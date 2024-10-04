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Путин рассказал о важности ракетного комплекса "Ангара" - РИА Новости, 04.10.2024
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10:26 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/putin-1976313834.html
Путин рассказал о важности ракетного комплекса "Ангара"
Путин рассказал о важности ракетного комплекса "Ангара" - РИА Новости, 04.10.2024
Путин рассказал о важности ракетного комплекса "Ангара"
Космическому ракетному комплексу "Ангара" предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении РФ независимого и гарантированного доступа в космос, заявил президент РФ РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:26
2024-10-04T10:26
космос - риа наука
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Космическому ракетному комплексу "Ангара" предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении РФ независимого и гарантированного доступа в космос, заявил президент РФ Владимир Путин. "В числе ваших главных, важнейших задач – проведение опытно-космических работ, испытаний, а также принятие на вооружение современных высокотехнологичных образцов техники, среди которых первоочередное место занимает космический ракетный комплекс "Ангара". Именно ему предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении России независимого, гарантированного доступа в космическое пространство", - сказал Путин в поздравлении командованию, личному составу и ветеранам Космических войск.
https://ria.ru/20240708/angara-1958179940.html
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космос - риа наука, россия, владимир путин
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о важности ракетного комплекса "Ангара"

Путин: ракетный комплекс "Ангара" обеспечит России независимый доступ в космос

© РИА НовостиЗапуск ракеты-носителя "Ангара"
Запуск ракеты-носителя Ангара - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости
Запуск ракеты-носителя "Ангара". Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Космическому ракетному комплексу "Ангара" предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении РФ независимого и гарантированного доступа в космос, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В числе ваших главных, важнейших задач – проведение опытно-космических работ, испытаний, а также принятие на вооружение современных высокотехнологичных образцов техники, среди которых первоочередное место занимает космический ракетный комплекс "Ангара". Именно ему предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении России независимого, гарантированного доступа в космическое пространство", - сказал Путин в поздравлении командованию, личному составу и ветеранам Космических войск.
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