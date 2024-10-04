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Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 04.10.2024
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17:35 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/putin-1976420455.html
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 04.10.2024
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину
Работу президента России Владимира Путина одобряют 73,6% россиян, при этом 77,2% респондентов доверяют ему, следует из опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:35
2024-10-04T17:35
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
вциом
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Работу президента России Владимира Путина одобряют 73,6% россиян, при этом 77,2% респондентов доверяют ему, следует из опроса ВЦИОМ. Показатель одобрения деятельности главы государства с 23 по 29 сентября составил 73,6%, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,2% респондентов. При этом, согласно данным исследовательской организации, не доверяют Путину 18%, а о неодобрении высказались 16,3%. Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 51,3% опрошенных, доверяют ему - 60,1%. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с июля по сентябрь 2024 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи опрошенных россиян от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%. -0-
https://ria.ru/20240909/opros-1971550928.html
https://ria.ru/20240930/putin-1975427470.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: работу Путина одобряют 73,6 процента россиян, 77,2 процента доверяют ему

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Работу президента России Владимира Путина одобряют 73,6% россиян, при этом 77,2% респондентов доверяют ему, следует из опроса ВЦИОМ.
Показатель одобрения деятельности главы государства с 23 по 29 сентября составил 73,6%, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,2% респондентов. При этом, согласно данным исследовательской организации, не доверяют Путину 18%, а о неодобрении высказались 16,3%.
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Опрос: около 73% россиян знают о национальных проектах
9 сентября, 11:11
Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 51,3% опрошенных, доверяют ему - 60,1%.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с июля по сентябрь 2024 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи опрошенных россиян от 18 лет.
Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%. -0-
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотический настрой
30 сентября, 09:32
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинВЦИОМ
 
 
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