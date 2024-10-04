https://ria.ru/20241004/prizyvy-1976287906.html
Экс-военный ВСУ рассказал, как инструктор в Польше призывал убивать русских
Экс-военный ВСУ рассказал, как инструктор в Польше призывал убивать русских - РИА Новости, 04.10.2024
Экс-военный ВСУ рассказал, как инструктор в Польше призывал убивать русских
Польский инструктор на курсах танкистов, проводившихся в Польше для ВСУ, призывал убивать русских, заявил РИА Новости экс-военный, который бежал из... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T04:35
2024-10-04T04:35
2024-10-04T06:50
польша
украина
норвегия
вооруженные силы украины
в мире
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975970002_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_3150af6e8a2fb1cfcada0995406ce503.jpg
БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Польский инструктор на курсах танкистов, проводившихся в Польше для ВСУ, призывал убивать русских, заявил РИА Новости экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше. Военнослужащих Украины, приехавших на обучение в Польшу, разбили на две группы, механиков и водителей отправили к инструктором из Норвегии, а всех остальных - к польским инструкторам. "На парах первое, что мы услышали, это "мы вас обучаем только потому, что вы убьете тех русских, которых не придется убивать нам", - сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос, сказали ли это поляки, он ответил: "Да, или "которых пришлось убивать нам", даже так, перевели нам это чуть-чуть не так, но именно это он и имел в виду". Экс-военнослужащего ВСУ после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего танка Leopard в Польшу, откуда он сбежал и легализовался как беженец в Германии.
https://ria.ru/20240928/naemniki-1975245398.html
польша
украина
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975970002_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_2851dd4dc4812756dc608ec9e9aaba1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина, норвегия, вооруженные силы украины, в мире
Польша, Украина, Норвегия, Вооруженные силы Украины, В мире, Специальная военная операция на Украине
Экс-военный ВСУ рассказал, как инструктор в Польше призывал убивать русских
Экс-военный ВСУ: инструктор в Польше на курсах призывал убивать русских
БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Польский инструктор на курсах танкистов, проводившихся в Польше для ВСУ, призывал убивать русских, заявил РИА Новости экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше.
Военнослужащих Украины
, приехавших на обучение в Польшу, разбили на две группы, механиков и водителей отправили к инструктором из Норвегии
, а всех остальных - к польским инструкторам.
"На парах первое, что мы услышали, это "мы вас обучаем только потому, что вы убьете тех русских, которых не придется убивать нам", - сказал собеседник агентства.
На уточняющий вопрос, сказали ли это поляки, он ответил: "Да, или "которых пришлось убивать нам", даже так, перевели нам это чуть-чуть не так, но именно это он и имел в виду".
Экс-военнослужащего ВСУ после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего танка Leopard в Польшу, откуда он сбежал и легализовался как беженец в Германии
.