Пушилин прокомментировал предложенные Западом "формулы мира"
Пушилин назвал западные "формулы мира" привлечением внимания к ситуации
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Республики Денис Пушилин считает, что все предлагаемые западом "формулы мира" по конфликту на Украине являются лишь средством привлечения внимания к самой ситуации, не имеющим практической реализации.
"Что касаемо формулы мира и других симуляторов украинского режима, к сожалению, это не более чем привлечение внимания к ситуации, но нежизнеспособная инициатива ни к чему не привела, без России это бессмысленно вообще, это понимают даже наши оппоненты", - сказал Денис Пушилин в ходе ответов на вопросы иностранных журналистов на пресс-конференции в Донецке.
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Он также подчеркнул что все "формулы мира", поступающие от сочувствующих стран, не увязываются с тем стремлением этих же стран передать Украине дальнобойное вооружение для ударов вглубь России.
"По сути в рамках безопасности (самой Украины - ред.) это ни на что не влияет. Все эти устремления дальнобойного вооружения, которые желает использовать Украина - это все-таки больше для информационного, или, скажем так, для некой чувствительности, для гражданского населения", - подчеркнул Глава ДНР.
В качестве примера он привел ситуацию с заходом ВСУ в Курскую область, которая с военной точки зрения не имеет определенного смысла, но в информационном плане Украиной эта ситуация очень ярко распространялась в мировом сообществе. Аналогичным образом ситуация будет развиваться и с предоставлением дальнобойного вооружения. Однако Глава подчеркнул по этому вопросу важность позиции России и напомнил последствия в случае применения Украиной дальнобойного вооружения вглубь России.
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