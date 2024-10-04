https://ria.ru/20241004/privatizatsiya-1976280764.html

Бюджет за девять месяцев получил 48 миллиардов рублей от приватизации

Бюджет за девять месяцев получил 48 миллиардов рублей от приватизации - РИА Новости, 04.10.2024

Бюджет за девять месяцев получил 48 миллиардов рублей от приватизации

Доходы бюджета РФ от приватизации за январь-сентябрь 2024 года составили 48 миллиардов рублей, при этом объем итоговых поступлений будет зависеть от изменения... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T01:10

2024-10-04T01:10

2024-10-04T01:10

россия

антон силуанов

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

экономика

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Доходы бюджета РФ от приватизации за январь-сентябрь 2024 года составили 48 миллиардов рублей, при этом объем итоговых поступлений будет зависеть от изменения рыночной конъюнктуры и уровня инвестиционной активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росимущества. "По результатам 9 месяцев 2024 года поступления в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества суммарно составили 48 млрд рублей. Размер итоговых поступлений будет зависеть от колебаний рыночной конъюнктуры и уровня инвестиционной активности", - говорится в сообщении. При этом в законе о бюджете на 2024 год доходы от приватизации заложены на уровне около 1 миллиарда рублей. Однако министр финансов РФ Антон Силуанов в марте текущего года заявлял о необходимости скорректировать этот план - финансовое ведомство считает, что в 2024 году доходы бюджета от приватизации должны составить не менее 100 миллиардов рублей. Как следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на трехлетний период, доходы бюджета РФ от приватизации федерального имущества в 2025-2027 годы ожидаются в целом чуть более 7 миллиардов рублей, по 2,4 миллиарда рублей ежегодно.

https://ria.ru/20240622/zapret-1954737423.html

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россия, антон силуанов, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), экономика