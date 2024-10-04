https://ria.ru/20241004/putin-1976386629.html
России хотят создать сложности при международных расчетах, заявил Путин
России хотят создать сложности при международных расчетах, заявил Путин - РИА Новости, 04.10.2024
России хотят создать сложности при международных расчетах, заявил Путин
России пытаются создать сложности в осуществлении международных расчетов, но работа идёт нормально, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:07
2024-10-04T15:07
2024-10-04T15:13
россия
владимир путин
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. России пытаются создать сложности в осуществлении международных расчетов, но работа идёт нормально, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ, на котором предложил обсудить меры по формированию системы международных расчётов."Мы с вами знаем, что в современных условиях это одна из серьёзных задач и это один из серьёзных вызовов для нас. В целом работа идёт, идёт нормально, но лучше о сложностях говорить своевременно и намечать необходимые действия для преодоления этих сложностей, которые нам пытаются создать со стороны", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20241001/sanktsii-1975773205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Владимир Путин, В мире, Санкции в отношении России
России хотят создать сложности при международных расчетах, заявил Путин
Путин: России хотят создать сложности при международных расчетах, но работа идет
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. России пытаются создать сложности в осуществлении международных расчетов, но работа идёт нормально, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ, на котором предложил обсудить меры по формированию системы международных расчётов.
"Мы с вами знаем, что в современных условиях это одна из серьёзных задач и это один из серьёзных вызовов для нас. В целом работа идёт, идёт нормально, но лучше о сложностях говорить своевременно и намечать необходимые действия для преодоления этих сложностей, которые нам пытаются создать со стороны", - подчеркнул Путин.