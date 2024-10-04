https://ria.ru/20241004/putin-1976463088.html

Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля "Шум"

Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля "Шум" - РИА Новости, 04.10.2024

Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля "Шум"

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля "Шум", который открылся в Калининграде, послание президента РФ зачитал на открытии... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T23:41

2024-10-04T23:41

2024-10-04T23:41

россия

калининградская область

калининград

владимир путин

алексей беспрозванных

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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КАЛИНИНГРАД, 4 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля "Шум", который открылся в Калининграде, послание президента РФ зачитал на открытии форума губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. "Дорогие друзья, приветствую вас на старте Всероссийского молодежного образовательного форума "Шум" платформы "Росмолодежь. События". Отрадно, что движение по развитию молодежных форумов уверенно развивается. Обогащается новыми инициативами, идеями, начинаниями. И на этом направлении ваш проект занимает достойные позиции. С каждым годом он укрепляет свой созидательный потенциал. И сегодня вновь объединяет в Калининградской области яркую, талантливую молодежь" - сказал президент. В послании Путин подчеркнул, что от ответственного подхода молодежи к своему делу во многом зависит образ РФ в мире, от их компетентности и ответственного, заинтересованного подхода к своему делу во многом зависит объективное освещение жизни России и ее образ в мировой повестке. Обращаясь к участникам форума, глава государства отметил, что движение по созданию молодежных форумов в РФ уверенно развивается, обогащаясь новыми инициативами, идеями и начинаниями. Образовательный форум "Шум", по словам Путина, занимает в этом достойные позиции. "От вас, участников форума, от вашей компетентности, ответственного, заинтересованного подхода к делу, грамотного владения новейшими инновационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и достижений, и в целом образ России в мире", - сказал Путин. Он выразил уверенность в том, что форум пройдет на достойном уровне и предоставит молодым специалистам возможность пообщаться с опытными профессионалами, а также обсудить со своими молодыми коллегами В Калининградской области начал работу Всероссийский молодёжный образовательный форум "ШУМ" платформы "Росмолодёжь. События." Участниками форума стали 1200 молодых медиаспециалистов и журналистов в возрасте от 14 до 35 лет из России и 86-ти стран мира. Форум является флагманским проектом и ключевым событием Круглогодичного молодёжного образовательного центра Росмолодёжи "ШУМ" – одного из 12 подобных центров, которые президент России открыл в режиме видеоконференции 4 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20240404/kosovorotka-1937883907.html

https://ria.ru/20240404/tsentry-1937866396.html

россия

калининградская область

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, калининградская область, калининград, владимир путин, алексей беспрозванных, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)