https://ria.ru/20241004/rakova-1976350059.html

Ракова поздравила московских учителей с профессиональным праздником

Ракова поздравила московских учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 04.10.2024

Ракова поздравила московских учителей с профессиональным праздником

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила учителей столицы с наступающим профессиональным праздником. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:52

2024-10-04T12:52

2024-10-04T12:52

общество

москва

анастасия ракова

большой театр

виртуозы москвы

третьяковская галерея

день учителя

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила учителей столицы с наступающим профессиональным праздником. День учителя ежегодно отмечается во всем мире 5 октября. "Сегодня я от всего сердца поздравляю педагогов с их профессиональным праздником, с Днем учителя. В Москве 57 тысяч учителей выполняют очень важную миссию — передают знания новым поколениям. Особую гордость вызывает тот факт, что среди педагогов более 12 тысяч молодых учителей, а это 20% от общего числа. В этом учебном году к ним присоединились более 300 выпускников ведущих вузов столицы", - рассказала Ракова. Она подчеркнула, что Москва продолжает создавать лучшие условия для работы педагогов. Так, в этом году стартовала программа реконструкции школ, оснащаются современным оборудованием лаборатории и кабинеты, внедряются цифровые технологии и развиваются программы поддержки педагогов. "День учителя - это народный и очень трогательный праздник. В этом году школьники подготовили красочные мероприятия для своих наставников. Сегодня в московских школах проходят концерты, выставки и праздничные линейки. Педагогов встречают как настоящих звезд: ковровые дорожки при входе в здание, цветы и бурные аплодисменты от учеников. И конечно же, в этот праздник принято дарить много цветов", - добавила Ракова. Заммэра уточнила, что в честь праздника в городе появились большие праздничные букеты-инсталляции, которые украсили сквер у Большого театра, Музеон и Новопушкинский сквер. На территории новых и обновленных после капитального ремонта школ установлены кубы-холсты, на которых художники проекта "Озон Баллон" вместе с юными участниками конкурса "Яркий город", устроят настоящий арт-перфоманс с изображением кота МЭШика. Также музыкальное поздравление для учителей подготовил камерный оркестр "Виртуозы Москвы". Пятого октября для московских учителей пройдут бесплатные экскурсии в Третьяковской галерее, Пушкинском музее и Государственном историческом музее.

https://ria.ru/20241001/analitiki-1975774954.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, анастасия ракова , большой театр, виртуозы москвы, третьяковская галерея, день учителя