https://ria.ru/20241004/putin-1976401059.html

Путин наградил брата главы Татарстана орденом Александра Невского

Путин наградил брата главы Татарстана орденом Александра Невского - РИА Новости, 04.10.2024

Путин наградил брата главы Татарстана орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского брата главы Татарстана Рифката Минниханова, следует из указа, подписанного главой... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:08

2024-10-04T16:08

2024-10-04T16:12

россия

республика татарстан (татарстан)

владимир путин

александр невский

общество

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского брата главы Татарстана Рифката Минниханова, следует из указа, подписанного главой государства. "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского директора государственного бюджетного учреждения "Безопасность дорожного движения", Республика Татарстан Рифката Минниханова", - говорится в указе главы государства. Согласно официальному сайту правительства республики, Рифкат Минниханов родился 1 июня 1955 года в селе Новый Арыш Татарской АССР. В 1977 году он окончил Казанское высшее военное инженерное училище, получил квалификацию военного инженера-электрика. С 2016 года назначен директором государственного бюджетного учреждения "Безопасность дорожного движения". Также с 2023 года является президентом Академии наук Татарстана.

https://ria.ru/20240613/magomedov-1952688054.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, республика татарстан (татарстан), владимир путин, александр невский, общество