https://ria.ru/20241004/rets-1976346199.html

Ближний Восток заинтересовался решениями Made in Russia

Ближний Восток заинтересовался решениями Made in Russia - РИА Новости, 04.10.2024

Ближний Восток заинтересовался решениями Made in Russia

Коммерческие компании и государственные организации из ОАЭ и других стран Ближнего Востока высоко оценили российские разработки в области устойчивого развития - РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:36

2024-10-04T12:36

2024-10-04T12:53

экономика

оаэ

дубай

ближний восток

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976349745_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d42e517ffe321cfbbccda53126191133.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Коммерческие компании и государственные организации из ОАЭ и других стран Ближнего Востока высоко оценили российские разработки в области устойчивого развития - за три дня работы ведущей международной выставки WETEX 2024 российские компании провели с потенциальными партнерами более 300 деловых встреч, по оценкам бизнеса, экспортный потенциал переговоров достиг 30 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Всего под национальным брендом Made in Russia при поддержке Российского экспортного центра на WETEX свои решения представили 24 российских производителя. Гости выставки смогли оценить отечественные технологии в области энергетики, охраны окружающей среды, обработки воды и отходов: экологическое оборудование по очистке промышленных газов, технологию обработки илового осадка, ультразвуковой диспергатор, робота-сортировщика, модульные электрохимические установки для очистки воды и многое другое", - говорится в сообщении.Российские предприятия провели переговоры с крупнейшими отраслевыми компаниями, среди которых, например, ведущий эмиратский холдинг - поставщик коммунальных услуг, ключевой девелопер и оператор электростанций в Саудовской Аравии. С технологиями российского производства также ознакомились представители государственного сектора: руководители Высшего совета Дубая по энергетике, Управления электроэнергии и водоснабжения Дубая и муниципалитета Дубая.Российские компании отметили высокий интерес потенциальных партнеров к своим разработкам.Так, например, московский разработчик Kvitter представил на выставке передовые технологические решения в области зарядной инфраструктуры для электромобилей. ОАЭ занимает лидирующую позицию в группе развивающихся рынков электромобилей и активно внедряет экологически чистый транспорт, поэтому решения компании нашли большой отклик среди потенциальных партнеров."У некоторых клиентов произошел настоящий сдвиг парадигмы по результатам переговоров с нашей компанией, потому что большинство игроков местного рынка считают, что заряжать электромобили внутри жилых комплексов невозможно. Самыми интересными были встречи именно с местными девелоперами жилья, которые являются нашей целевой аудиторией. И некоторые из них сразу выразили готовность реализовать пилотные проекты на своих объектах, заявив, что подобные решения должны быть в каждом доме в Эмиратах", - сказал управляющий партнер Kvitter Юрий Смирнов. В планах компании по итогам выставки - в ближайшие 6 месяцев осуществить пилотные проекты на территории ОАЭ, а дальше - масштабировать свой экспорт на Ближнем Востоке.Другой кейс - Торговый дом Пермского завода сорбентов "УралХимСорб" по результатам выставки согласовал основные условия дистрибьюторского соглашения с компанией из ОАЭ на поставку активированного березового угля CarboClean, который будет применяться для очистки питьевой воды и сточных вод, а также для применения на нефтеперерабатывающих предприятиях. Достигнуты также договоренности о сотрудничестве с партнерами из Ирана.Напомним, Российский экспортный центр обеспечил комплексное сопровождений компаний на выставке, софинансировал их затраты, а также организовал деловые переговоры с заинтересованными потенциальными партнерами. Подробнее об участиях в выставках с РЭЦ можно узнать на платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".WETEX - это ведущая международная выставка в области устойчивого развития, организованная министерством энергетики и водных ресурсов Дубая. Выставка проходила с 1 по 3 октября.

https://ria.ru/20241004/eksport-1976318619.html

https://ria.ru/20241003/rets-1976230840.html

оаэ

дубай

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, оаэ, дубай, ближний восток, российский экспортный центр (рэц)