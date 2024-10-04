https://ria.ru/20241004/pushilin-1976423393.html

Взятие Угледара ставит под контроль дороги на Курахово, заявил Пушилин

Взятие Угледара ставит под контроль дороги на Курахово, заявил Пушилин - РИА Новости, 04.10.2024

Взятие Угледара ставит под контроль дороги на Курахово, заявил Пушилин

Потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово, заявил глава ДНР Денис Пушилин на... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:53

2024-10-04T17:53

2024-10-04T17:53

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

угледар

денис пушилин

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово, заявил глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции с иностранными журналистами в Донецке. "С потерей Украиной важного логистического звена теперь под оперативным и визуальным контролем все дороги, которые ведут в сторону Курахово. Мы знаем, что это важный населенный пункт, пока еще контролируемый Украиной, из которого пока еще есть возможность простреливать наши населенные пункты, в том числе часть Донецка", - отметил глава ДНР. По его словам, Угледар имел стратегическое значение "как для противника, так и для нас". Он отметил, что на южнодонецком направлении он оставался "единственным крупным городом", который еще не был освобожден. С учетом того, что Угледар находится на господствующей высоте и состоит из многожтажек и высотных шахтных сооружений, ВСУ могло легко вести разведку на десятки километров вокруг, рассказал глава.

https://ria.ru/20241004/ugledar-1976376593.html

https://ria.ru/20241003/ugledar-1976275306.html

украина

донецкая народная республика

угледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, угледар, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность