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Путин поздравил Воронежский областной литературный музей со столетием - РИА Новости, 04.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:02 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/putin-1976320552.html
Путин поздравил Воронежский областной литературный музей со столетием
Путин поздравил Воронежский областной литературный музей со столетием - РИА Новости, 04.10.2024
Путин поздравил Воронежский областной литературный музей со столетием
Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летием коллектив и ветеранов Воронежского областного литературного музея имени И.С. Никитина, соответствующая... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:02
2024-10-04T11:02
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владимир путин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летием коллектив и ветеранов Воронежского областного литературного музея имени И.С. Никитина, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас со 100-летием Воронежского областного литературного музея имени И.С. Никитина. Он берёт своё начало с создания небольшого мемориального музея Ивана Саввича Никитина – выдающегося русского поэта и просветителя. Сегодня – благодаря неустанной, подвижнической работе историков, краеведов, жителей города – это целый музейный комплекс, который объединяет несколько уникальных памятников культуры и архитектуры и по праву считается одной из ярких достопримечательностей Воронежа и всей области", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что в стенах музея бережно хранятся рукописи литературных произведений, редкие прижизненные издания, автографы и фотографии, а также личные вещи известных писателей, поэтов, философов и артистов. Сотрудники музея, по его словам, занимаются воспитанием молодежи, включая дошкольников и школьников, организуют интересные тематические лекции, литературные вечера и выставки. "Стремитесь, чтобы подрастающее поколение гордилось Родиной, открывало для себя новые страницы отечественной истории, словесности, общественной мысли. Подчеркну, такой кропотливый, созидательный труд, искренняя преданность делу и замечательным традициям, заложенным предшественниками, достойны глубокого уважения и признания", - добавил Путин.
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россия, воронеж, владимир путин, культура
Культура, Россия, Воронеж, Владимир Путин, Культура
Путин поздравил Воронежский областной литературный музей со столетием

Путин поздравил коллектив Воронежского областного литературного музея с юбилеем

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летием коллектив и ветеранов Воронежского областного литературного музея имени И.С. Никитина, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас со 100-летием Воронежского областного литературного музея имени И.С. Никитина. Он берёт своё начало с создания небольшого мемориального музея Ивана Саввича Никитина – выдающегося русского поэта и просветителя. Сегодня – благодаря неустанной, подвижнической работе историков, краеведов, жителей города – это целый музейный комплекс, который объединяет несколько уникальных памятников культуры и архитектуры и по праву считается одной из ярких достопримечательностей Воронежа и всей области", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что в стенах музея бережно хранятся рукописи литературных произведений, редкие прижизненные издания, автографы и фотографии, а также личные вещи известных писателей, поэтов, философов и артистов. Сотрудники музея, по его словам, занимаются воспитанием молодежи, включая дошкольников и школьников, организуют интересные тематические лекции, литературные вечера и выставки.
"Стремитесь, чтобы подрастающее поколение гордилось Родиной, открывало для себя новые страницы отечественной истории, словесности, общественной мысли. Подчеркну, такой кропотливый, созидательный труд, искренняя преданность делу и замечательным традициям, заложенным предшественниками, достойны глубокого уважения и признания", - добавил Путин.
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