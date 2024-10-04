https://ria.ru/20241004/putin-1976401059.html
Путин наградил брата главы Татарстана орденом Александра Невского
Путин наградил брата главы Татарстана орденом Александра Невского - РИА Новости, 04.10.2024
Путин наградил брата главы Татарстана орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского брата главы Татарстана Рифката Минниханова, следует из указа, подписанного главой... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:08
2024-10-04T16:08
2024-10-04T16:12
россия
республика татарстан (татарстан)
владимир путин
александр невский
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240611_0:319:2682:1828_1920x0_80_0_0_8a56446cb7cffca5b385e4cc60bc7eeb.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского брата главы Татарстана Рифката Минниханова, следует из указа, подписанного главой государства. "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского директора государственного бюджетного учреждения "Безопасность дорожного движения", Республика Татарстан Рифката Минниханова", - говорится в указе главы государства. Согласно официальному сайту правительства республики, Рифкат Минниханов родился 1 июня 1955 года в селе Новый Арыш Татарской АССР. В 1977 году он окончил Казанское высшее военное инженерное училище, получил квалификацию военного инженера-электрика. С 2016 года назначен директором государственного бюджетного учреждения "Безопасность дорожного движения". Также с 2023 года является президентом Академии наук Татарстана.
https://ria.ru/20240613/magomedov-1952688054.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240611_0:48:2602:1999_1920x0_80_0_0_81851c2d27666f29b087d45190cae18a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика татарстан (татарстан), владимир путин, александр невский, общество
Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Владимир Путин, Александр Невский, Общество
Путин наградил брата главы Татарстана орденом Александра Невского
Путин наградил брата главы Татарстана Минниханова орденом Александра Невского