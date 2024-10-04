Рейтинг@Mail.ru
СМИ заметили интересную деталь в речи президента Аргентины в ООН - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 04.10.2024 (обновлено: 22:45 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/rech-1976459467.html
СМИ заметили интересную деталь в речи президента Аргентины в ООН
СМИ заметили интересную деталь в речи президента Аргентины в ООН - РИА Новости, 04.10.2024
СМИ заметили интересную деталь в речи президента Аргентины в ООН
Президент Аргентины Хавьер Милей использовал в своем выступлении в ООН фразы, похожие на реплики одного из персонажей американского сериала "Западное крыло",... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T22:44
2024-10-04T22:45
в мире
аргентина
сша
хавьер милей
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/04/1943816169_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_b4c27636a3ace8cfbc4b25af09013856.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 окт - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей использовал в своем выступлении в ООН фразы, похожие на реплики одного из персонажей американского сериала "Западное крыло", сообщает газета La Nación. "Плагиат, дань уважения или жест дипломатической дерзости? Возможно, речь идёт об этих трёх вещах: Хавьер Милей в своем первом выступлении перед Генассамблеей ООН использовал фразы, которые, похоже, были почти дословно взяты из сериала "Западное крыло"", - отмечает газета.СМИ подчеркивает, что "Западное крыло" - это любимый сериал помощника президента Сантьяго Капуто, он смотрел его несколько раз. La Nación утверждает что фразы из этого сериала были использованы не только в речи Милея перед Генассамблеей ООН, но и в выступлении на инаугурации и в одном из обращений к нации. "Западное крыло" - сериал о внутренней жизни и работе вымышленной администрации президента США. Главный персонаж фильма - Джед Бартлет, слова которого появляются в речи Милея. Он, как и президент Аргентины, экономист и профессор, который решает вступить в политическую борьбу. У Бартлета есть Нобелевская премия по экономике, о которой мечтает и Милей. Но они не совпадают во взглядах. Бартлет - социолиберал и защитник государства, а президент Аргентины , напротив, считает государство главным врагом экономики и старается снизить его влияние на жизнь страны.
https://ria.ru/20240923/argentina-1974161160.html
https://ria.ru/20240922/argentina-1974054679.html
аргентина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Стерхова
Наталья Стерхова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/04/1943816169_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_336f30873a0c20b7745f784065ef9942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аргентина, сша, хавьер милей, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Аргентина, США, Хавьер Милей, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
СМИ заметили интересную деталь в речи президента Аргентины в ООН

La Nación: Милей использовал в речи в ООН фразы из сериала "Западное крыло"

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 окт - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей использовал в своем выступлении в ООН фразы, похожие на реплики одного из персонажей американского сериала "Западное крыло", сообщает газета La Nación.
"Плагиат, дань уважения или жест дипломатической дерзости? Возможно, речь идёт об этих трёх вещах: Хавьер Милей в своем первом выступлении перед Генассамблеей ООН использовал фразы, которые, похоже, были почти дословно взяты из сериала "Западное крыло"", - отмечает газета.
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Посол Аргентины дал оценку отношениям с Россией
23 сентября, 06:47
СМИ подчеркивает, что "Западное крыло" - это любимый сериал помощника президента Сантьяго Капуто, он смотрел его несколько раз.
La Nación утверждает что фразы из этого сериала были использованы не только в речи Милея перед Генассамблеей ООН, но и в выступлении на инаугурации и в одном из обращений к нации.
"Западное крыло" - сериал о внутренней жизни и работе вымышленной администрации президента США. Главный персонаж фильма - Джед Бартлет, слова которого появляются в речи Милея. Он, как и президент Аргентины, экономист и профессор, который решает вступить в политическую борьбу. У Бартлета есть Нобелевская премия по экономике, о которой мечтает и Милей. Но они не совпадают во взглядах. Бартлет - социолиберал и защитник государства, а президент Аргентины , напротив, считает государство главным врагом экономики и старается снизить его влияние на жизнь страны.
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Аналитик рассказал, к чему привел отказ Аргентины от вступления в БРИКС
22 сентября, 03:55
 
В миреАргентинаСШАХавьер МилейООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала