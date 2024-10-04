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Путин присвоил Анне Цивилевой классный чин госсоветника - РИА Новости, 04.10.2024
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15:49 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/putin-1976397024.html
Путин присвоил Анне Цивилевой классный чин госсоветника
Путин присвоил Анне Цивилевой классный чин госсоветника - РИА Новости, 04.10.2024
Путин присвоил Анне Цивилевой классный чин госсоветника
Президент РФ Владимир Путин присвоил статс-секретарю – заместителю министра обороны РФ Анне Цивилевой классный чин действительного государственного советника РФ РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:49
2024-10-04T15:49
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил статс-секретарю – заместителю министра обороны РФ Анне Цивилевой классный чин действительного государственного советника РФ третьего класса, указ главы государства был опубликован в пятницу. "Присвоить федеральным государственным служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной службы Российской Федерации: действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса Цивилевой Анне Евгеньевне", - говорится в указе президента. Анна Цивилева 17 июня указом президента была назначена замминистра обороны РФ, в августе она стала статс-секретарем – заместителем министра обороны РФ.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин присвоил Анне Цивилевой классный чин госсоветника

Путин присвоил Анне Цивилевой классный чин действительного госсоветника 3 класса

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Анна Цивилева. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил статс-секретарю – заместителю министра обороны РФ Анне Цивилевой классный чин действительного государственного советника РФ третьего класса, указ главы государства был опубликован в пятницу.
«
"Присвоить федеральным государственным служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной службы Российской Федерации: действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса Цивилевой Анне Евгеньевне", - говорится в указе президента.
Анна Цивилева 17 июня указом президента была назначена замминистра обороны РФ, в августе она стала статс-секретарем – заместителем министра обороны РФ.
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Анна Цивилева назначена статс-секретарем — замминистра обороны
17 августа, 16:16
 
ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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