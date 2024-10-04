Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину
ВЦИОМ: работу Путина одобряют 73,6 процента россиян, 77,2 процента доверяют ему
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Работу президента России Владимира Путина одобряют 73,6% россиян, при этом 77,2% респондентов доверяют ему, следует из опроса ВЦИОМ.
Показатель одобрения деятельности главы государства с 23 по 29 сентября составил 73,6%, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,2% респондентов. При этом, согласно данным исследовательской организации, не доверяют Путину 18%, а о неодобрении высказались 16,3%.
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Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с июля по сентябрь 2024 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи опрошенных россиян от 18 лет.
Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%. -0-
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