место утечки с привязкой к местности", – пояснил генеральный директор ЦНИИ "Электрон" Алексей Вязников, слова которого приведены в сообщении.
https://ria.ru/20241004/rostekh-1976297607.html
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технологии, россия, ростех, российская электроника, экология в россии
Технологии, Россия, Ростех, Российская электроника, Экология в России
"Ростех" создал прибор для обнаружения утечек метана на большом расстоянии
"Ростех" создал прибор для обнаружения утечек метана на расстоянии 20 километров
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Специалисты холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" создали прибор, который позволяет на расстоянии до 20 километров выявлять утечки метана из газопроводов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
"Новая инфракрасная камера УТК-4 разработана инженерами ЦНИИ "Электрон" (входит в "Росэлектронику", ведущее предприятие России
по разработке и выпуску фотоэлектронных приборов, устройств и камер). Прибор имеет герметичный корпус и использует ближний инфракрасный диапазон 0,95-1,65 микрометров. Камера принимает поток излучения и измеряет степень его затухания в спектре поглощения метана с помощью специального телевизионного датчика. Также в составе устройства имеется чувствительный к излучению фотокатод и электронно-чувствительная матрица. Оборудование может устанавливаться на газораспределительных и магистральных станциях", - говорится в сообщении.
Камера работает в комплексе с лазерной подсветкой и обнаруживает утечки на расстоянии до 20 километров. Применение лазерной подсветки позволяет использовать камеру как активную импульсную систему и формировать изображение в условиях плохой видимости, тумане или осадках. "Прибор уже успешно прошел первые испытания", - отмечает "Ростех".
"В этой камере инфракрасное излучение преобразуется в изображение, на котором зоны повышенной концентрации метана выделяются на окружающем фоне. Метан поглощает инфракрасное излучение на конкретной длине волны, что позволяет четко определить место утечки с привязкой к местности", – пояснил генеральный директор ЦНИИ "Электрон" Алексей Вязников, слова которого приведены в сообщении.