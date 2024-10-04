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Путин изменил состав комиссии по присуждению госпремии по правозащите - РИА Новости, 04.10.2024
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16:19 04.10.2024 (обновлено: 16:37 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/putin-1976404243.html
Путин изменил состав комиссии по присуждению госпремии по правозащите
Путин изменил состав комиссии по присуждению госпремии по правозащите - РИА Новости, 04.10.2024
Путин изменил состав комиссии по присуждению госпремии по правозащите
Президент РФ Владимир Путин включил президента организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольгу Демичеву в состав общественной комиссии по определению... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:19
2024-10-04T16:37
россия
владимир путин
лев амбиндер
справедливая помощь доктора лизы
русфонд
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил президента организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольгу Демичеву в состав общественной комиссии по определению кандидатур на присуждение государственных премий в правозащитной и благотворительной областях, соответствующий указ был опубликован в пятницу. &quot;Внести в состав общественной комиссии при президенте Российской Федерации по определению кандидатур на присуждение государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности &lt;…&gt; изменения, включив в него Демичеву О. Ю&quot;, — говорится в указе президента РФ.Кроме того, Путин исключил из состава комиссии президента Русфонда Льва Амбиндера.
https://ria.ru/20241004/putin-1976397024.html
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россия, владимир путин, лев амбиндер, справедливая помощь доктора лизы, русфонд
Россия, Владимир Путин, Лев Амбиндер, Справедливая помощь Доктора Лизы, Русфонд
Путин изменил состав комиссии по присуждению госпремии по правозащите

Путин включил Демичеву в состав комиссии по присуждению госпремий по правозащите

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил президента организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольгу Демичеву в состав общественной комиссии по определению кандидатур на присуждение государственных премий в правозащитной и благотворительной областях, соответствующий указ был опубликован в пятницу.
«

"Внести в состав общественной комиссии при президенте Российской Федерации по определению кандидатур на присуждение государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности <…> изменения, включив в него Демичеву О. Ю", — говорится в указе президента РФ.

Кроме того, Путин исключил из состава комиссии президента Русфонда Льва Амбиндера.
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РоссияВладимир ПутинЛев АмбиндерСправедливая помощь Доктора ЛизыРусфонд
 
 
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