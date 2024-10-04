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Более 20 проектов Приангарья включены в Стратегию развития СФО - РИА Новости, 04.10.2024
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
17:54 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/priangare-1976424154.html
Более 20 проектов Приангарья включены в Стратегию развития СФО
Более 20 проектов Приангарья включены в Стратегию развития СФО - РИА Новости, 04.10.2024
Более 20 проектов Приангарья включены в Стратегию развития СФО
В плане реализации Стратегии развития Сибирского федерального округа включено 23 инвестпроекта Иркутской области, сообщил журналистам губернатор региона Игорь... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:54
2024-10-04T17:54
иркутская область
игорь кобзев
дмитрий патрушев
анатолий серышев
русал
иркутская нефтяная компания
илим
усолье-сибирское
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ИРКУТСК, 4 окт - РИА Новости. В плане реализации Стратегии развития Сибирского федерального округа включено 23 инвестпроекта Иркутской области, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Кобзев. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на совещании по вопросам социально-экономического развития регионов Сибирского федерального округа представил крупнейшие инвестиционные проекты Приангарья. Заседание прошло в Новосибирске под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева и полномочного представителя президента России в СФО Анатолия Серышева. На совещании отметили, что в Сибири сконцентрированы внушительные запасы природных ресурсов, действуют крупнейшие мощности в сфере гидроэнергетики, созданы образовательные и научные центры мирового уровня. Округ является одним из лидеров по производству круп, мукомольной и молочной продукции. Активно развивается внутренний туризм. По словам Дмитрия Патрушева, в СФО уже отобраны для реализации более 40 проектов, в которые вложено свыше триллиона рублей инвестиций и создано 20 тысяч рабочих мест. В настоящее время их перечень актуализируется. "В план реализации Стратегии развития Сибирского федерального округа включено 23 инвестиционных проекта Иркутской области. В их числе проект компании РУСАЛ, два проекта Иркутской нефтяной компании и Группы "Илим". Еще три проекта реализуются в сфере золотодобычи - разработка и освоение золоторудных месторождений Сухой Лог компанией "Полюс" и строительство горно-обогатительных комбинатов на месторождениях Светловское и Красное, которые реализует компания "Высочайший", - сообщил Игорь Кобзев. Он отметил, что частными инвесторами уже вложено в реализацию проектов порядка 580 миллиардов рублей и создано 6,5 тысячи рабочих мест. При этом глава Иркутской области, как сдерживающий развитие фактор, обозначил проблему энергодефицита. "За последние пять лет энергопотребление в Иркутской области выросло на 21 %, а среди населения — на 42 %. Благодаря поручениям президента начал решаться вопрос с дефицитом генерирующих мощностей. Созданы законодательные механизмы по регулированию майнинговой деятельности. Необходимо ускорить принятие подготовленных Минэнерго России документов", – добавил Игорь Кобзев. Вторым фактором глава Приангарья назвал крайне низкий уровень газификации. Для ускорения темпов газификации региона необходимо решение основного вопроса – строительство магистрального газопровода с трассировкой через потенциальные центры потребления газа - это Саянск, Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское. Важно найти оптимальное решение по магистральному газопроводу "Ковыкта - Жигалово - Саянск - Иркутск" с отводом на Усолье-Сибирское. Дмитрий Патрушев поручил провести аудит инвестпроектов, реализуемых в рамках Стратегии социально-экономического развития регионов Сибири до 2035 года, и направить в Минэкономразвития РФ предложения по корректировке перечня. Предложения глав сибирских регионов по развитию территории и разрешению проблем объединят и направят в правительство Российской Федерации.
https://ria.ru/20240903/usole-sibirskij-1970323240.html
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игорь кобзев, дмитрий патрушев, анатолий серышев, русал, иркутская нефтяная компания, илим, усолье-сибирское
Иркутская область, Игорь Кобзев, Дмитрий Патрушев, Анатолий Серышев, Русал, Иркутская нефтяная компания, Илим, Усолье-Сибирское

Более 20 проектов Приангарья включены в Стратегию развития СФО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
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ИРКУТСК, 4 окт - РИА Новости. В плане реализации Стратегии развития Сибирского федерального округа включено 23 инвестпроекта Иркутской области, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Кобзев.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на совещании по вопросам социально-экономического развития регионов Сибирского федерального округа представил крупнейшие инвестиционные проекты Приангарья. Заседание прошло в Новосибирске под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева и полномочного представителя президента России в СФО Анатолия Серышева.
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На совещании отметили, что в Сибири сконцентрированы внушительные запасы природных ресурсов, действуют крупнейшие мощности в сфере гидроэнергетики, созданы образовательные и научные центры мирового уровня. Округ является одним из лидеров по производству круп, мукомольной и молочной продукции. Активно развивается внутренний туризм. По словам Дмитрия Патрушева, в СФО уже отобраны для реализации более 40 проектов, в которые вложено свыше триллиона рублей инвестиций и создано 20 тысяч рабочих мест. В настоящее время их перечень актуализируется. "В план реализации Стратегии развития Сибирского федерального округа включено 23 инвестиционных проекта Иркутской области. В их числе проект компании РУСАЛ, два проекта Иркутской нефтяной компании и Группы "Илим". Еще три проекта реализуются в сфере золотодобычи - разработка и освоение золоторудных месторождений Сухой Лог компанией "Полюс" и строительство горно-обогатительных комбинатов на месторождениях Светловское и Красное, которые реализует компания "Высочайший", - сообщил Игорь Кобзев.
Он отметил, что частными инвесторами уже вложено в реализацию проектов порядка 580 миллиардов рублей и создано 6,5 тысячи рабочих мест. При этом глава Иркутской области, как сдерживающий развитие фактор, обозначил проблему энергодефицита.
"За последние пять лет энергопотребление в Иркутской области выросло на 21 %, а среди населения — на 42 %. Благодаря поручениям президента начал решаться вопрос с дефицитом генерирующих мощностей. Созданы законодательные механизмы по регулированию майнинговой деятельности. Необходимо ускорить принятие подготовленных Минэнерго России документов", – добавил Игорь Кобзев.
Вторым фактором глава Приангарья назвал крайне низкий уровень газификации. Для ускорения темпов газификации региона необходимо решение основного вопроса – строительство магистрального газопровода с трассировкой через потенциальные центры потребления газа - это Саянск, Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское. Важно найти оптимальное решение по магистральному газопроводу "Ковыкта - Жигалово - Саянск - Иркутск" с отводом на Усолье-Сибирское.
Дмитрий Патрушев поручил провести аудит инвестпроектов, реализуемых в рамках Стратегии социально-экономического развития регионов Сибири до 2035 года, и направить в Минэкономразвития РФ предложения по корректировке перечня.
Предложения глав сибирских регионов по развитию территории и разрешению проблем объединят и направят в правительство Российской Федерации.
Стройка - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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Иркутская областьИгорь КобзевДмитрий ПатрушевАнатолий СерышевРусалИркутская нефтяная компанияИлимУсолье-Сибирское
 
 
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