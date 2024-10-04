https://ria.ru/20241004/putin-1976420455.html

Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 04.10.2024

Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину

Работу президента России Владимира Путина одобряют 73,6% россиян, при этом 77,2% респондентов доверяют ему, следует из опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:35

2024-10-04T17:35

2024-10-04T17:35

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_0:0:2814:1584_1920x0_80_0_0_daab9560ab2b2b40a9dcddf3737d2461.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Работу президента России Владимира Путина одобряют 73,6% россиян, при этом 77,2% респондентов доверяют ему, следует из опроса ВЦИОМ. Показатель одобрения деятельности главы государства с 23 по 29 сентября составил 73,6%, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,2% респондентов. При этом, согласно данным исследовательской организации, не доверяют Путину 18%, а о неодобрении высказались 16,3%. Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 51,3% опрошенных, доверяют ему - 60,1%. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с июля по сентябрь 2024 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи опрошенных россиян от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%. -0-

https://ria.ru/20240909/opros-1971550928.html

https://ria.ru/20240930/putin-1975427470.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом