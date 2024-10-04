https://ria.ru/20241004/putin-1976386629.html

России хотят создать сложности при международных расчетах, заявил Путин

России хотят создать сложности при международных расчетах, заявил Путин - РИА Новости, 04.10.2024

России хотят создать сложности при международных расчетах, заявил Путин

России пытаются создать сложности в осуществлении международных расчетов, но работа идёт нормально, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T15:07

2024-10-04T15:07

2024-10-04T15:13

россия

владимир путин

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. России пытаются создать сложности в осуществлении международных расчетов, но работа идёт нормально, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ, на котором предложил обсудить меры по формированию системы международных расчётов."Мы с вами знаем, что в современных условиях это одна из серьёзных задач и это один из серьёзных вызовов для нас. В целом работа идёт, идёт нормально, но лучше о сложностях говорить своевременно и намечать необходимые действия для преодоления этих сложностей, которые нам пытаются создать со стороны", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20241001/sanktsii-1975773205.html

россия

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, в мире, санкции в отношении россии