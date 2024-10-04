https://ria.ru/20241004/rech-1976459467.html

СМИ заметили интересную деталь в речи президента Аргентины в ООН

СМИ заметили интересную деталь в речи президента Аргентины в ООН - РИА Новости, 04.10.2024

СМИ заметили интересную деталь в речи президента Аргентины в ООН

Президент Аргентины Хавьер Милей использовал в своем выступлении в ООН фразы, похожие на реплики одного из персонажей американского сериала "Западное крыло",... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T22:44

2024-10-04T22:44

2024-10-04T22:45

в мире

аргентина

сша

хавьер милей

оон

генеральная ассамблея оон

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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 окт - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей использовал в своем выступлении в ООН фразы, похожие на реплики одного из персонажей американского сериала "Западное крыло", сообщает газета La Nación. "Плагиат, дань уважения или жест дипломатической дерзости? Возможно, речь идёт об этих трёх вещах: Хавьер Милей в своем первом выступлении перед Генассамблеей ООН использовал фразы, которые, похоже, были почти дословно взяты из сериала "Западное крыло"", - отмечает газета.СМИ подчеркивает, что "Западное крыло" - это любимый сериал помощника президента Сантьяго Капуто, он смотрел его несколько раз. La Nación утверждает что фразы из этого сериала были использованы не только в речи Милея перед Генассамблеей ООН, но и в выступлении на инаугурации и в одном из обращений к нации. "Западное крыло" - сериал о внутренней жизни и работе вымышленной администрации президента США. Главный персонаж фильма - Джед Бартлет, слова которого появляются в речи Милея. Он, как и президент Аргентины, экономист и профессор, который решает вступить в политическую борьбу. У Бартлета есть Нобелевская премия по экономике, о которой мечтает и Милей. Но они не совпадают во взглядах. Бартлет - социолиберал и защитник государства, а президент Аргентины , напротив, считает государство главным врагом экономики и старается снизить его влияние на жизнь страны.

https://ria.ru/20240923/argentina-1974161160.html

https://ria.ru/20240922/argentina-1974054679.html

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, аргентина, сша, хавьер милей, оон, генеральная ассамблея оон