https://ria.ru/20241004/putin-1976404243.html

Путин изменил состав комиссии по присуждению госпремии по правозащите

Путин изменил состав комиссии по присуждению госпремии по правозащите - РИА Новости, 04.10.2024

Путин изменил состав комиссии по присуждению госпремии по правозащите

Президент РФ Владимир Путин включил президента организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольгу Демичеву в состав общественной комиссии по определению... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:19

2024-10-04T16:19

2024-10-04T16:37

россия

владимир путин

лев амбиндер

справедливая помощь доктора лизы

русфонд

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил президента организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольгу Демичеву в состав общественной комиссии по определению кандидатур на присуждение государственных премий в правозащитной и благотворительной областях, соответствующий указ был опубликован в пятницу. "Внести в состав общественной комиссии при президенте Российской Федерации по определению кандидатур на присуждение государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности <…> изменения, включив в него Демичеву О. Ю", — говорится в указе президента РФ.Кроме того, Путин исключил из состава комиссии президента Русфонда Льва Амбиндера.

https://ria.ru/20241004/putin-1976397024.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, лев амбиндер, справедливая помощь доктора лизы, русфонд