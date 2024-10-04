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Путин наградил брата главы Татарстана орденом Александра Невского - РИА Новости, 04.10.2024
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16:08 04.10.2024 (обновлено: 16:12 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/putin-1976401059.html
Путин наградил брата главы Татарстана орденом Александра Невского
Путин наградил брата главы Татарстана орденом Александра Невского - РИА Новости, 04.10.2024
Путин наградил брата главы Татарстана орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского брата главы Татарстана Рифката Минниханова, следует из указа, подписанного главой... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:08
2024-10-04T16:12
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского брата главы Татарстана Рифката Минниханова, следует из указа, подписанного главой государства. "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского директора государственного бюджетного учреждения "Безопасность дорожного движения", Республика Татарстан Рифката Минниханова", - говорится в указе главы государства. Согласно официальному сайту правительства республики, Рифкат Минниханов родился 1 июня 1955 года в селе Новый Арыш Татарской АССР. В 1977 году он окончил Казанское высшее военное инженерное училище, получил квалификацию военного инженера-электрика. С 2016 года назначен директором государственного бюджетного учреждения "Безопасность дорожного движения". Также с 2023 года является президентом Академии наук Татарстана.
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россия, республика татарстан (татарстан), владимир путин, александр невский, общество
Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Владимир Путин, Александр Невский, Общество
Путин наградил брата главы Татарстана орденом Александра Невского

Путин наградил брата главы Татарстана Минниханова орденом Александра Невского

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского брата главы Татарстана Рифката Минниханова, следует из указа, подписанного главой государства.
"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского директора государственного бюджетного учреждения "Безопасность дорожного движения", Республика Татарстан Рифката Минниханова", - говорится в указе главы государства.
Согласно официальному сайту правительства республики, Рифкат Минниханов родился 1 июня 1955 года в селе Новый Арыш Татарской АССР. В 1977 году он окончил Казанское высшее военное инженерное училище, получил квалификацию военного инженера-электрика. С 2016 года назначен директором государственного бюджетного учреждения "Безопасность дорожного движения". Также с 2023 года является президентом Академии наук Татарстана.
Магомедсалам Магомедов - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Замглавы администрации президента удостоили ордена Александра Невского
13 июня, 18:59
 
РоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Владимир ПутинАлександр НевскийОбщество
 
 
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