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Путин посмертно наградил замглавы Корочанского района Белгородской области
Путин посмертно наградил замглавы Корочанского района Белгородской области - РИА Новости, 04.10.2024
Путин посмертно наградил замглавы Корочанского района Белгородской области
Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью "За отвагу" погибшего при детонации боеприпаса замглавы администрации Корочанского района... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:24
2024-10-04T16:24
2024-10-04T16:24
белгородская область
россия
корочанский район
владимир путин
вячеслав гладков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью "За отвагу" погибшего при детонации боеприпаса замглавы администрации Корочанского района Белгородской области Игоря Нечипоренко. "За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении долга, наградить медалью "За отвагу" Нечипоренко Игоря Викторовича – заместителя главы администрации муниципального района "Корочанский район" Белгородской области – секретаря совета безопасности (посмертно)", - говорится в указе президента. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. О смерти Нечипоренко в результате детонации боеприпаса 2 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, корочанский район, владимир путин, вячеслав гладков
Белгородская область, Россия, Корочанский район, Владимир Путин, Вячеслав Гладков
Путин посмертно наградил замглавы Корочанского района Белгородской области
Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области Игоря Нечипоренко