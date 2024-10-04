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Путин наградил многодетных матерей и семьи - РИА Новости, 04.10.2024
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16:11 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/putin-1976401703.html
Путин наградил многодетных матерей и семьи
Путин наградил многодетных матерей и семьи - РИА Новости, 04.10.2024
Путин наградил многодетных матерей и семьи
Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из 18 регионов страны, в том числе присвоил звания... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:11
2024-10-04T16:11
общество
москва
свердловская область
россия
владимир путин
андрея
марин
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из 18 регионов страны, в том числе присвоил звания "Мать-героиня". Указ главы государства опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей президент присвоил звания "Мать-героиня" Фаягуль Абдуллиной из Башкирии и Екатерине Евстратовой из Москвы. Президент наградил орденами "Родительская слава" Сергея и Надежду Захватошиных из Свердловской области, Романа и Татьяну Маркеловых из Саратовской области, Андрея и Наталью Михалевых из Московской области, Александра и Лену Шишкиных из Воронежской области, Александра и Марину Соляных из Новгородской области. Также ордена получат две многодетные семьи из Ямало-Ненецкого автономного округа - Олег и Светлана Пучко, Арап и Хадне Лаптандер. Кроме того, несколько семей с Ямала были удостоены медалей ордена "Родительская слава". Такими медалями президент наградил также семьи и родителей из Москвы, Татарстана, Калмыкии, Красноярского края, Пермского края, Республики Алтай, Московской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Оренбургской, Тюменской, Сахалинской и Свердловской областей.
https://ria.ru/20240919/putin-1973636447.html
https://ria.ru/20240822/putin-1967830158.html
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общество, москва, свердловская область, россия, владимир путин, андрея, марин
Общество, Москва, Свердловская область, Россия, Владимир Путин, Андрея, Марин
Путин наградил многодетных матерей и семьи

Путин наградил многодетных матерей и семьи из 18 регионов России

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из 18 регионов страны, в том числе присвоил звания "Мать-героиня". Указ главы государства опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей президент присвоил звания "Мать-героиня" Фаягуль Абдуллиной из Башкирии и Екатерине Евстратовой из Москвы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Путин присвоил звание "Мать-героиня" нескольким многодетным матерям
19 сентября, 14:01
Президент наградил орденами "Родительская слава" Сергея и Надежду Захватошиных из Свердловской области, Романа и Татьяну Маркеловых из Саратовской области, Андрея и Наталью Михалевых из Московской области, Александра и Лену Шишкиных из Воронежской области, Александра и Марину Соляных из Новгородской области.
Также ордена получат две многодетные семьи из Ямало-Ненецкого автономного округа - Олег и Светлана Пучко, Арап и Хадне Лаптандер.
Кроме того, несколько семей с Ямала были удостоены медалей ордена "Родительская слава". Такими медалями президент наградил также семьи и родителей из Москвы, Татарстана, Калмыкии, Красноярского края, Пермского края, Республики Алтай, Московской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Оренбургской, Тюменской, Сахалинской и Свердловской областей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Путин наградил многодетные семьи из восьми регионов
22 августа, 16:06
 
ОбществоМоскваСвердловская областьРоссияВладимир ПутинАндреяМарин
 
 
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