Путин наградил многодетных матерей и семьи
Путин наградил многодетных матерей и семьи из 18 регионов России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из 18 регионов страны, в том числе присвоил звания "Мать-героиня". Указ главы государства опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей президент присвоил звания "Мать-героиня" Фаягуль Абдуллиной из Башкирии и Екатерине Евстратовой из Москвы.
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Президент наградил орденами "Родительская слава" Сергея и Надежду Захватошиных из Свердловской области, Романа и Татьяну Маркеловых из Саратовской области, Андрея и Наталью Михалевых из Московской области, Александра и Лену Шишкиных из Воронежской области, Александра и Марину Соляных из Новгородской области.
Также ордена получат две многодетные семьи из Ямало-Ненецкого автономного округа - Олег и Светлана Пучко, Арап и Хадне Лаптандер.
Кроме того, несколько семей с Ямала были удостоены медалей ордена "Родительская слава". Такими медалями президент наградил также семьи и родителей из Москвы, Татарстана, Калмыкии, Красноярского края, Пермского края, Республики Алтай, Московской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Оренбургской, Тюменской, Сахалинской и Свердловской областей.
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