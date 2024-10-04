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Путин поздравил Воронежский областной литературный музей со столетием

Путин поздравил Воронежский областной литературный музей со столетием - РИА Новости, 04.10.2024

Путин поздравил Воронежский областной литературный музей со столетием

Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летием коллектив и ветеранов Воронежского областного литературного музея имени И.С. Никитина, соответствующая... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:02

2024-10-04T11:02

2024-10-04T11:02

культура

россия

воронеж

владимир путин

культура

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летием коллектив и ветеранов Воронежского областного литературного музея имени И.С. Никитина, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас со 100-летием Воронежского областного литературного музея имени И.С. Никитина. Он берёт своё начало с создания небольшого мемориального музея Ивана Саввича Никитина – выдающегося русского поэта и просветителя. Сегодня – благодаря неустанной, подвижнической работе историков, краеведов, жителей города – это целый музейный комплекс, который объединяет несколько уникальных памятников культуры и архитектуры и по праву считается одной из ярких достопримечательностей Воронежа и всей области", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что в стенах музея бережно хранятся рукописи литературных произведений, редкие прижизненные издания, автографы и фотографии, а также личные вещи известных писателей, поэтов, философов и артистов. Сотрудники музея, по его словам, занимаются воспитанием молодежи, включая дошкольников и школьников, организуют интересные тематические лекции, литературные вечера и выставки. "Стремитесь, чтобы подрастающее поколение гордилось Родиной, открывало для себя новые страницы отечественной истории, словесности, общественной мысли. Подчеркну, такой кропотливый, созидательный труд, искренняя преданность делу и замечательным традициям, заложенным предшественниками, достойны глубокого уважения и признания", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240905/vef-1970735233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, воронеж, владимир путин, культура