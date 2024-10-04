https://ria.ru/20241004/privatizatsiya-1976280764.html
Бюджет за девять месяцев получил 48 миллиардов рублей от приватизации
Бюджет за девять месяцев получил 48 миллиардов рублей от приватизации - РИА Новости, 04.10.2024
Бюджет за девять месяцев получил 48 миллиардов рублей от приватизации
Доходы бюджета РФ от приватизации за январь-сентябрь 2024 года составили 48 миллиардов рублей, при этом объем итоговых поступлений будет зависеть от изменения... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T01:10
2024-10-04T01:10
2024-10-04T01:10
россия
антон силуанов
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274842_0:157:3103:1902_1920x0_80_0_0_2c01c683d09c302c305f4b82c877c10c.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Доходы бюджета РФ от приватизации за январь-сентябрь 2024 года составили 48 миллиардов рублей, при этом объем итоговых поступлений будет зависеть от изменения рыночной конъюнктуры и уровня инвестиционной активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росимущества. "По результатам 9 месяцев 2024 года поступления в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества суммарно составили 48 млрд рублей. Размер итоговых поступлений будет зависеть от колебаний рыночной конъюнктуры и уровня инвестиционной активности", - говорится в сообщении. При этом в законе о бюджете на 2024 год доходы от приватизации заложены на уровне около 1 миллиарда рублей. Однако министр финансов РФ Антон Силуанов в марте текущего года заявлял о необходимости скорректировать этот план - финансовое ведомство считает, что в 2024 году доходы бюджета от приватизации должны составить не менее 100 миллиардов рублей. Как следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на трехлетний период, доходы бюджета РФ от приватизации федерального имущества в 2025-2027 годы ожидаются в целом чуть более 7 миллиардов рублей, по 2,4 миллиарда рублей ежегодно.
https://ria.ru/20240622/zapret-1954737423.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274842_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_45cd5644cf167fd789608d5f77e2c2a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон силуанов, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), экономика
Россия, Антон Силуанов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Экономика
Бюджет за девять месяцев получил 48 миллиардов рублей от приватизации
Росимущество: бюджет за 2024 год получил 48 миллиардов рублей от приватизации