https://ria.ru/20241004/putin-1976313834.html
Путин рассказал о важности ракетного комплекса "Ангара"
Путин рассказал о важности ракетного комплекса "Ангара" - РИА Новости, 04.10.2024
Путин рассказал о важности ракетного комплекса "Ангара"
Космическому ракетному комплексу "Ангара" предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении РФ независимого и гарантированного доступа в космос, заявил президент РФ РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:26
2024-10-04T10:26
2024-10-04T10:26
космос - риа наука
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973176372_1:0:636:357_1920x0_80_0_0_88af3921d24b51e2fad4a33390c23d80.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Космическому ракетному комплексу "Ангара" предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении РФ независимого и гарантированного доступа в космос, заявил президент РФ Владимир Путин. "В числе ваших главных, важнейших задач – проведение опытно-космических работ, испытаний, а также принятие на вооружение современных высокотехнологичных образцов техники, среди которых первоочередное место занимает космический ракетный комплекс "Ангара". Именно ему предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении России независимого, гарантированного доступа в космическое пространство", - сказал Путин в поздравлении командованию, личному составу и ветеранам Космических войск.
https://ria.ru/20240708/angara-1958179940.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973176372_80:0:556:357_1920x0_80_0_0_44556390f76d80ecc508bd23524a0205.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, владимир путин
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о важности ракетного комплекса "Ангара"
Путин: ракетный комплекс "Ангара" обеспечит России независимый доступ в космос