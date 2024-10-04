СМИ заметили интересную деталь в речи президента Аргентины в ООН
La Nación: Милей использовал в речи в ООН фразы из сериала "Западное крыло"
© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент Аргентины Хавьер Милей
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 окт - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей использовал в своем выступлении в ООН фразы, похожие на реплики одного из персонажей американского сериала "Западное крыло", сообщает газета La Nación.
"Плагиат, дань уважения или жест дипломатической дерзости? Возможно, речь идёт об этих трёх вещах: Хавьер Милей в своем первом выступлении перед Генассамблеей ООН использовал фразы, которые, похоже, были почти дословно взяты из сериала "Западное крыло"", - отмечает газета.
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СМИ подчеркивает, что "Западное крыло" - это любимый сериал помощника президента Сантьяго Капуто, он смотрел его несколько раз.
La Nación утверждает что фразы из этого сериала были использованы не только в речи Милея перед Генассамблеей ООН, но и в выступлении на инаугурации и в одном из обращений к нации.
"Западное крыло" - сериал о внутренней жизни и работе вымышленной администрации президента США. Главный персонаж фильма - Джед Бартлет, слова которого появляются в речи Милея. Он, как и президент Аргентины, экономист и профессор, который решает вступить в политическую борьбу. У Бартлета есть Нобелевская премия по экономике, о которой мечтает и Милей. Но они не совпадают во взглядах. Бартлет - социолиберал и защитник государства, а президент Аргентины , напротив, считает государство главным врагом экономики и старается снизить его влияние на жизнь страны.
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