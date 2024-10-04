https://ria.ru/20241004/putin-1976345776.html
Путин в день рождения встретится с лидерами СНГ
Путин в день рождения встретится с лидерами СНГ - РИА Новости, 04.10.2024
Путин в день рождения встретится с лидерами СНГ
Президент РФ Владимир Путин в свой день рождения 7 октября встретится с лидерами СНГ, также запланированы рабочие встречи, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:33
2024-10-04T12:33
2024-10-04T12:33
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в свой день рождения 7 октября встретится с лидерами СНГ, также запланированы рабочие встречи, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Особо праздничного ничего не будет. У него будут в первой половине дня рабочие встречи, закрытые, непубличные. Вечером будут главы государства СНГ у президента. Мы дополнительно сообщим", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о графике президента в его день рождения 7 октября.
https://ria.ru/20241004/putin-1976343354.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, снг
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, СНГ
Путин в день рождения встретится с лидерами СНГ
Песков: Путин в день рождения 7 октября встретится с лидерами СНГ