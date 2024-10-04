Гражданская и военная сферы работы президента пересекаются, заявил Песков
Песков: работа Путина комплексная, гражданская и военная сферы пересекаются
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Работа президента РФ Владимира Путина на посту главы государства комплексная, гражданская и военная сферы пересекаются, поэтому говорить об их разделении нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не думаю что это возможно (говорить о разделении работы президента на гражданскую и военную сферы - ред.). Очень много взаимосвязанных вопросов, всё имеет свое экономическое выражение, поэтому (Путин - ред.) работает комплексно", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов уточнить, сколько времени Путин решает гражданские вопросы, а сколько - занимается военными делами.
Согласно последним результатам опроса ВЦИОМ, работу президента Путина одобряют 73,6% россиян, при этом 77,2% респондентов доверяют ему.