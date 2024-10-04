Рейтинг@Mail.ru
Взятие Угледара ставит под контроль дороги на Курахово, заявил Пушилин - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/pushilin-1976423393.html
Взятие Угледара ставит под контроль дороги на Курахово, заявил Пушилин
Взятие Угледара ставит под контроль дороги на Курахово, заявил Пушилин - РИА Новости, 04.10.2024
Взятие Угледара ставит под контроль дороги на Курахово, заявил Пушилин
Потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово, заявил глава ДНР Денис Пушилин на... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:53
2024-10-04T17:53
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
угледар
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976337611_0:57:1511:907_1920x0_80_0_0_5bb6bea761b4006fdfa1b8e8b4b23ec8.jpg
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово, заявил глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции с иностранными журналистами в Донецке. "С потерей Украиной важного логистического звена теперь под оперативным и визуальным контролем все дороги, которые ведут в сторону Курахово. Мы знаем, что это важный населенный пункт, пока еще контролируемый Украиной, из которого пока еще есть возможность простреливать наши населенные пункты, в том числе часть Донецка", - отметил глава ДНР. По его словам, Угледар имел стратегическое значение "как для противника, так и для нас". Он отметил, что на южнодонецком направлении он оставался "единственным крупным городом", который еще не был освобожден. С учетом того, что Угледар находится на господствующей высоте и состоит из многожтажек и высотных шахтных сооружений, ВСУ могло легко вести разведку на десятки километров вокруг, рассказал глава.
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976376593.html
https://ria.ru/20241003/ugledar-1976275306.html
украина
донецкая народная республика
угледар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976337611_114:0:1398:963_1920x0_80_0_0_9142b02d26c5b814bd58aebd46378334.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, донецкая народная республика, угледар, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Угледар, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Взятие Угледара ставит под контроль дороги на Курахово, заявил Пушилин

Пушилин: потеря Угледара позволяет взять под контроль логистику вокруг Курахово

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУгледар после освобождения российской армией
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Угледар после освобождения российской армией . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово, заявил глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции с иностранными журналистами в Донецке.
"С потерей Украиной важного логистического звена теперь под оперативным и визуальным контролем все дороги, которые ведут в сторону Курахово. Мы знаем, что это важный населенный пункт, пока еще контролируемый Украиной, из которого пока еще есть возможность простреливать наши населенные пункты, в том числе часть Донецка", - отметил глава ДНР.
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Белоусов поздравил войска, освободившие Угледар
Вчера, 14:22
По его словам, Угледар имел стратегическое значение "как для противника, так и для нас". Он отметил, что на южнодонецком направлении он оставался "единственным крупным городом", который еще не был освобожден.
С учетом того, что Угледар находится на господствующей высоте и состоит из многожтажек и высотных шахтных сооружений, ВСУ могло легко вести разведку на десятки километров вокруг, рассказал глава.
Первые панорамные видеокадры Угледара после его освобождения - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Появились первые панорамные кадры освобожденного Угледара
3 октября, 23:46
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаУгледарДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала