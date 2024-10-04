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Пушилин прокомментировал предложенные Западом "формулы мира" - РИА Новости, 04.10.2024
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17:58 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/pushilin-1976425210.html
Пушилин прокомментировал предложенные Западом "формулы мира"
Пушилин прокомментировал предложенные Западом "формулы мира" - РИА Новости, 04.10.2024
Пушилин прокомментировал предложенные Западом "формулы мира"
Глава Донецкой Республики Денис Пушилин считает, что все предлагаемые западом "формулы мира" по конфликту на Украине являются лишь средством привлечения... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:58
2024-10-04T17:58
в мире
украина
россия
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Республики Денис Пушилин считает, что все предлагаемые западом "формулы мира" по конфликту на Украине являются лишь средством привлечения внимания к самой ситуации, не имеющим практической реализации. "Что касаемо формулы мира и других симуляторов украинского режима, к сожалению, это не более чем привлечение внимания к ситуации, но нежизнеспособная инициатива ни к чему не привела, без России это бессмысленно вообще, это понимают даже наши оппоненты", - сказал Денис Пушилин в ходе ответов на вопросы иностранных журналистов на пресс-конференции в Донецке. Он также подчеркнул что все "формулы мира", поступающие от сочувствующих стран, не увязываются с тем стремлением этих же стран передать Украине дальнобойное вооружение для ударов вглубь России. "По сути в рамках безопасности (самой Украины - ред.) это ни на что не влияет. Все эти устремления дальнобойного вооружения, которые желает использовать Украина - это все-таки больше для информационного, или, скажем так, для некой чувствительности, для гражданского населения", - подчеркнул Глава ДНР. В качестве примера он привел ситуацию с заходом ВСУ в Курскую область, которая с военной точки зрения не имеет определенного смысла, но в информационном плане Украиной эта ситуация очень ярко распространялась в мировом сообществе. Аналогичным образом ситуация будет развиваться и с предоставлением дальнобойного вооружения. Однако Глава подчеркнул по этому вопросу важность позиции России и напомнил последствия в случае применения Украиной дальнобойного вооружения вглубь России.
https://ria.ru/20240927/ukraina-1975041418.html
https://ria.ru/20240919/stoltenberg-1973719800.html
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в мире, украина, россия, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин прокомментировал предложенные Западом "формулы мира"

Пушилин назвал западные "формулы мира" привлечением внимания к ситуации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Республики Денис Пушилин считает, что все предлагаемые западом "формулы мира" по конфликту на Украине являются лишь средством привлечения внимания к самой ситуации, не имеющим практической реализации.
"Что касаемо формулы мира и других симуляторов украинского режима, к сожалению, это не более чем привлечение внимания к ситуации, но нежизнеспособная инициатива ни к чему не привела, без России это бессмысленно вообще, это понимают даже наши оппоненты", - сказал Денис Пушилин в ходе ответов на вопросы иностранных журналистов на пресс-конференции в Донецке.
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Он также подчеркнул что все "формулы мира", поступающие от сочувствующих стран, не увязываются с тем стремлением этих же стран передать Украине дальнобойное вооружение для ударов вглубь России.
"По сути в рамках безопасности (самой Украины - ред.) это ни на что не влияет. Все эти устремления дальнобойного вооружения, которые желает использовать Украина - это все-таки больше для информационного, или, скажем так, для некой чувствительности, для гражданского населения", - подчеркнул Глава ДНР.
В качестве примера он привел ситуацию с заходом ВСУ в Курскую область, которая с военной точки зрения не имеет определенного смысла, но в информационном плане Украиной эта ситуация очень ярко распространялась в мировом сообществе. Аналогичным образом ситуация будет развиваться и с предоставлением дальнобойного вооружения. Однако Глава подчеркнул по этому вопросу важность позиции России и напомнил последствия в случае применения Украиной дальнобойного вооружения вглубь России.
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В миреУкраинаРоссияДонецкДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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