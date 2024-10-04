Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" создал прибор для обнаружения утечек метана на большом расстоянии - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 04.10.2024 (обновлено: 09:53 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/rostekh-1976300088.html
"Ростех" создал прибор для обнаружения утечек метана на большом расстоянии
"Ростех" создал прибор для обнаружения утечек метана на большом расстоянии - РИА Новости, 04.10.2024
"Ростех" создал прибор для обнаружения утечек метана на большом расстоянии
Специалисты холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" создали прибор, который позволяет на расстоянии до 20 километров выявлять утечки метана из... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:04
2024-10-04T09:53
технологии
россия
ростех
российская электроника
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976305586_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_4bd7616826c5797b7832b6f797bcbdd2.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Специалисты холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" создали прибор, который позволяет на расстоянии до 20 километров выявлять утечки метана из газопроводов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". "Новая инфракрасная камера УТК-4 разработана инженерами ЦНИИ "Электрон" (входит в "Росэлектронику", ведущее предприятие России по разработке и выпуску фотоэлектронных приборов, устройств и камер). Прибор имеет герметичный корпус и использует ближний инфракрасный диапазон 0,95-1,65 микрометров. Камера принимает поток излучения и измеряет степень его затухания в спектре поглощения метана с помощью специального телевизионного датчика. Также в составе устройства имеется чувствительный к излучению фотокатод и электронно-чувствительная матрица. Оборудование может устанавливаться на газораспределительных и магистральных станциях", - говорится в сообщении. Камера работает в комплексе с лазерной подсветкой и обнаруживает утечки на расстоянии до 20 километров. Применение лазерной подсветки позволяет использовать камеру как активную импульсную систему и формировать изображение в условиях плохой видимости, тумане или осадках. "Прибор уже успешно прошел первые испытания", - отмечает "Ростех". "В этой камере инфракрасное излучение преобразуется в изображение, на котором зоны повышенной концентрации метана выделяются на окружающем фоне. Метан поглощает инфракрасное излучение на конкретной длине волны, что позволяет четко определить место утечки с привязкой к местности", – пояснил генеральный директор ЦНИИ "Электрон" Алексей Вязников, слова которого приведены в сообщении.
https://ria.ru/20241004/rostekh-1976297607.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976305586_0:34:1280:994_1920x0_80_0_0_43e4f8b7e4fb2b4ecf0633b0f62ce98f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, ростех, российская электроника, экология в россии
Технологии, Россия, Ростех, Российская электроника, Экология в России
"Ростех" создал прибор для обнаружения утечек метана на большом расстоянии

"Ростех" создал прибор для обнаружения утечек метана на расстоянии 20 километров

© Фото : Росэлектроника/TelegramИнфракрасная камера "Росэлектроники", которая выявляет опасные утечки на газопроводах
Инфракрасная камера Росэлектроники, которая выявляет опасные утечки на газопроводах - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Росэлектроника/Telegram
Инфракрасная камера "Росэлектроники", которая выявляет опасные утечки на газопроводах
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Специалисты холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" создали прибор, который позволяет на расстоянии до 20 километров выявлять утечки метана из газопроводов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
"Новая инфракрасная камера УТК-4 разработана инженерами ЦНИИ "Электрон" (входит в "Росэлектронику", ведущее предприятие России по разработке и выпуску фотоэлектронных приборов, устройств и камер). Прибор имеет герметичный корпус и использует ближний инфракрасный диапазон 0,95-1,65 микрометров. Камера принимает поток излучения и измеряет степень его затухания в спектре поглощения метана с помощью специального телевизионного датчика. Также в составе устройства имеется чувствительный к излучению фотокатод и электронно-чувствительная матрица. Оборудование может устанавливаться на газораспределительных и магистральных станциях", - говорится в сообщении.
Камера работает в комплексе с лазерной подсветкой и обнаруживает утечки на расстоянии до 20 километров. Применение лазерной подсветки позволяет использовать камеру как активную импульсную систему и формировать изображение в условиях плохой видимости, тумане или осадках. "Прибор уже успешно прошел первые испытания", - отмечает "Ростех".
"В этой камере инфракрасное излучение преобразуется в изображение, на котором зоны повышенной концентрации метана выделяются на окружающем фоне. Метан поглощает инфракрасное излучение на конкретной длине волны, что позволяет четко определить место утечки с привязкой к местности", – пояснил генеральный директор ЦНИИ "Электрон" Алексей Вязников, слова которого приведены в сообщении.
Управляемый боеприпас КУБ - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
"Ростех" оценил эффективность барражирующих боеприпасов "КУБ"
08:42
 
ТехнологииРоссияРостехРоссийская электроникаЭкология в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала