https://ria.ru/20241004/prizyvy-1976287906.html

Экс-военный ВСУ рассказал, как инструктор в Польше призывал убивать русских

Экс-военный ВСУ рассказал, как инструктор в Польше призывал убивать русских - РИА Новости, 04.10.2024

Экс-военный ВСУ рассказал, как инструктор в Польше призывал убивать русских

Польский инструктор на курсах танкистов, проводившихся в Польше для ВСУ, призывал убивать русских, заявил РИА Новости экс-военный, который бежал из... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T04:35

2024-10-04T04:35

2024-10-04T06:50

польша

украина

норвегия

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в мире

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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Польский инструктор на курсах танкистов, проводившихся в Польше для ВСУ, призывал убивать русских, заявил РИА Новости экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше. Военнослужащих Украины, приехавших на обучение в Польшу, разбили на две группы, механиков и водителей отправили к инструктором из Норвегии, а всех остальных - к польским инструкторам. "На парах первое, что мы услышали, это "мы вас обучаем только потому, что вы убьете тех русских, которых не придется убивать нам", - сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос, сказали ли это поляки, он ответил: "Да, или "которых пришлось убивать нам", даже так, перевели нам это чуть-чуть не так, но именно это он и имел в виду". Экс-военнослужащего ВСУ после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего танка Leopard в Польшу, откуда он сбежал и легализовался как беженец в Германии.

https://ria.ru/20240928/naemniki-1975245398.html

польша

украина

норвегия

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польша, украина, норвегия, вооруженные силы украины, в мире