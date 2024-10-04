https://ria.ru/20241004/putin-1976313834.html

Путин рассказал о важности ракетного комплекса "Ангара"

Путин рассказал о важности ракетного комплекса "Ангара" - РИА Новости, 04.10.2024

Путин рассказал о важности ракетного комплекса "Ангара"

Космическому ракетному комплексу "Ангара" предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении РФ независимого и гарантированного доступа в космос, заявил президент РФ РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:26

2024-10-04T10:26

2024-10-04T10:26

космос - риа наука

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Космическому ракетному комплексу "Ангара" предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении РФ независимого и гарантированного доступа в космос, заявил президент РФ Владимир Путин. "В числе ваших главных, важнейших задач – проведение опытно-космических работ, испытаний, а также принятие на вооружение современных высокотехнологичных образцов техники, среди которых первоочередное место занимает космический ракетный комплекс "Ангара". Именно ему предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении России независимого, гарантированного доступа в космическое пространство", - сказал Путин в поздравлении командованию, личному составу и ветеранам Космических войск.

https://ria.ru/20240708/angara-1958179940.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, владимир путин