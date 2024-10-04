https://ria.ru/20241004/putin-1976397024.html
Путин присвоил Анне Цивилевой классный чин госсоветника
Путин присвоил Анне Цивилевой классный чин госсоветника - РИА Новости, 04.10.2024
Путин присвоил Анне Цивилевой классный чин госсоветника
Президент РФ Владимир Путин присвоил статс-секретарю – заместителю министра обороны РФ Анне Цивилевой классный чин действительного государственного советника РФ РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:49
2024-10-04T15:49
2024-10-04T15:49
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил статс-секретарю – заместителю министра обороны РФ Анне Цивилевой классный чин действительного государственного советника РФ третьего класса, указ главы государства был опубликован в пятницу. "Присвоить федеральным государственным служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной службы Российской Федерации: действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса Цивилевой Анне Евгеньевне", - говорится в указе президента. Анна Цивилева 17 июня указом президента была назначена замминистра обороны РФ, в августе она стала статс-секретарем – заместителем министра обороны РФ.
https://ria.ru/20240817/tsivileva-1966780319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин присвоил Анне Цивилевой классный чин госсоветника
Путин присвоил Анне Цивилевой классный чин действительного госсоветника 3 класса