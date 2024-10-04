Взятие Угледара ставит под контроль дороги на Курахово, заявил Пушилин
Пушилин: потеря Угледара позволяет взять под контроль логистику вокруг Курахово
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУгледар после освобождения российской армией
Угледар после освобождения российской армией . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово, заявил глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции с иностранными журналистами в Донецке.
"С потерей Украиной важного логистического звена теперь под оперативным и визуальным контролем все дороги, которые ведут в сторону Курахово. Мы знаем, что это важный населенный пункт, пока еще контролируемый Украиной, из которого пока еще есть возможность простреливать наши населенные пункты, в том числе часть Донецка", - отметил глава ДНР.
Белоусов поздравил войска, освободившие Угледар
Вчера, 14:22
По его словам, Угледар имел стратегическое значение "как для противника, так и для нас". Он отметил, что на южнодонецком направлении он оставался "единственным крупным городом", который еще не был освобожден.
С учетом того, что Угледар находится на господствующей высоте и состоит из многожтажек и высотных шахтных сооружений, ВСУ могло легко вести разведку на десятки километров вокруг, рассказал глава.
Появились первые панорамные кадры освобожденного Угледара
3 октября, 23:46