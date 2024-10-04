https://ria.ru/20241004/putin-1976401703.html

Путин наградил многодетных матерей и семьи

Путин наградил многодетных матерей и семьи - РИА Новости, 04.10.2024

Путин наградил многодетных матерей и семьи

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из 18 регионов страны, в том числе присвоил звания... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:11

2024-10-04T16:11

2024-10-04T16:11

общество

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свердловская область

россия

владимир путин

андрея

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из 18 регионов страны, в том числе присвоил звания "Мать-героиня". Указ главы государства опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей президент присвоил звания "Мать-героиня" Фаягуль Абдуллиной из Башкирии и Екатерине Евстратовой из Москвы. Президент наградил орденами "Родительская слава" Сергея и Надежду Захватошиных из Свердловской области, Романа и Татьяну Маркеловых из Саратовской области, Андрея и Наталью Михалевых из Московской области, Александра и Лену Шишкиных из Воронежской области, Александра и Марину Соляных из Новгородской области. Также ордена получат две многодетные семьи из Ямало-Ненецкого автономного округа - Олег и Светлана Пучко, Арап и Хадне Лаптандер. Кроме того, несколько семей с Ямала были удостоены медалей ордена "Родительская слава". Такими медалями президент наградил также семьи и родителей из Москвы, Татарстана, Калмыкии, Красноярского края, Пермского края, Республики Алтай, Московской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Оренбургской, Тюменской, Сахалинской и Свердловской областей.

https://ria.ru/20240919/putin-1973636447.html

https://ria.ru/20240822/putin-1967830158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, свердловская область, россия, владимир путин, андрея, марин