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СМИ: целью удара ЦАХАЛ по Бейруту был вероятный преемник Насруллы - РИА Новости, 04.10.2024
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00:58 04.10.2024 (обновлено: 01:28 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/preemnik-1976280196.html
СМИ: целью удара ЦАХАЛ по Бейруту был вероятный преемник Насруллы
СМИ: целью удара ЦАХАЛ по Бейруту был вероятный преемник Насруллы - РИА Новости, 04.10.2024
СМИ: целью удара ЦАХАЛ по Бейруту был вероятный преемник Насруллы
Целью удара по Бейруту, который Израиль нанес в ночь на пятницу, был вероятный преемник и двоюродный брат погибшего генсека движения "Хезболла" Хасана Насруллы, РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T00:58
2024-10-04T01:28
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хезболла
в мире
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Целью удара по Бейруту, который Израиль нанес в ночь на пятницу, был вероятный преемник и двоюродный брат погибшего генсека движения "Хезболла" Хасана Насруллы, сообщает журналист портала Axios со ссылкой на израильских чиновников.Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что самолеты израильских ВВС нанесли около 20 ударов по кварталу Лейляки, прилегающему к международному аэропорту Бейрута."Целью израильского удара по Бейруту был высокопоставленный лидер "Хезболлы" Хашим Сафи ад-Дин, который был вероятным преемником Хасана Насруллы", — говорится в сообщении.Ранее газета New York Times писала, что Хашим Сафи ад-Дин может стать новым лидером "Хезболлы" после гибели его двоюродного брата, генсека организации Хасана Насруллы.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А первого октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.Число жертв ударов ЦАХАЛ уже приблизилось к двум тысячам человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Десятки тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
https://ria.ru/20241003/livan-1976187440.html
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израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, в мире
Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, В мире
СМИ: целью удара ЦАХАЛ по Бейруту был вероятный преемник Насруллы

Axios: целью удара ЦАХАЛ по Бейруту был вероятный преемник Насруллы

© РИА НовостиМомент нанесения ударов ВВС Израиля в районе международного аэропорта Бейрута
Момент нанесения ударов ВВС Израиля в районе международного аэропорта Бейрута - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости
Момент нанесения ударов ВВС Израиля в районе международного аэропорта Бейрута
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Целью удара по Бейруту, который Израиль нанес в ночь на пятницу, был вероятный преемник и двоюродный брат погибшего генсека движения "Хезболла" Хасана Насруллы, сообщает журналист портала Axios со ссылкой на израильских чиновников.
Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что самолеты израильских ВВС нанесли около 20 ударов по кварталу Лейляки, прилегающему к международному аэропорту Бейрута.
"Целью израильского удара по Бейруту был высокопоставленный лидер "Хезболлы" Хашим Сафи ад-Дин, который был вероятным преемником Хасана Насруллы", — говорится в сообщении.
Ранее газета New York Times писала, что Хашим Сафи ад-Дин может стать новым лидером "Хезболлы" после гибели его двоюродного брата, генсека организации Хасана Насруллы.
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Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
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После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А первого октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
Число жертв ударов ЦАХАЛ уже приблизилось к двум тысячам человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Десятки тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.
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Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.
При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
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