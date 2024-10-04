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Экс-военный ВСУ рассказал, как инструктор в Польше призывал убивать русских - РИА Новости, 04.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:35 04.10.2024 (обновлено: 06:50 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/prizyvy-1976287906.html
Экс-военный ВСУ рассказал, как инструктор в Польше призывал убивать русских
Экс-военный ВСУ рассказал, как инструктор в Польше призывал убивать русских - РИА Новости, 04.10.2024
Экс-военный ВСУ рассказал, как инструктор в Польше призывал убивать русских
Польский инструктор на курсах танкистов, проводившихся в Польше для ВСУ, призывал убивать русских, заявил РИА Новости экс-военный, который бежал из... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T04:35
2024-10-04T06:50
польша
украина
норвегия
вооруженные силы украины
в мире
специальная военная операция на украине
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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Польский инструктор на курсах танкистов, проводившихся в Польше для ВСУ, призывал убивать русских, заявил РИА Новости экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше. Военнослужащих Украины, приехавших на обучение в Польшу, разбили на две группы, механиков и водителей отправили к инструктором из Норвегии, а всех остальных - к польским инструкторам. "На парах первое, что мы услышали, это "мы вас обучаем только потому, что вы убьете тех русских, которых не придется убивать нам", - сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос, сказали ли это поляки, он ответил: "Да, или "которых пришлось убивать нам", даже так, перевели нам это чуть-чуть не так, но именно это он и имел в виду". Экс-военнослужащего ВСУ после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего танка Leopard в Польшу, откуда он сбежал и легализовался как беженец в Германии.
https://ria.ru/20240928/naemniki-1975245398.html
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польша, украина, норвегия, вооруженные силы украины, в мире
Польша, Украина, Норвегия, Вооруженные силы Украины, В мире, Специальная военная операция на Украине
Экс-военный ВСУ рассказал, как инструктор в Польше призывал убивать русских

Экс-военный ВСУ: инструктор в Польше на курсах призывал убивать русских

© Фото : Sgt. Anthony JonesПольский инструктор обучает солдат ВСУ
Польский инструктор обучает солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Sgt. Anthony Jones
Польский инструктор обучает солдат ВСУ. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Польский инструктор на курсах танкистов, проводившихся в Польше для ВСУ, призывал убивать русских, заявил РИА Новости экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше.
Военнослужащих Украины, приехавших на обучение в Польшу, разбили на две группы, механиков и водителей отправили к инструктором из Норвегии, а всех остальных - к польским инструкторам.
"На парах первое, что мы услышали, это "мы вас обучаем только потому, что вы убьете тех русских, которых не придется убивать нам", - сказал собеседник агентства.
На уточняющий вопрос, сказали ли это поляки, он ответил: "Да, или "которых пришлось убивать нам", даже так, перевели нам это чуть-чуть не так, но именно это он и имел в виду".
Экс-военнослужащего ВСУ после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего танка Leopard в Польшу, откуда он сбежал и легализовался как беженец в Германии.
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