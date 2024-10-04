https://ria.ru/20241004/putin-1976397024.html

Путин присвоил Анне Цивилевой классный чин госсоветника

Путин присвоил Анне Цивилевой классный чин госсоветника - РИА Новости, 04.10.2024

Путин присвоил Анне Цивилевой классный чин госсоветника

Президент РФ Владимир Путин присвоил статс-секретарю – заместителю министра обороны РФ Анне Цивилевой классный чин действительного государственного советника РФ РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T15:49

2024-10-04T15:49

2024-10-04T15:49

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил статс-секретарю – заместителю министра обороны РФ Анне Цивилевой классный чин действительного государственного советника РФ третьего класса, указ главы государства был опубликован в пятницу. "Присвоить федеральным государственным служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной службы Российской Федерации: действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса Цивилевой Анне Евгеньевне", - говорится в указе президента. Анна Цивилева 17 июня указом президента была назначена замминистра обороны РФ, в августе она стала статс-секретарем – заместителем министра обороны РФ.

https://ria.ru/20240817/tsivileva-1966780319.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин