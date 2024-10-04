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Гражданская и военная сферы работы президента пересекаются, заявил Песков - РИА Новости, 04.10.2024
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12:42 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/putin-1976347489.html
Гражданская и военная сферы работы президента пересекаются, заявил Песков
Гражданская и военная сферы работы президента пересекаются, заявил Песков - РИА Новости, 04.10.2024
Гражданская и военная сферы работы президента пересекаются, заявил Песков
Работа президента РФ Владимира Путина на посту главы государства комплексная, гражданская и военная сферы пересекаются, поэтому говорить об их разделении... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:42
2024-10-04T12:42
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
вциом
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Работа президента РФ Владимира Путина на посту главы государства комплексная, гражданская и военная сферы пересекаются, поэтому говорить об их разделении нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, не думаю что это возможно (говорить о разделении работы президента на гражданскую и военную сферы - ред.). Очень много взаимосвязанных вопросов, всё имеет свое экономическое выражение, поэтому (Путин - ред.) работает комплексно", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов уточнить, сколько времени Путин решает гражданские вопросы, а сколько - занимается военными делами. Согласно последним результатам опроса ВЦИОМ, работу президента Путина одобряют 73,6% россиян, при этом 77,2% респондентов доверяют ему.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, вциом
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ВЦИОМ
Гражданская и военная сферы работы президента пересекаются, заявил Песков

Песков: работа Путина комплексная, гражданская и военная сферы пересекаются

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Работа президента РФ Владимира Путина на посту главы государства комплексная, гражданская и военная сферы пересекаются, поэтому говорить об их разделении нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не думаю что это возможно (говорить о разделении работы президента на гражданскую и военную сферы - ред.). Очень много взаимосвязанных вопросов, всё имеет свое экономическое выражение, поэтому (Путин - ред.) работает комплексно", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов уточнить, сколько времени Путин решает гражданские вопросы, а сколько - занимается военными делами.
Согласно последним результатам опроса ВЦИОМ, работу президента Путина одобряют 73,6% россиян, при этом 77,2% респондентов доверяют ему.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВЦИОМ
 
 
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