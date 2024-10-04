https://ria.ru/20241004/priangare-1976424154.html

Более 20 проектов Приангарья включены в Стратегию развития СФО

Более 20 проектов Приангарья включены в Стратегию развития СФО - РИА Новости, 04.10.2024

Более 20 проектов Приангарья включены в Стратегию развития СФО

В плане реализации Стратегии развития Сибирского федерального округа включено 23 инвестпроекта Иркутской области, сообщил журналистам губернатор региона Игорь... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:54

2024-10-04T17:54

2024-10-04T17:54

иркутская область

игорь кобзев

дмитрий патрушев

анатолий серышев

русал

иркутская нефтяная компания

илим

усолье-сибирское

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ИРКУТСК, 4 окт - РИА Новости. В плане реализации Стратегии развития Сибирского федерального округа включено 23 инвестпроекта Иркутской области, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Кобзев. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на совещании по вопросам социально-экономического развития регионов Сибирского федерального округа представил крупнейшие инвестиционные проекты Приангарья. Заседание прошло в Новосибирске под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева и полномочного представителя президента России в СФО Анатолия Серышева. На совещании отметили, что в Сибири сконцентрированы внушительные запасы природных ресурсов, действуют крупнейшие мощности в сфере гидроэнергетики, созданы образовательные и научные центры мирового уровня. Округ является одним из лидеров по производству круп, мукомольной и молочной продукции. Активно развивается внутренний туризм. По словам Дмитрия Патрушева, в СФО уже отобраны для реализации более 40 проектов, в которые вложено свыше триллиона рублей инвестиций и создано 20 тысяч рабочих мест. В настоящее время их перечень актуализируется. "В план реализации Стратегии развития Сибирского федерального округа включено 23 инвестиционных проекта Иркутской области. В их числе проект компании РУСАЛ, два проекта Иркутской нефтяной компании и Группы "Илим". Еще три проекта реализуются в сфере золотодобычи - разработка и освоение золоторудных месторождений Сухой Лог компанией "Полюс" и строительство горно-обогатительных комбинатов на месторождениях Светловское и Красное, которые реализует компания "Высочайший", - сообщил Игорь Кобзев. Он отметил, что частными инвесторами уже вложено в реализацию проектов порядка 580 миллиардов рублей и создано 6,5 тысячи рабочих мест. При этом глава Иркутской области, как сдерживающий развитие фактор, обозначил проблему энергодефицита. "За последние пять лет энергопотребление в Иркутской области выросло на 21 %, а среди населения — на 42 %. Благодаря поручениям президента начал решаться вопрос с дефицитом генерирующих мощностей. Созданы законодательные механизмы по регулированию майнинговой деятельности. Необходимо ускорить принятие подготовленных Минэнерго России документов", – добавил Игорь Кобзев. Вторым фактором глава Приангарья назвал крайне низкий уровень газификации. Для ускорения темпов газификации региона необходимо решение основного вопроса – строительство магистрального газопровода с трассировкой через потенциальные центры потребления газа - это Саянск, Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское. Важно найти оптимальное решение по магистральному газопроводу "Ковыкта - Жигалово - Саянск - Иркутск" с отводом на Усолье-Сибирское. Дмитрий Патрушев поручил провести аудит инвестпроектов, реализуемых в рамках Стратегии социально-экономического развития регионов Сибири до 2035 года, и направить в Минэкономразвития РФ предложения по корректировке перечня. Предложения глав сибирских регионов по развитию территории и разрешению проблем объединят и направят в правительство Российской Федерации.

https://ria.ru/20240903/usole-sibirskij-1970323240.html

https://ria.ru/20240927/priangare-1975099806.html

усолье-сибирское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь кобзев, дмитрий патрушев, анатолий серышев, русал, иркутская нефтяная компания, илим, усолье-сибирское