https://ria.ru/20241004/putin-1976345776.html

Путин в день рождения встретится с лидерами СНГ

Путин в день рождения встретится с лидерами СНГ - РИА Новости, 04.10.2024

Путин в день рождения встретится с лидерами СНГ

Президент РФ Владимир Путин в свой день рождения 7 октября встретится с лидерами СНГ, также запланированы рабочие встречи, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:33

2024-10-04T12:33

2024-10-04T12:33

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

снг

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в свой день рождения 7 октября встретится с лидерами СНГ, также запланированы рабочие встречи, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Особо праздничного ничего не будет. У него будут в первой половине дня рабочие встречи, закрытые, непубличные. Вечером будут главы государства СНГ у президента. Мы дополнительно сообщим", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о графике президента в его день рождения 7 октября.

https://ria.ru/20241004/putin-1976343354.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, снг