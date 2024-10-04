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Ближний Восток заинтересовался решениями Made in Russia - РИА Новости, 04.10.2024
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12:36 04.10.2024 (обновлено: 12:53 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/rets-1976346199.html
Ближний Восток заинтересовался решениями Made in Russia
Ближний Восток заинтересовался решениями Made in Russia - РИА Новости, 04.10.2024
Ближний Восток заинтересовался решениями Made in Russia
Коммерческие компании и государственные организации из ОАЭ и других стран Ближнего Востока высоко оценили российские разработки в области устойчивого развития - РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:36
2024-10-04T12:53
экономика
оаэ
дубай
ближний восток
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Коммерческие компании и государственные организации из ОАЭ и других стран Ближнего Востока высоко оценили российские разработки в области устойчивого развития - за три дня работы ведущей международной выставки WETEX 2024 российские компании провели с потенциальными партнерами более 300 деловых встреч, по оценкам бизнеса, экспортный потенциал переговоров достиг 30 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Всего под национальным брендом Made in Russia при поддержке Российского экспортного центра на WETEX свои решения представили 24 российских производителя. Гости выставки смогли оценить отечественные технологии в области энергетики, охраны окружающей среды, обработки воды и отходов: экологическое оборудование по очистке промышленных газов, технологию обработки илового осадка, ультразвуковой диспергатор, робота-сортировщика, модульные электрохимические установки для очистки воды и многое другое", - говорится в сообщении.Российские предприятия провели переговоры с крупнейшими отраслевыми компаниями, среди которых, например, ведущий эмиратский холдинг - поставщик коммунальных услуг, ключевой девелопер и оператор электростанций в Саудовской Аравии. С технологиями российского производства также ознакомились представители государственного сектора: руководители Высшего совета Дубая по энергетике, Управления электроэнергии и водоснабжения Дубая и муниципалитета Дубая.Российские компании отметили высокий интерес потенциальных партнеров к своим разработкам.Так, например, московский разработчик Kvitter представил на выставке передовые технологические решения в области зарядной инфраструктуры для электромобилей. ОАЭ занимает лидирующую позицию в группе развивающихся рынков электромобилей и активно внедряет экологически чистый транспорт, поэтому решения компании нашли большой отклик среди потенциальных партнеров."У некоторых клиентов произошел настоящий сдвиг парадигмы по результатам переговоров с нашей компанией, потому что большинство игроков местного рынка считают, что заряжать электромобили внутри жилых комплексов невозможно. Самыми интересными были встречи именно с местными девелоперами жилья, которые являются нашей целевой аудиторией. И некоторые из них сразу выразили готовность реализовать пилотные проекты на своих объектах, заявив, что подобные решения должны быть в каждом доме в Эмиратах", - сказал управляющий партнер Kvitter Юрий Смирнов. В планах компании по итогам выставки - в ближайшие 6 месяцев осуществить пилотные проекты на территории ОАЭ, а дальше - масштабировать свой экспорт на Ближнем Востоке.Другой кейс - Торговый дом Пермского завода сорбентов "УралХимСорб" по результатам выставки согласовал основные условия дистрибьюторского соглашения с компанией из ОАЭ на поставку активированного березового угля CarboClean, который будет применяться для очистки питьевой воды и сточных вод, а также для применения на нефтеперерабатывающих предприятиях. Достигнуты также договоренности о сотрудничестве с партнерами из Ирана.Напомним, Российский экспортный центр обеспечил комплексное сопровождений компаний на выставке, софинансировал их затраты, а также организовал деловые переговоры с заинтересованными потенциальными партнерами. Подробнее об участиях в выставках с РЭЦ можно узнать на платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".WETEX - это ведущая международная выставка в области устойчивого развития, организованная министерством энергетики и водных ресурсов Дубая. Выставка проходила с 1 по 3 октября.
https://ria.ru/20241004/eksport-1976318619.html
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оаэ
дубай
ближний восток
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2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
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РИА Новости
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60
экономика, оаэ, дубай, ближний восток, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, ОАЭ, Дубай, Ближний Восток, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Ближний Восток заинтересовался решениями Made in Russia

© Фото : Пресс-служба РЭЦМеждународная выставка WETEX 2024 в Дубае
Международная выставка WETEX 2024 в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Коммерческие компании и государственные организации из ОАЭ и других стран Ближнего Востока высоко оценили российские разработки в области устойчивого развития - за три дня работы ведущей международной выставки WETEX 2024 российские компании провели с потенциальными партнерами более 300 деловых встреч, по оценкам бизнеса, экспортный потенциал переговоров достиг 30 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Всего под национальным брендом Made in Russia при поддержке Российского экспортного центра на WETEX свои решения представили 24 российских производителя. Гости выставки смогли оценить отечественные технологии в области энергетики, охраны окружающей среды, обработки воды и отходов: экологическое оборудование по очистке промышленных газов, технологию обработки илового осадка, ультразвуковой диспергатор, робота-сортировщика, модульные электрохимические установки для очистки воды и многое другое", - говорится в сообщении.
Российские предприятия провели переговоры с крупнейшими отраслевыми компаниями, среди которых, например, ведущий эмиратский холдинг - поставщик коммунальных услуг, ключевой девелопер и оператор электростанций в Саудовской Аравии. С технологиями российского производства также ознакомились представители государственного сектора: руководители Высшего совета Дубая по энергетике, Управления электроэнергии и водоснабжения Дубая и муниципалитета Дубая.
Российские компании отметили высокий интерес потенциальных партнеров к своим разработкам.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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Так, например, московский разработчик Kvitter представил на выставке передовые технологические решения в области зарядной инфраструктуры для электромобилей. ОАЭ занимает лидирующую позицию в группе развивающихся рынков электромобилей и активно внедряет экологически чистый транспорт, поэтому решения компании нашли большой отклик среди потенциальных партнеров.
"У некоторых клиентов произошел настоящий сдвиг парадигмы по результатам переговоров с нашей компанией, потому что большинство игроков местного рынка считают, что заряжать электромобили внутри жилых комплексов невозможно. Самыми интересными были встречи именно с местными девелоперами жилья, которые являются нашей целевой аудиторией. И некоторые из них сразу выразили готовность реализовать пилотные проекты на своих объектах, заявив, что подобные решения должны быть в каждом доме в Эмиратах", - сказал управляющий партнер Kvitter Юрий Смирнов. В планах компании по итогам выставки - в ближайшие 6 месяцев осуществить пилотные проекты на территории ОАЭ, а дальше - масштабировать свой экспорт на Ближнем Востоке.
Другой кейс - Торговый дом Пермского завода сорбентов "УралХимСорб" по результатам выставки согласовал основные условия дистрибьюторского соглашения с компанией из ОАЭ на поставку активированного березового угля CarboClean, который будет применяться для очистки питьевой воды и сточных вод, а также для применения на нефтеперерабатывающих предприятиях. Достигнуты также договоренности о сотрудничестве с партнерами из Ирана.
Напомним, Российский экспортный центр обеспечил комплексное сопровождений компаний на выставке, софинансировал их затраты, а также организовал деловые переговоры с заинтересованными потенциальными партнерами. Подробнее об участиях в выставках с РЭЦ можно узнать на платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
WETEX - это ведущая международная выставка в области устойчивого развития, организованная министерством энергетики и водных ресурсов Дубая. Выставка проходила с 1 по 3 октября.
Число экспортеров, получивших поддержку РЭЦ в этом году, выросло в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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ЭкономикаОАЭДубайБлижний ВостокРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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