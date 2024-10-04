https://ria.ru/20241004/prosekko-1976290062.html

Роскачество высоко оценило замену просекко от российских виноделов

Роскачество высоко оценило замену просекко от российских виноделов - РИА Новости, 04.10.2024

Роскачество высоко оценило замену просекко от российских виноделов

Повышение пошлин на импортные вина из недружественных стран может привести к удорожанию просекко, однако российским виноделам удалось предложить достойную... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T05:45

2024-10-04T05:45

2024-10-04T05:45

россия

роскачество

экономика

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Повышение пошлин на импортные вина из недружественных стран может привести к удорожанию просекко, однако российским виноделам удалось предложить достойную альтернативу, порой превосходящую оригинал, сообщили РИА Новости в Роскачестве. Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. А в начале августа этого года правительство повысило пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр. Импортеры заявляли о возможном удорожании зарубежной продукции, а представители ресторанного бизнеса - о том, что отечественного вина не хватает для удовлетворения спроса заведений. В Роскачестве отметили, что итальянское игристое вино просекко изготавливают из винограда сорта Глера. "Сейчас его в России - около 150 га молодых посадок, но это не значит, что любители игристых вин останутся без своего любимого стиля - легкого с фруктовым вкусом", - рассказали в ведомстве. В организации добавили, что в России вина такого стиля делают и из других сортов винограда. Похожие по стилистике вина получаются из нейтрального сорта Бианка, которого в России насчитывается более 2,3 тысячи гектаров, отметила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева. "Огромную роль в создании игристого вина массового спроса играет мастерство винодела и качество самого исходного сырья - винограда. На многих крупных российских предприятиях в работе со стилистикой вина помогали итальянские энологи, и сейчас в слепых дегустациях российские игристые, как правило, опережают базовые итальянские, которые стоят уже более 1000 рублей за бутылку", - сказала она. В сообщении также отметили, что аналогичная ситуация и с вином Верде. "В массовых винах на первом плане не столько сорт или регион производства, сколько технология, которая дает вино с невысоким алкоголем, как правило полусухое и с небольшой газацией. Российские виноделы также достаточно успешно осваивают этот стиль, для которого подходят селекционные сорта винограда", - добавила Латышева. Помимо создания альтернатив конкретным импортным напиткам, отечественные производители вина разрабатывают новые вариации и стили, изучая различные сорта винограда. "Наши виноградари и виноделы активно экспериментируют с самым широким набором международных сортов, в том числе в соответствии с тенденциями потепления климата. В регионах с жарким, засушливым климатом сейчас высаживают, например, такие сорта как Таннат, Кариньян, Ассиртико, получая вина хорошего качества. Всего в России сейчас ведется работа по созданию большой коллекции из более чем 500 сортов винограда", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240926/vino-1974763971.html

https://ria.ru/20240922/vino-1974058294.html

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россия, роскачество, экономика