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В Британии разрабатывают первую в мире вакцину от рака яичников - РИА Новости, 04.10.2024
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Наука
 
12:04 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/rak-1976337128.html
В Британии разрабатывают первую в мире вакцину от рака яичников
В Британии разрабатывают первую в мире вакцину от рака яичников - РИА Новости, 04.10.2024
В Британии разрабатывают первую в мире вакцину от рака яичников
Британские ученые из Оксфордского университета разрабатывают первую в мире вакцину, которая сможет предупредить развитие рака яичников, сообщает телеканал Sky... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:04
2024-10-04T12:04
наука
великобритания
оксфордский университет
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Британские ученые из Оксфордского университета разрабатывают первую в мире вакцину, которая сможет предупредить развитие рака яичников, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на ученых. По данным телеканала, речь идет о вакцине OvarianVax, которая учит иммунную систему распознавать на ранних стадиях опухолевые клетки и атаковать их. Предполагается, что женщины смогут получать вакцину в рамках системы здравоохранения Великобритании (NHS). Исследователи заявляют, что целью разработки вакцины является искоренение заболевания. Ученые полагают, что вакцина может действовать аналогично вакцине против вируса папилломы человека (ВПЧ), которая призвана предупредить развитие рака шейки матки. Разработчики вакцины выяснят, какие белки на поверхности клеток рака яичников на ранних стадиях лучше всего распознаются иммунной системой и насколько эффективно вакцина уничтожает модели заболевания в лабораторных условиях. После чего исследователи проведут клинические испытания на здоровых женщинах, а также женщинах с мутациями гена BRCA, которые подразумевают риск наследственного рака молочной железы и яичников. По данным Sky News, ежегодно в Великобритании выявляют около 7,5 тысяч новых случаев рака яичников, причем на долю мутаций гена BRCA приходится около 5-15% из них. Рак зачастую диагностируется на поздних стадиях из-за невыраженной симптоматики. Телеканал пишет, что в настоящее время женщинам с мутациями BRCA1 и BRCA2 врачи рекомендуют удалять яичники к 35 годам, что подразумевает раннюю менопаузу и невозможность иметь детей в будущем.
https://ria.ru/20240918/vaktsina-1973304433.html
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великобритания, оксфордский университет, экология в россии
Наука, Великобритания, Оксфордский университет, Экология в России
В Британии разрабатывают первую в мире вакцину от рака яичников

Sky News: британские ученые разрабатывают первую в мире вакцину от рака яичников

© Pixabay / PDPicsРак
Рак - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Pixabay / PDPics
Рак. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Британские ученые из Оксфордского университета разрабатывают первую в мире вакцину, которая сможет предупредить развитие рака яичников, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на ученых.
По данным телеканала, речь идет о вакцине OvarianVax, которая учит иммунную систему распознавать на ранних стадиях опухолевые клетки и атаковать их. Предполагается, что женщины смогут получать вакцину в рамках системы здравоохранения Великобритании (NHS). Исследователи заявляют, что целью разработки вакцины является искоренение заболевания.
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Ученые полагают, что вакцина может действовать аналогично вакцине против вируса папилломы человека (ВПЧ), которая призвана предупредить развитие рака шейки матки.
Разработчики вакцины выяснят, какие белки на поверхности клеток рака яичников на ранних стадиях лучше всего распознаются иммунной системой и насколько эффективно вакцина уничтожает модели заболевания в лабораторных условиях. После чего исследователи проведут клинические испытания на здоровых женщинах, а также женщинах с мутациями гена BRCA, которые подразумевают риск наследственного рака молочной железы и яичников.
По данным Sky News, ежегодно в Великобритании выявляют около 7,5 тысяч новых случаев рака яичников, причем на долю мутаций гена BRCA приходится около 5-15% из них. Рак зачастую диагностируется на поздних стадиях из-за невыраженной симптоматики. Телеканал пишет, что в настоящее время женщинам с мутациями BRCA1 и BRCA2 врачи рекомендуют удалять яичники к 35 годам, что подразумевает раннюю менопаузу и невозможность иметь детей в будущем.
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НаукаВеликобританияОксфордский университетЭкология в России
 
 
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