https://ria.ru/20241004/putin-1976347489.html

Гражданская и военная сферы работы президента пересекаются, заявил Песков

Гражданская и военная сферы работы президента пересекаются, заявил Песков - РИА Новости, 04.10.2024

Гражданская и военная сферы работы президента пересекаются, заявил Песков

Работа президента РФ Владимира Путина на посту главы государства комплексная, гражданская и военная сферы пересекаются, поэтому говорить об их разделении... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:42

2024-10-04T12:42

2024-10-04T12:42

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

вциом

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Работа президента РФ Владимира Путина на посту главы государства комплексная, гражданская и военная сферы пересекаются, поэтому говорить об их разделении нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, не думаю что это возможно (говорить о разделении работы президента на гражданскую и военную сферы - ред.). Очень много взаимосвязанных вопросов, всё имеет свое экономическое выражение, поэтому (Путин - ред.) работает комплексно", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов уточнить, сколько времени Путин решает гражданские вопросы, а сколько - занимается военными делами. Согласно последним результатам опроса ВЦИОМ, работу президента Путина одобряют 73,6% россиян, при этом 77,2% респондентов доверяют ему.

https://ria.ru/20240308/putin-1931883226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, вциом