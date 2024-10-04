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Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля "Шум" - РИА Новости, 04.10.2024
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23:41 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/putin-1976463088.html
Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля "Шум"
Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля "Шум" - РИА Новости, 04.10.2024
Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля "Шум"
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля "Шум", который открылся в Калининграде, послание президента РФ зачитал на открытии... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T23:41
2024-10-04T23:41
россия
калининградская область
калининград
владимир путин
алексей беспрозванных
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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КАЛИНИНГРАД, 4 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля "Шум", который открылся в Калининграде, послание президента РФ зачитал на открытии форума губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. "Дорогие друзья, приветствую вас на старте Всероссийского молодежного образовательного форума "Шум" платформы "Росмолодежь. События". Отрадно, что движение по развитию молодежных форумов уверенно развивается. Обогащается новыми инициативами, идеями, начинаниями. И на этом направлении ваш проект занимает достойные позиции. С каждым годом он укрепляет свой созидательный потенциал. И сегодня вновь объединяет в Калининградской области яркую, талантливую молодежь" - сказал президент. В послании Путин подчеркнул, что от ответственного подхода молодежи к своему делу во многом зависит образ РФ в мире, от их компетентности и ответственного, заинтересованного подхода к своему делу во многом зависит объективное освещение жизни России и ее образ в мировой повестке. Обращаясь к участникам форума, глава государства отметил, что движение по созданию молодежных форумов в РФ уверенно развивается, обогащаясь новыми инициативами, идеями и начинаниями. Образовательный форум "Шум", по словам Путина, занимает в этом достойные позиции. "От вас, участников форума, от вашей компетентности, ответственного, заинтересованного подхода к делу, грамотного владения новейшими инновационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и достижений, и в целом образ России в мире", - сказал Путин. Он выразил уверенность в том, что форум пройдет на достойном уровне и предоставит молодым специалистам возможность пообщаться с опытными профессионалами, а также обсудить со своими молодыми коллегами В Калининградской области начал работу Всероссийский молодёжный образовательный форум "ШУМ" платформы "Росмолодёжь. События." Участниками форума стали 1200 молодых медиаспециалистов и журналистов в возрасте от 14 до 35 лет из России и 86-ти стран мира. Форум является флагманским проектом и ключевым событием Круглогодичного молодёжного образовательного центра Росмолодёжи "ШУМ" – одного из 12 подобных центров, которые президент России открыл в режиме видеоконференции 4 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20240404/kosovorotka-1937883907.html
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россия, калининградская область, калининград, владимир путин, алексей беспрозванных, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Россия, Калининградская область, Калининград, Владимир Путин, Алексей Беспрозванных, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля "Шум"

Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля "Шум" в Калининграде

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет работников угольной отрасли с Днем шахтера
Президент РФ Владимир Путин поздравляет работников угольной отрасли с Днем шахтера - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© POOL
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КАЛИНИНГРАД, 4 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля "Шум", который открылся в Калининграде, послание президента РФ зачитал на открытии форума губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
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"Дорогие друзья, приветствую вас на старте Всероссийского молодежного образовательного форума "Шум" платформы "Росмолодежь. События". Отрадно, что движение по развитию молодежных форумов уверенно развивается. Обогащается новыми инициативами, идеями, начинаниями. И на этом направлении ваш проект занимает достойные позиции. С каждым годом он укрепляет свой созидательный потенциал. И сегодня вновь объединяет в Калининградской области яркую, талантливую молодежь" - сказал президент.
Надо бренды продвигать региональные. Путин оценил косоворотку Алиханова - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Путин обратил внимание на косоворотку Алиханова
4 апреля, 18:11
В послании Путин подчеркнул, что от ответственного подхода молодежи к своему делу во многом зависит образ РФ в мире, от их компетентности и ответственного, заинтересованного подхода к своему делу во многом зависит объективное освещение жизни России и ее образ в мировой повестке.
Обращаясь к участникам форума, глава государства отметил, что движение по созданию молодежных форумов в РФ уверенно развивается, обогащаясь новыми инициативами, идеями и начинаниями. Образовательный форум "Шум", по словам Путина, занимает в этом достойные позиции.
"От вас, участников форума, от вашей компетентности, ответственного, заинтересованного подхода к делу, грамотного владения новейшими инновационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и достижений, и в целом образ России в мире", - сказал Путин.
Он выразил уверенность в том, что форум пройдет на достойном уровне и предоставит молодым специалистам возможность пообщаться с опытными профессионалами, а также обсудить со своими молодыми коллегами
В Калининградской области начал работу Всероссийский молодёжный образовательный форум "ШУМ" платформы "Росмолодёжь. События." Участниками форума стали 1200 молодых медиаспециалистов и журналистов в возрасте от 14 до 35 лет из России и 86-ти стран мира. Форум является флагманским проектом и ключевым событием Круглогодичного молодёжного образовательного центра Росмолодёжи "ШУМ" – одного из 12 подобных центров, которые президент России открыл в режиме видеоконференции 4 апреля 2024 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Во всех федеральных округах будут работать молодежные центры, заявил Путин
4 апреля, 17:17
 
РоссияКалининградская областьКалининградВладимир ПутинАлексей БеспрозванныхФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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