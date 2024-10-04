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Путин посмертно наградил замглавы Корочанского района Белгородской области - РИА Новости, 04.10.2024
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16:24 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/putin-1976405931.html
Путин посмертно наградил замглавы Корочанского района Белгородской области
Путин посмертно наградил замглавы Корочанского района Белгородской области - РИА Новости, 04.10.2024
Путин посмертно наградил замглавы Корочанского района Белгородской области
Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью "За отвагу" погибшего при детонации боеприпаса замглавы администрации Корочанского района... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:24
2024-10-04T16:24
белгородская область
россия
корочанский район
владимир путин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью "За отвагу" погибшего при детонации боеприпаса замглавы администрации Корочанского района Белгородской области Игоря Нечипоренко. "За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении долга, наградить медалью "За отвагу" Нечипоренко Игоря Викторовича – заместителя главы администрации муниципального района "Корочанский район" Белгородской области – секретаря совета безопасности (посмертно)", - говорится в указе президента. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. О смерти Нечипоренко в результате детонации боеприпаса 2 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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белгородская область, россия, корочанский район, владимир путин, вячеслав гладков
Белгородская область, Россия, Корочанский район, Владимир Путин, Вячеслав Гладков
Путин посмертно наградил замглавы Корочанского района Белгородской области

Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области Игоря Нечипоренко

© Фото : Корочанский районЗаместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко
Заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Корочанский район
Заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью "За отвагу" погибшего при детонации боеприпаса замглавы администрации Корочанского района Белгородской области Игоря Нечипоренко.
«
"За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении долга, наградить медалью "За отвагу" Нечипоренко Игоря Викторовича – заместителя главы администрации муниципального района "Корочанский район" Белгородской области – секретаря совета безопасности (посмертно)", - говорится в указе президента.
Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
О смерти Нечипоренко в результате детонации боеприпаса 2 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
 
Белгородская областьРоссияКорочанский районВладимир ПутинВячеслав Гладков
 
 
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